Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:08

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: 1 Людина по своїй суті з 18 по 60 років - забезпечує СВОЄ існування СВОЄЮ працею... 1 Людина по своїй суті з 18 по 60 років - забезпечує СВОЄ існування СВОЄЮ працею...

Це у Вас не життя якесь, а виживання. Ніби людина не створює і не забезпечує робочі місця іншим, ніякий "капітал" не збирає... Це у Вас не життя якесь, а виживання. Ніби людина не створює і не забезпечує робочі місця іншим, ніякий "капітал" не збирає...

1 Ви можете перебувати в полоні власних фантазій...Але скажіть мені будь-ласкаОт є середній працівник заводу в США....Він народжується, потім вчиться, потім працює, потім помирає....Яка кількість ним створеного йде в процесі створення на його споживання, а яка на його заощадження...Країну можете міняти від Габону до ТайванюПрофесію від двірника - до білого комірця....Тобто розглядайте життя 95% населення....2 Те що хтось будує автомобілі... це не говрить про те що він це створює для когось..Він це створює для себе, бо за створення отримує дохід.І за цей дохід купує те що по вашому для ньгого створюють інші...Тому ще разПофіг де пошиті ваші шкарпетки... За володіння ними ви заплатили... а щоб заплатити провели кілька годин в аудиторії займаючись чи то викладанням для студентів, чи то прибирання після студентів....3 По збиранню капіталу.....Тільки кілька відсотків ЩОСЬ збирає...В мене таке просте питанняОсобисто Ви , зараз маєте +/-40 років, тобто пропрацювали 20 років, нехай отримували по 500 доларів( мені пофіг 50 чи 2000, просто вибрав середню на сьогодні) , значит через Вас пройшло 500*12місяців*20років=120 000 доларів(5 млн грн)Який % з цих 5 млн - Ви капіталізували і в якій формі?Просто так стається в житті, що я правило важко тільки першому поколінню, а наступні використовуючи відрив створеним першим поколінням - просто цей відрив від основної маси збільшують.