ЛАД написав:Цитировать не буду, рекомендую почитать сегодняшнего Павлюченко https://t.me/s/Mccartneyser68/1784 Там и о нападении через 3-5 лет, и о вступлении в ЕС. Не знаю, насколько всё это верно, но интересно.
...... але що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз? ......
Вот это - очень правильный вопрос! Но для ответа, наверное, стратегически думать нужно?
UA написав:ПоліцейськА їхала оформлювати ДТП При обранні заможного заходу в суді заявила, що посигналила в бібікалку та вважає що цього достатньо було щоб вбити людей на пішоходному переході. Ціна життя 6 річної дитини в україні 240 000 грн Це розмір застави яку призначив суд.
Не тринди. Ти знаешь, що таке застава - це не звільнення від відповідальності
Чернігівська обласна прокуратура оскаржуватиме ухвалу суду щодо запобіжного заходу поліцейській, яка у Прилуках 10 грудня службовим автомобілем на смерть збила 6-річну дівчинку. Керівник прокуратури звертався до Деснянського районного суду міста Чернігова з клопотанням про взяття працівниці поліції під варту без права внесення застави
andrijk777 написав:Україна 100% не буде в ЕС 1 січня 2027 року. В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни. А враховуючи що після відкриття кордонів втече ще деяка частина, то сальдо міграції після війни 100% буде негативним.
Але ви розказуйте казочки далі, не перший раз чую від вас казочки.
ніхто не повернеться - це фантазії чистої води. що після війни будеш розповідати? чи всі забудуть? от й інші твої оцінки нічого не варті...
Никто не вернётся. Достаточно выборки каждого индивидуально. Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы. Дети уже говорят с иностранным акцентом. На какой черт им сюда возвращаться? Не ну просто интересно Никто не вернётся. Но выедут сотни тысяч. Я, например, выеду и десятки знакомых. Выедут, потому что стали ясными фундаментальные вещи. Нормальные люди не будут в этом всём находиться
budivelnik написав:1 Людина по своїй суті з 18 по 60 років - забезпечує СВОЄ існування СВОЄЮ працею...
Це у Вас не життя якесь, а виживання. Ніби людина не створює і не забезпечує робочі місця іншим, ніякий "капітал" не збирає...
1 Ви можете перебувати в полоні власних фантазій... Але скажіть мені будь-ласка От є середній працівник заводу в США.... Він народжується, потім вчиться, потім працює, потім помирає.... Яка кількість ним створеного йде в процесі створення на його споживання, а яка на його заощадження...
Країну можете міняти від Габону до Тайваню Професію від двірника - до білого комірця.... Тобто розглядайте життя 95% населення.... 2 Те що хтось будує автомобілі... це не говрить про те що він це створює для когось.. Він це створює для себе, бо за створення отримує дохід. І за цей дохід купує те що по вашому для ньгого створюють інші...
Тому ще раз Пофіг де пошиті ваші шкарпетки... За володіння ними ви заплатили... а щоб заплатити провели кілька годин в аудиторії займаючись чи то викладанням для студентів, чи то прибирання після студентів.... 3 По збиранню капіталу..... Тільки кілька відсотків ЩОСЬ збирає... В мене таке просте питання Особисто Ви , зараз маєте +/-40 років, тобто пропрацювали 20 років, нехай отримували по 500 доларів( мені пофіг 50 чи 2000, просто вибрав середню на сьогодні) , значит через Вас пройшло 500*12місяців*20років=120 000 доларів(5 млн грн) Який % з цих 5 млн - Ви капіталізували і в якій формі? Просто так стається в житті, що я правило важко тільки першому поколінню, а наступні використовуючи відрив створеним першим поколінням - просто цей відрив від основної маси збільшують.
Бетон написав:Никто не вернётся. Но выедут сотни тысяч. Я, например, выеду и десятки знакомых.
Бетон, ви маєте житло за кордоном і достатньо грошей, щоб забезпечити собі існування на той час, поки не знайдете роботу. Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні? Тоді вони кинуть роботу тут і поїдуть шукати ТАМ? Цікаво, де і ким вони тут працюють, що готові кинути роботу, наприклад, у віці 30-45 років? (зазвичай це пік кар'єри)