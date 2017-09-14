Додано: Суб 13 гру, 2025 10:01

а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає... а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає...

Не треба мене лічити.

В мене жодного порушення правил дорожнього руху нема. І аптечка і вогнегасник на місці, і сокира з мотузкою та лопатою в багажнику

але народ вони пресують, від бабок що торгують на тротуарі до борьби з "вирощуванням маку" або збиранням дров в лісі. Одним словом -панські посіпаки.

а раніше звісно такого не було... але коли починається рух, щоб це викорінювати - починається галас - не треба нічого чіпати, все добре. смішно... борець за права народу - тобі ж на нього начхати, сам неодноразово казав



а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати... а раніше звісно такого не було... але коли починається рух, щоб це викорінювати - починається галас - не треба нічого чіпати, все добре. смішно... борець за права народу - тобі ж на нього начхати, сам неодноразово казава все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...

) заборонити збирати падані дерева в лісі то рух почався? це при тому що ліс валять і в європу везуть?а ці сопляки бігають штрафи намагаються складати за верби, рубані край городів?І літають з мигалками по дорозі? Та не сміши мене. Професіоналізму в них 0. Та іще возять з собою замість напарника дєвочєк з татушками і кульчиками в носі)їм до старих гаїшників як до неба раком... я тобі так скажу, їх рівень це бабок ганяти з петрушкою,тупо надія, що якщо вона дєвочка то носа їй не розквасятьА тим часом не тільки націоналістів, що буркали проти зелі, типу фаріон і лідера майдану парубія відстрелюють...Стали відомі деталі вчорашнього вбивства в Одесі, де найманий вбивця вистрілив чотири рази в голову чоловікові.Жертвою став одесит Денис Требенко, який народився у 1980 році, член однієї з ортодоксальних єврейських громад.Як повідомляє видання «Думська», він був керівником благодійного фонду «Рахамім» і мав значні фінансові труднощі.Загиблий мав борг понад 40 тисяч доларів перед одеською бізнес-леді, програв їй судову справу і міг втратити квартиру, яка дісталася у спадок. При цьому він сам намагався стягнути близько 60 тисяч доларів зі спадкоємця свого боржника. Перша інстанція винесла рішення не на його користь, але апеляційний суд підтримав його сторону.