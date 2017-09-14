Доходи РФ від продажу нафти й газу в грудні, ймовірно, зменшаться майже вдвічі порівняно з 2024 роком — до 410 млрд рублів ($5,17 млрд). Це пов’язано зі зниженням цін на сиру нафту та зміцненням рубля. ... Згідно з розрахунками, за весь рік дохід має впасти майже на 25% до 8,44 трлн рублів.
в третьому рейху теж марили про тисячоліття. третій рим простоів трохи довше, але й йому настає кабзда...
Shaman написав: а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає...
Не треба мене лічити. В мене жодного порушення правил дорожнього руху нема. І аптечка і вогнегасник на місці, і сокира з мотузкою та лопатою в багажнику але народ вони пресують, від бабок що торгують на тротуарі до борьби з "вирощуванням маку" або збиранням дров в лісі. Одним словом -панські посіпаки. Розкажи мені як вони борються з контрафактним алкоголем, наркоторгівлею і проституцією... сложніше порішати
Shaman написав: а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає...
Не треба мене лічити. В мене жодного порушення правил дорожнього руху нема. І аптечка і вогнегасник на місці, і сокира з мотузкою та лопатою в багажнику але народ вони пресують, від бабок що торгують на тротуарі до борьби з "вирощуванням маку" або збиранням дров в лісі. Одним словом -панські посіпаки. Розкажи мені як вони борються з контрафактним алкоголем, наркоторгівлею і проституцією... сложніше порішати
а раніше звісно такого не було... але коли починається рух, щоб це викорінювати - починається галас - не треба нічого чіпати, все добре. смішно... борець за права народу - тобі ж на нього начхати, сам неодноразово казав
а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...
У Кремлі стверджують, що не бачили оновленої версії американського мирного плану після останніх контактів США та України, але вже попередили, що Москві можуть не сподобатись "багато речей".
тому дуже вірогідно - руські будуть тягнути час. дуже пришвидшило б наявність їх пропозицій, але це було б надто просто.
класична тактика, яку ми часто бачимо й тут на форумі, - пропонувати щось самому складно, простіше критикувати - це не так, й це не так. це коли мета не дійти згоди, а просто сперечатися заради суперечки.
тому напевне справа зрушить з місця, якщо продовжать збільшувати тиск на Рашу. можливо атака на танкери - один з елементів цього тиску.
мета України - не дати звинуватити нас у відмови від перемовин - в перекладі з хворої голови на здорову руські теж майстри. це ми теж бачимо, читаючи на цій гілці розповіді, що Україна сама винувата. або Європа винна. й всіх звинувачує Раша та її прихильники, яка й може, але не хоче спиняти війну
Shaman написав: а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає...
Не треба мене лічити. В мене жодного порушення правил дорожнього руху нема. І аптечка і вогнегасник на місці, і сокира з мотузкою та лопатою в багажнику але народ вони пресують, від бабок що торгують на тротуарі до борьби з "вирощуванням маку" або збиранням дров в лісі. Одним словом -панські посіпаки. Розкажи мені як вони борються з контрафактним алкоголем, наркоторгівлею і проституцією... сложніше порішати
а раніше звісно такого не було... але коли починається рух, щоб це викорінювати - починається галас - не треба нічого чіпати, все добре. смішно... борець за права народу - тобі ж на нього начхати, сам неодноразово казав
а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...
) заборонити збирати падані дерева в лісі то рух почався? це при тому що ліс валять і в європу везуть? а ці сопляки бігають штрафи намагаються складати за верби, рубані край городів? І літають з мигалками по дорозі? Та не сміши мене. Професіоналізму в них 0. Та іще возять з собою замість напарника дєвочєк з татушками і кульчиками в носі) їм до старих гаїшників як до неба раком... я тобі так скажу, їх рівень це бабок ганяти з петрушкою, тупо надія, що якщо вона дєвочка то носа їй не розквасять А тим часом не тільки націоналістів, що буркали проти зелі, типу фаріон і лідера майдану парубія відстрелюють... Стали відомі деталі вчорашнього вбивства в Одесі, де найманий вбивця вистрілив чотири рази в голову чоловікові.
Жертвою став одесит Денис Требенко, який народився у 1980 році, член однієї з ортодоксальних єврейських громад.
Як повідомляє видання «Думська», він був керівником благодійного фонду «Рахамім» і мав значні фінансові труднощі.
Загиблий мав борг понад 40 тисяч доларів перед одеською бізнес-леді, програв їй судову справу і міг втратити квартиру, яка дісталася у спадок. При цьому він сам намагався стягнути близько 60 тисяч доларів зі спадкоємця свого боржника. Перша інстанція винесла рішення не на його користь, але апеляційний суд підтримав його сторону.
Shaman написав:а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...
Та казали, це майже половина справ - те, що в цивілізованих країнах давно декриміналізовано - порнографія, проституція, звідництво, куріння травки, конопля на городі, часто, взагалі, дикоросла, як і мак для булочок, і т.д. Зрозуміло, що це мільярди в кишенях і кришування, але під час війни це ще й десятки тисяч (якщо не сотні) зайвих "правоохоронців", які були б незамінними на фронті. Особливо, коли відбувається отаке. https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
Banderlog написав:Не треба мене лічити. В мене жодного порушення правил дорожнього руху нема. І аптечка і вогнегасник на місці, і сокира з мотузкою та лопатою в багажнику але народ вони пресують, від бабок що торгують на тротуарі до борьби з "вирощуванням маку" або збиранням дров в лісі. Одним словом -панські посіпаки. Розкажи мені як вони борються з контрафактним алкоголем, наркоторгівлею і проституцією... сложніше порішати
а раніше звісно такого не було... але коли починається рух, щоб це викорінювати - починається галас - не треба нічого чіпати, все добре. смішно... борець за права народу - тобі ж на нього начхати, сам неодноразово казав
а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...
) заборонити збирати падані дерева в лісі то рух почався? це при тому що ліс валять і в європу везуть? а ці сопляки бігають штрафи намагаються складати за верби, рубані край городів? І літають з мигалками по дорозі? Та не сміши мене. Професіоналізму в них 0. Та іще возять з собою замість напарника дєвочєк з татушками і кульчиками в носі) їм до старих гаїшників як до неба раком... я тобі так скажу, їх рівень це бабок ганяти з петрушкою, тупо надія, що якщо вона дєвочка то носа їй не розквасять А тим часом не тільки націоналістів, що буркали проти зелі, типу фаріон і лідера майдану парубія відстрелюють...
твоя негативна суб'єктивна думка зарахована. пропозиції є? в тебе немає...
а оце про відстрілюють - й вбивство Парубія, й вбивство Ганула - це все російський слід, чого ти дурню верзеш? та й з Фаріон не зрозуміло, з чого це звичайний хлоп поїхав й просто вбив Фаріон...
а кримінальні вбивства є в будь-якій країни - цим ти що хотів сказати?..
Shaman написав:а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...
Та казали, це майже половина справ - те, що в цивілізованих країнах давно декриміналізовано - порнографія, проституція, звідництво, куріння травки, конопля на городі, часто, взагалі, дикоросла, як і мак для булочок, і т.д. Зрозуміло, що це мільярди в кишенях і кришування, але під час війни це ще й десятки тисяч (якщо не сотні) зайвих "правоохоронців", які були б незамінними на фронті. Особливо, коли відбувається отаке. https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
це що, визнання, що влада забила та завалила мобілізацію? є таке. бо тема не рейтингова, тут треба працювати, а не думати про вибори...
й корупція таки да, дуже сильно викривляє мобілізацію...
Shaman написав:а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...
Та казали, це майже половина справ - те, що в цивілізованих країнах давно декриміналізовано - порнографія, проституція, звідництво, куріння травки, конопля на городі, часто, взагалі, дикоросла, як і мак для булочок, і т.д. Зрозуміло, що це мільярди в кишенях і кришування, але під час війни це ще й десятки тисяч (якщо не сотні) зайвих "правоохоронців", які були б незамінними на фронті. Особливо, коли відбувається отаке. https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
дурне ти пишеш. По тих статтях вони не боряться. З них вони стрижуть бабло собі на прокорм Основна задача поліцаїв -охороняти властьімущих + багатих за гроші. решта то вже декорації. А так як недовольства в народі все більше То поліцаїв будуть тільки добирати.
ЛАД написав:Hotab Забыл. Немного допишу. Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны. Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну. Как пишет будивельник, очень маленький %.
донати від населення становлять 1% від всієї допомоги (а може і менше) особисто мені донати дають маленьку причетність до війни (якщо сам не на фронті) на жаль, серед людей з ким спілкуюсь, донатять дуже обмежена кількість, і те переважно "своїм бригадам" (там де родичі, знайомі, або Бригада (ТРО) комплектувалась в Одесі і області)
🇪🇺 Європейська військова допомога Україні різко сповільнилась у 2025 році
📉 Ключові дані 🛑Європа оголосила лише €4,2 млрд нової військової допомоги у 2025 році. Цього критично мало, щоб компенсувати паузу в підтримці США. 🛑Після рекордних перших шести місяців року обсяги допомоги стрімко зменшилися влітку, а потім і у вересні-жовтні. 🛑Сумарно за 2025 рік наразі зафіксовано €32,5 млрд нових зобов’язань, тоді як у 2022–2024 роках середнє значення було €41,6 млрд. 🛑Щоб вийти хоча б на рівень попередніх років, Європі потрібно додати ще €9,1 млрд до кінця року — темп удвічі вищий за нинішній.
Професор Крістоф Требеш, керівник Ukraine Support Tracker: «На основі даних до жовтня очевидно, що Європа не змогла зберегти темп першої половини 2025 року. Якщо спад триватиме, 2025 стане роком з найнижчим рівнем нових зобов’язань від початку війни».
📊 Нерівність у внесках серед європейських донорів поглиблюється
📈Обсяги допомоги зросли від: 🟡Німеччини, яка майже утричі збільшила середньомісячні зобов’язання. 🟡Франції та Великої Британії, які більш ніж удвічі наростили допомогу.
Втім, навіть ці три великі економіки залишаються далеко позаду лідерів у відносних показниках — Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції.
📉 Падає або відсутня допомога від: 🟡Італії, яка скоротила і без того низькі обсяги на 15%. 🟡Іспанії, яка у 2025 році не оголосила жодного нового пакету військової допомоги.
Проектний лід Taro Nishikawa: «Попри суттєві внески Франції, Німеччини та Британії, вони все ще відстають від північних країн. Зменшення підтримки Іспанії та Італії — серйозний сигнал про дисбаланс у загальноєвропейському навантаженні».
ℹ️ Ukraine Support Tracker відстежує військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні від 41 країни та інституцій ЄС з 24 січня 2022 року. Ураховуються урядові зобов’язання, оцінена вартість допомоги в натуральній формі та офіційні медіа-джерела. База даних постійно оновлюється та уточнюється.