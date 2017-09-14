RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:38

  Shaman написав:.........
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.
Вы знаете случаи, когда за это не саджають? :shock:
Я не знаю.

з приводу корупції - централізованої звісно стало менше.
Дело Миндича не централізована корупція?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:44

  hxbbgaf написав:
  Shaman написав:тут є багато гілок, де можна пожалітися, як погано в Україні. точні деякі персонажі жаляться на будь-якій гілці. найбільш кумедно, коли жаляться за схемою - чим далі від України тим більше жаляться. :D upd а ти так й робиш - на кількох гілках одне й те ж? чи це бот так запрограмований? :shock:

про 37 рік теж не треба - це ви на Раші розповідайте, там вже багато відновили. а вислів Генпрокурора лише показує, що РУЧНЕ призначення, без виконання процедур - це дуже часто погане рішення. але так, нашу владу ще треба привчати до правильного керування. а то багато розмов про демократію, а бажання зосередити владу в одних рук все одно є. зараз війна, стан такий - після війни поправимо...

Ну, я точно в Україні. Ви бачили, як хапають людей? Накидуються, крутять, лупцюють, затягують у бусики, за адмін. правопорушення чи навіть без нього - у ТЦКшника чи мента поганий настрій. І кого, от кого:
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
Навіть у рашці такого не роблять.
Якщо казати після війни поправимо, то не поправимо ніколи, бо всім, хто приймає рішення, стає вигідна війна. Та і до війни чогось десятки років нічого не поправляли.

як хапають, особисто не бачив. ті випадки, що знаю (по роботі) - так, якщо зупинили, то якщо немає відстрочок - багато хто іде на полігон - але без всіх цих тягнень по асфальту, люди просто йдуть. поганий настрій - це взагалі накид. такі випадки можливо є, але це ОКРЕМІ випадки, які намагаються видати за систему.

Аліна зовсім про інше пише, але народ не хоче зрозуміти... про вигідну війну - взагалі маячня. ще один, який каже "всьо пропало" - але закінчиться війна, ти ж нікуди не поїдеш, залишишся в країні. ще один парадокс - ці "всьопропальщики" все одно або сидять в країні, або повернуться в Україну після війни...
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.
Вы знаете случаи, когда за это не саджають? :shock:
Я не знаю.
з приводу корупції - централізованої звісно стало менше.
Дело Миндича не централізована корупція?

некоректно висловився - не саджають у СІЗО. після вироку звісно саджають. й про що саме мова? випадки, коли не посадили після того, як збив насмерть - так, такі випадки є. звісно, й корупційні теж.

Міндіч - це звісно централізована корупція. а чи ви знаєте її масштаб при Янику? ви чули про "площадки"? знали, що в кожній обласній податковій був "смотрящий"? тому Міндіч це погано, але 100 млн - на фоні Яника це сльози. хоча 100 млн - це пробують довести, вкрали звісно більше...
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:49

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.
Вы знаете случаи, когда за это не саджають? :shock:
Я не знаю.

Он, в Прилуках ментовка збила на смерть дитину і випускають під заставу у 242 тис., вчора буквально писали.
А покидька, що покалічив мою маму (декілька переламів, 2 зі зміщенням, 1 відкритий), коли йшла на зелене світло, а він летів п'яний, судять вже 6-й рік, все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін.
І в СІЗО теж ніхто нікого не саджав.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:53

  hxbbgaf написав:І як вони виїдуть ті "десятки знайомих"? Всі покупили довідки?

После войны
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:56

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.
Вы знаете случаи, когда за это не саджають? :shock:
Я не знаю.
з приводу корупції - централізованої звісно стало менше.
Дело Миндича не централізована корупція?

некоректно висловився - не саджають у СІЗО.
Не впервые.

після вироку звісно саджають. й про що саме мова? випадки, коли не посадили після того, як збив насмерть - так, такі випадки є. звісно, й корупційні теж.
Вы знаете такие случаи? :shock:

Міндіч - це звісно централізована корупція. а чи ви знаєте її масштаб при Янику? ви чули про "площадки"? знали, що в кожній обласній податковій був "смотрящий"? тому Міндіч це погано, але 100 млн - на фоні Яника це сльози. хоча 100 млн - це пробують довести, вкрали звісно більше...
Вполне могу допустить.
Но вы уверены, что это единственная такая компашка? Сильно сомневаюсь. А, точнее, уверен, что далеко не единственная. Возможно, другие помельче.
Так что не надо на Яныка всё валить.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:01

  Shaman написав:
  hxbbgaf написав:
  Shaman написав:тут є багато гілок, де можна пожалітися, як погано в Україні. точні деякі персонажі жаляться на будь-якій гілці. найбільш кумедно, коли жаляться за схемою - чим далі від України тим більше жаляться. :D upd а ти так й робиш - на кількох гілках одне й те ж? чи це бот так запрограмований? :shock:

про 37 рік теж не треба - це ви на Раші розповідайте, там вже багато відновили. а вислів Генпрокурора лише показує, що РУЧНЕ призначення, без виконання процедур - це дуже часто погане рішення. але так, нашу владу ще треба привчати до правильного керування. а то багато розмов про демократію, а бажання зосередити владу в одних рук все одно є. зараз війна, стан такий - після війни поправимо...

Ну, я точно в Україні. Ви бачили, як хапають людей? Накидуються, крутять, лупцюють, затягують у бусики, за адмін. правопорушення чи навіть без нього - у ТЦКшника чи мента поганий настрій. І кого, от кого:
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
Навіть у рашці такого не роблять.
Якщо казати після війни поправимо, то не поправимо ніколи, бо всім, хто приймає рішення, стає вигідна війна. Та і до війни чогось десятки років нічого не поправляли.

як хапають, особисто не бачив. ті випадки, що знаю (по роботі) - так, якщо зупинили, то якщо немає відстрочок - багато хто іде на полігон - але без всіх цих тягнень по асфальту, люди просто йдуть. поганий настрій - це взагалі накид. такі випадки можливо є, але це ОКРЕМІ випадки, які намагаються видати за систему.

Аліна зовсім про інше пише, але народ не хоче зрозуміти... про вигідну війну - взагалі маячня. ще один, який каже "всьо пропало" - але закінчиться війна, ти ж нікуди не поїдеш, залишишся в країні. ще один парадокс - ці "всьопропальщики" все одно або сидять в країні, або повернуться в Україну після війни...

Особливо, коли тупо б'ють ні з того, ні з чого, он в моїй темі є відео. Бабця на зупинці теж розказувала, чув. в неї син шизік, так його вже хапали декілька разів і лупцювали, вертається побитий. А повбивали скільки людей - теж ОК? Он тільки за останній час Сахарук, Сопін, біля Рожнятова труп знайшли, Танчика не вбили, але десяток різних травм, точно думали, що вбили, і викинули з вікна. А кого хапають?
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
Ці люди і не мали нікуди йти, а їх хапання - це злочин і свавілля. А йти мали б в першу чергу ті, хто давав присягу, тренувався, проходив огляди, вміє стріляти і т.д. - силовики. менти, охоронці, молоді відставники, офіцери, а в найпершу чергу професійні військові, що закінчили військові навчальні заклади. А не навпаки.

А щодо боротьби з корупцією і розкраданням, люстрації суддів і прокурорів, реальних термінів, то війна тут, взагалі, ніяк не заважає, а скоріше навпаки, як цього не робити, то це удар по обороноздатності.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:08

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------------------------
prodigy
Одеса і область зазнали найпотужнішого удару з лютого 2022, повний блекаут
https://t.me/odesa_tuteshni/2118

вчора 15 годин без ее, позавчора і решта 13-14годин

всю ніч атаки, зранку теж, зараз теж під атакою...щось гупнуло (вибух).
------------------------------
й що це, як не тероризм?..

Це війна.
І якщо ви її уявляєте собі якось інакше, то ваші проблеми.

по-перше, як нормально вже стала війна. це не війна, а агресія значно більш потужної держави. яка обісралася у військовому сенсі. тому гатить по цивільних. щось розвинені країни так не воюють, вони знищують військові сили, а не цивільне населення. ЛАД, на дворі 21 сторіччя. цивільних вбивають цілеспрямовано лише терористи.

Україна чомусь так не воює. але Раша звинуватили нас у вигаданих обстрілах населення Донбасу, й використала це як один з привідів.

а поки ви не визнаєте, що Раша воює в порушення всіх гуманітарних норм, власне навіть не як вермахт, а як елітні дивізії СС. але Рашу поєднує лише рівень звірства, а так в армію набирають маргиналів... але це хтось не хоче бачити, як так, така культура...
Очень много словоблудия.
prodigy написал об обстреле "20 підстанцій".
Это не военные цели?
Вы не путаете "20 підстанцій" с "цивільним населенням"?
А если это не военные цели, то НПЗ тоже.
Так что не надо перекручивать.
