Журналісти зазначать, що безстрокове замороження €210 млрд росактивів, замість голосування кожних шість місяців щодо цього, стало першим великим кроком.
Агентство підкреслює, що це усуває ризик того, що Угорщина чи Словаччина можуть у якийсь момент заблокувати продовження, змусивши ЄС повернути кошти Росії.
Також Reuters пише, що безстрокове замороження має переконати Бельгію підтримати план Європейського Союзу щодо використання російських коштів для надання Україні кредиту обсягом до €165 млрд для покриття бюджетних потреб у 2026−2027 роках.
Європейська рада має зібратися 18 грудня, щоб фіналізувати деталі репараційного кредиту та вирішити решту проблем. Зокрема, йдеться про гарантії для Бельгії від усіх держав-членів, аби вона не залишилася сама оплачувати можливий рахунок у разі успішного позову Москви.
Это хороший шаг. Только лучше было процитировать оригинальное сообщение Reuters, где объясняется, что значит "безстрокове замороження".
Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит Киеву компенсацию за военный ущерб, что фактически делает этот кредит грантом, который авансирует будущие репарационные платежи России.
Посмотрим поможет ли это убедить Бельгию использовать эти деньги для репарационного кредита. Ждать осталось меньше недели, до 18 числа.
Лидеры стран ЕС – Европейский совет – должны собраться 18 декабря, чтобы завершить согласование деталей репарационного займа и решить оставшиеся проблемы, в том числе гарантии от всех правительств стран ЕС для Бельгии, что она не останется одна с оплатой счета в случае, если потенциальный иск Москвы окажется успешным.
ОНОВЛЕНО. Одеська область пережила одну з наймасованіших повітряних атак РФ – впродовж ночі окупанти пошкодили об'єкти цивільного призначення, енерго- та промислової інфраструктури, повідомив Кіпер о 09:03.
"Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена", – написав Лисак у Telegram.
У більшій частині Одеси нема тепло- та водопостачання. Цілодобово працюють пункти незламності, також підзарядити гаджети можна в магазинах торгових мереж "Таврія-В", "Обжора", "Точка", "Копійка", "Сільпо".
Лікарні Одеси переведено на автономну роботу від альтернативних джерел живлення, забезпечено запас води та палива.
"Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, зокрема, на енергетичну інфраструктуру південних областей України. Внаслідок цього – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині (включно з частиною міста Одеса) та Миколаївщині. Правобережна частина Херсонщини знеструмлена повністю", – йдеться у дописі.
Не можу зрозуміти, навіщо постити те, що з новин і так усім відомо.
Тобі не приємно коли про це нагадують ? ... Чому ?
То хто там хоче миру ? Не підкажешь ?
До миру через обстріли ... До кохання через згвалтування ...
hxbbgaf написав:Знущаються зі старих людей як хочуть. Дали пенсіонерам ту 1000, так не дали субсидію. Люди одразу ту 1000 платять за комуналку, так їм на пошті рахують комісію 15 гривен за кожен копійчаний платіж у кілька гривень! Люди не знають, платять частину кожного платежу і за кожен нараховують і з кожного гривень 200 йде комісія на рівному місці, щоб смілянський отримував зарплатню мільйон на місяць! Отака влада..
Сто років на пошті комісія, вже як можуть кажуть валіть звідти, є купа способів оплатити комунальні безкоштовно, шо ви претеся на ту пошту - ні, треба страдать і скиглить
Shaman написав:.......... так підстанції в місті і тилу не військові цілі, особливо аж двадцять штук. від обстрілів НПЗ на Раші падає експорт, а від обстрілів енергетики може настати гуманітарна катастрофа - особливо якщо будуть морози. ви це чудово розумієте, й руські це теж розуміють - але продовжують гатити - бо в них немає інших аргументів.
різниця в наслідках для населення. розвинені країни не роблять геноцид цивільного населення. й дуже дивно, що різні ліваки волають про Ізраїль, а про України теж раптова сліпота. за вашою логікою ЛАД - Ізраіль теж просто наводить порядок та нищить терористів та злочинців. як й в Бразилії. як й в Венесуелі...
Вы ничего не путаете? "різні ліваки" как раз выступают против Израиля и осуждают его за Газу. И уничтожение энергетической инфраструктуры обеспечивает невозможность работы промышленности, в т.ч. оборонной.
так я й кажу - ліваки розповідають про звірства Ізраілю, але не бачать цього в Україні...
не треба за руських виправдовуватися. в першу чергу в нас страждає населення, й мета цього саме така. не бачити цього - таке собі, бачити, але не визнавати... середня промисловість нормально й на генераторах тягне у військовий час. знищення підстанції біля оборонного заводу це одне. свідома спроба влаштувати блекаут по всій країні - це зовсім інше.
якщо скинути ядерну бомбу це теж зашкодить роботі промисловості, ба більше її знищить. але не скидають, бо це геноцид. як й свідоме влаштування блекауту зимою. краще вже мовчить...
