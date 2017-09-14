RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1615616157161581615916160>
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:17

  Shaman написав:
  pesikot написав:Денис Казанський
В ответ на позор в Купянске русские, как обычно, решили отомстить гражданским - всю ночь бомбили котельные и подстанции в Одессе, которую их собственная пропаганда называет «русским городом».

Почти во всем городе нет тепла, света и воды. От чего в первую очередь, как обычно, страдают пенсионеры, дети и инвалиды. Злость за провал своей армии сорвали на невинных людях.

Такие теперь победы у русской армии.
а ЛАД каже, що такого, не бачить різниці...

й про Куп'янськ не хочуть нічого казати - але скільки розмов було про Покровськ...
А про не дадуть гроші...
А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ладам... і приймає рішення згідно якого гроші педерації заблоковані в бельгії можуть бути повернені педерації ПІСЛЯ того як педерація заплатить за відновлення того що вона натворила...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27508
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:23

  budivelnik написав:А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ......

А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11109
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:25

  Schmit написав:
  pesikot написав:То хто там хоче миру ? Не підкажешь ?

Підказую. Трамп точно хоче.

Хоче ? а чому нічого не робить, а лише язиком ляпає ...

Як там "за 24 години" ...
Скільки разів він дзвонив Путіну ? )

  Schmit написав: Пу хоче на своїх жорстких умовах які були менш жорсткими ще у квітні цього року.

Обстрілючі ...

Саме так ?
  Schmit написав:
  pesikot написав:До миру через обстріли ...
До кохання через згвалтування ...

У кацапів своя викривлена логіка і реальність, пора би це вже зрозуміти після перегляду сотень відео Казанського.

То чого ти не розумієшь, що Путін не хоче миру ? )

Що тобі заважає ?
Відсутність мізків ? Любов до Путіна ? Ненавість до України ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12868
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:36

  _hunter написав:
  budivelnik написав:А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ......

А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть? ;)
https://x.com/vonderleyen/status/1999538173437677963
https://www.unian.ua/economics/finance/yes-priynyav-rishennya-pro-bezstrokove-zamorozhennya-rosiyskih-aktiviv-wp-13224633.html
У Євросоюзі ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів, відкривши шлях для репараційного кредиту для нашої країни. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"‎Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити замороження російських суверенних активів. Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока агресивна війна, витрати для Росії зростатимуть"‎, − повідомила президент Європейської комісії.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27508
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:42

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ......

А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть? ;)
https://x.com/vonderleyen/status/1999538173437677963
https://www.unian.ua/economics/finance/yes-priynyav-rishennya-pro-bezstrokove-zamorozhennya-rosiyskih-aktiviv-wp-13224633.html
У Євросоюзі ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів

А оно каким боком к "ПІСЛЯ заплатить за відновлення" относится? :shock:
-- там просто людям надоело каждые пол-года вопрос поднимать. Но как только Трамп свою deal получит - более чем уверен: еще раз они точно время на сборы найдут.
_hunter
 
Повідомлень: 11109
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:48

  Shaman написав:
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують

я так й знав - митниця святе. :lol: корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених про

будуєте арканар в Україні ви. То кажеш треба віддати митницю під іноземний контроль щоб був суверенітет України?) Бо іноземці красти не будуть?
Шо ви брехуни там подолали?
Ви навіть призов не можете організувати так щоб не було корупції. Точніше
ви його спецом організували для корупції. А поліція всю цю хрєнь прикриває.
Не треба мені лапшити про реформи, крадуть в десятеро більше від януковича.
Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний. Шо ще там викручувати? Водія і напарника в тюрму. Їх начальство копняком під сраку з органів. Все.
І не тринди мені як ви за 11 років подолали корупцію.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4197
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 18:03

  _hunter написав:Поэтому когда Water манипулирует - я с ним спорю.

А Water ни з ким не спорить, він констатує факти.
Water
 
Повідомлень: 3685
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 18:05

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують

я так й знав - митниця святе. :lol: корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених про

будуєте арканар в Україні ви.

Арканар - дійсно ?

Оцей висір псевдофантастів Стругацьких ..

Як ти совок любишь, всією душею )
Ти лише народився на Буковині, а думками весь на Московії

  Banderlog написав:Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний.

Ніхто не покараний ? ...
За трійками сумуєшь ? ...
Щоб швидко покарати ...

Ти б так би переймався за одеситів ...
Що московити не покарані за цей злочин ...
Але мовчишь ... як мовчав, коли московити обстрілювали церкви

PS. Ти так і не відповів про ментів, які п"яними їздили.
Сам знаешь, що їздили п"яними.
Але промовчав
Для тебе - промовчав, то і не було
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 13 гру, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12868
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 18:06

  Water написав:
  _hunter написав:Поэтому когда Water манипулирует - я с ним спорю.

А Water ни з ким не спорить, він констатує факти.

Странные факты - ненаблюдаемые...
_hunter
 
Повідомлень: 11109
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 18:06

  Banderlog написав:
  Shaman написав:збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують

я так й знав - митниця святе. :lol: корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених про

будуєте арканар в Україні ви. То кажеш треба віддати митницю під іноземний контроль щоб був суверенітет України?) Бо іноземці красти не будуть?
Шо ви брехуни там подолали?
Ви навіть призов не можете організувати так щоб не було корупції. Точніше
ви його спецом організували для корупції. А поліція всю цю хрєнь прикриває.
Не треба мені лапшити про реформи, крадуть в десятеро більше від януковича.
Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний. Шо ще там викручувати? Водія і напарника в тюрму. Їх начальство копняком під сраку з органів. Все.
І не тринди мені як ви за 11 років подолали корупцію.

таки не знаєш, хто зробив "освобожденный Арканар" ;) іронія...

я кажу лише про те, що треба подолати корупцію на митниці, й зупинити цей потік контрабанди. як саме - нехай думають навчені люди.

так відразу в тюрму - тобто слідство, суд - то зайві речі. гарну країну ти хочеш побудувати - й напевне вважаєш, що саме ти будеш вирішувати кого саджати. проходили це вже... після суду скажемо, чи був хтось покараний - якщо ти ще до того часу будеш про це пам'ятати, бо хайпу вже не буде. й до речі, а напарника за що в тюрму??? бо так хочеться?

звільнення керівництва - є такий механізм. але щось я такого не пам'ятаю такого й за Яника. викинув би Захарченко копняком після побиття студентів - може й виграв би другий термін. до речі, коли намагалися мутити після того, як кортеж Ярославського збив людину насмерть, - таки начальника обласного МВС копняком того. але такі випадки ти ж не наводиш - бо не співпадає з тим, що ти розповідаєш.

крадуть вдесятеро більше - це маячня. того, що була при Янику ми вже не досягнемо. корупція звісно не подолана, але вже не така тотальна. а в тебе точно якусь кормушку забрали - чого ти й казишся... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11029
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 1615616157161581615916160>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 168562
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 365001
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1058994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.