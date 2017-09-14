|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:10
pesikot написав:
...
PS. Ти так і не відповів про ментів, які п"яними їздили.
Сам знаешь, що їздили п"яними.
Але промовчав
Для тебе - промовчав, то і не було
напевне сумує за часами, коли буда візитівка начальника обласного ДАЇ, й можна було не паритися скільки ти випив. не паритися звісно з даїшниками, а не зі стовпом. щось про таке не розповідає...
1
4
5
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:13
Banderlog написав:
Не треба мені лапшити про реформи, крадуть в десятеро більше від януковича.
У тебе серце так за Янука болить, що він не може продовжувати красти зараз ?
Чи що ? )
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:17
Shaman написав: pesikot написав:
...
PS. Ти так і не відповів про ментів, які п"яними їздили.
Сам знаешь, що їздили п"яними.
Але промовчав
Для тебе - промовчав, то і не було
напевне сумує за часами, коли буда візитівка начальника обласного ДАЇ, й можна було не паритися скільки ти випив. не паритися звісно з даїшниками, а не зі стовпом. щось про таке не розповідає...
Такі візитівки були ... сам бачив ...
Навіть були градації цих візитівок ...
(а чи не з тих часів UA постійно повторює про сорти)
Напевно, про такі часи сумують Banderlog & UA )
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:20
pesikot написав: Banderlog написав: Shaman написав:
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують
я так й знав - митниця святе.
корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених про
будуєте арканар в Україні ви.
Арканар - дійсно ?
Оцей висір псевдофантастів Стругацьких ..
Як ти совок любишь, всією душею )
Ти лише народився на Буковині, а думками весь на Московії
Banderlog написав:
Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний.
Ніхто не покараний ? ...
За трійками сумуєшь ? ...
Щоб швидко покарати ...
Ти б так би переймався за одеситів ...
Що московити не покарані за цей злочин ...
для чого б я мав перейматись за одеситів та миколаївців?
Ти ж коли я переймався, пару місяців тому, в один голос з флер запевняли, що зонтик пво і генерація "різна", і захисні споруди навколо підстанцій, і підстанція 330 на 110 у дворі поліклініки, заграниця нам поможе... То я вас послухав і не перймаюсь, там все ок. Черчіль ж сказав- блекаут в москві! Шо не ясно?
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:24
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:28
Banderlog написав:
для чого б я мав перейматись за одеситів та миколаївців?
pesikot написав: Banderlog написав:
будуєте арканар в Україні
Арканар - дійсно ?
Оцей висір псевдофантастів Стругацьких ..
Як ти совок любишь, всією душею )
Ти лише народився на Буковині, а думками весь на Московії
Banderlog написав:
Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний.
Ніхто не покараний ? ...
За трійками сумуєшь ? ...
Щоб швидко покарати ...
Ти б так би переймався за одеситів ...
Що московити не покарані за цей злочин ...
В граніт ...
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:29
Schmit
Ти ще бомжів сюди притягни ...
То як там з Росією ?
Вже зрозумів, що вона не хоче миру ? Чи ще дупою покрутишь ? )
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:30
Shaman написав: katso написав: fler написав:
Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні?
Именно. Молодежи - которая и тут с голою дупою - по расходам все равно где снимать койко место, в Киеве или Берлине, а по доходам и возможности найти работу думаю разница есть. Ну те кому батьки наколядували маєток, понятно не поедут.
а чому раніше не їхали? що заважало?
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:34
katso написав:
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:34
Как по заказу - в тему "раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ладам"
️Італія приєдналася до Бельгії, виступаючи проти плану ЄС використати 210 мільярдів євро заморожених російських державних активів для фінансування України, — POLITICO
