Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:36
pesikot написав:Schmit
Ти ще бомжів сюди притягни ...
То як там з Росією ?
Вже зрозумів, що вона не хоче миру ? Чи ще дупою покрутишь ? )
З росією є умови, оприлюднені через Трампа, так, важкі і принизливі. Така реальність, ось так допокращували перемовні позиції. Можна ще продовжити "покращувати", приблизно зрозуміло, що з того вийде.
Ти краще послухай і подумай своєю псячою голівкою, чому наші європейські партнери не вірять в перемогу України та при цьому хочуть продовження війни лиш щоб виграти для себе трохи часу.
-
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:39
budivelnik написав: katso написав:
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось ......
при этом: как говорила под половину населения на русском - так и продолжали гоаорить
2
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:42
Banderlog написав: pesikot написав:
Ти б так би переймався за одеситів ...
Що московити не покарані за цей злочин ...
для чого б я мав перейматись за одеситів та миколаївців?
Ти ж коли я переймався, пару місяців тому, в один голос з флер запевняли, що зонтик пво і генерація "різна", і захисні споруди навколо підстанцій, і підстанція 330 на 110 у дворі поліклініки, заграниця нам поможе... То я вас послухав і не перймаюсь, там все ок. Черчіль ж сказав- блекаут в москві! Шо не ясно?
Між іншим, світло у мене на районі вмикнули на годину, зараз вже нема, хоча в інших районах міста є. Не знаю чи це пов'язано з графіками. Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас. Критичну інфраструктуру вмикнули першою і не вимикають. Опалення працює, вода є.
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:45
Schmit написав: pesikot написав:Schmit
Ти ще бомжів сюди притягни ...
То як там з Росією ?
Вже зрозумів, що вона не хоче миру ? Чи ще дупою покрутишь ? )
З росією є умови, оприлюднені через Трампа, так, важкі і принизливі. Така реальність, ось так допокращували перемовні позиції. Можна ще продовжити "покращувати", приблизно зрозуміло, що з того вийде.
Росія хоче миру ?
Ти ніяк не хочешь відповісти на просте питання ?
так чи ні ?
Якщо "так", то як це з обстрілом Одеси корелює ?
PS. Скажу тобі те, що ти не здатен зрозуміти (як і багато хто) - якщо хочуть миру, то не обстрілюють.
А припиняють обстріли
2
2
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:45
_hunter написав: Water написав: _hunter написав:
Поэтому когда Water манипулирует - я с ним спорю.
А Water ни з ким не спорить, він констатує факти.
Странные факты - ненаблюдаемые...
Ким нєнаблюдаємиє, тобою москалем?
Ти шо робиш на українському форумі?
Ти мені хочеш сказать шо москалі людину запросто так не розстріляли?
Ти більше тут нічого не пиши, просто йди геть!
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:46
fler написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Ти б так би переймався за одеситів ...
Що московити не покарані за цей злочин ...
для чого б я мав перейматись за одеситів та миколаївців?
Ти ж коли я переймався, пару місяців тому, в один голос з флер запевняли, що зонтик пво і генерація "різна", і захисні споруди навколо підстанцій, і підстанція 330 на 110 у дворі поліклініки, заграниця нам поможе... То я вас послухав і не перймаюсь, там все ок. Черчіль ж сказав- блекаут в москві! Шо не ясно?
Між іншим, світло у мене на районі вмикнули на годину, зараз вже нема, хоча в інших районах міста є. Не знаю чи це пов'язано з графіками. Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас. Критичну інфраструктуру вмикнули першою і не вимикають. Опалення працює, вода є.
будівельник тиждень тому "каркав" і "накаркав"
1
4
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:47
_hunter написав: budivelnik написав: katso написав:
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
при этом: как говорила под половину населения на русском - так и продолжали гоаорить
Статистика використання російської мови в Україні показує значне зниження її вжитку, особливо після 2022 року, з переважанням української мови вдома та у публічній сфері, хоча на Півдні та Сході вона ще зберігає певні позиції
. Опитування показують, що 60-70% українців спілкуються вдома українською, частка тих, хто говорить лише російською, зменшилась до 9-10%. Більшість (близько 80-90%) підтримує українську як єдину державну мову, і лише мала частина (7-10%) виступає за надання російській офіційного статусу.
Динаміка використання російської мови (за даними опитувань КМІС, Рейтинг, 2022-2025 рр.):
Вдома:
Українською: 63% (2025) / 60% (2023) / 70.5% (січень 2025, лише або переважно).
Російською (лише або переважно): 9-10%.
Обома мовами: близько 19-30%.
Рідна мова:
Українська: 76%. Російська: близько 20% (знизилася з 42% у 2012 році)
.
Зміна з 2022 року: Зменшення російськомовних на 8% з початку 2022 року; зростання тих, хто перейшов на українську (постійно або частіше), становить близько 19%.
1
1
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:50
katso написав: Shaman написав: katso написав:
Именно. Молодежи - которая и тут с голою дупою - по расходам все равно где снимать койко место, в Киеве или Берлине, а по доходам и возможности найти работу думаю разница есть. Ну те кому батьки наколядували маєток, понятно не поедут.
а чому раніше не їхали? що заважало?
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
й всі десять мільйонів поїхали до Європи... досить вже казки розповідати...
1
4
5
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:51
Banderlog написав: pesikot написав:
збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують
я так й знав - митниця святе.
корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених про
будуєте арканар в Україні ви.
Арканар - дійсно ?
Оцей висір псевдофантастів Стругацьких ..
Як ти совок любишь, всією душею )
Ти лише народився на Буковині, а думками весь на Московії
Banderlog написав:
Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний.
Ніхто не покараний ? ...
За трійками сумуєшь ? ...
Щоб швидко покарати ...
Ти б так би переймався за одеситів ...
Що московити не покарані за цей злочин ...
[/quote] для чого б я мав перейматись за одеситів та миколаївців?
Ти ж коли я переймався, пару місяців тому, в один голос з флер запевняли, що зонтик пво і генерація "різна", і захисні споруди навколо підстанцій, і підстанція 330 на 110 у дворі поліклініки, заграниця нам поможе... То я вас послухав і не перймаюсь, там все ок. Черчіль ж сказав- блекаут в москві! Шо не ясно?[/quote]
…..може я не ту аватарку читаю
Скажуть що ви помилились
Одеса та Миколаів це наша земля,їм можно тільки співчувати
.
5
22
1
Додано: Суб 13 гру, 2025 19:02
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:Schmit
Ти ще бомжів сюди притягни ...
То як там з Росією ?
Вже зрозумів, що вона не хоче миру ? Чи ще дупою покрутишь ? )
З росією є умови, оприлюднені через Трампа, так, важкі і принизливі. Така реальність, ось так допокращували перемовні позиції. Можна ще продовжити "покращувати", приблизно зрозуміло, що з того вийде.
Росія хоче миру ?
Ти ніяк не хочешь відповісти на просте питання ?
так чи ні ?
Якщо "так", то як це з обстрілом Одеси корелює ?
PS. Скажу тобі те, що ти не здатен зрозуміти (як і багато хто) - якщо хочуть миру, то не обстрілюють.
А припиняють обстріли
РФ хоче лише на своїх умовах, які стають все жорсткішими. Чому обстрілює - передивись останні відео Славка щоб зрозуміти елементарне.
Питання в іншому, чому євролідори не хочуть миру на ніяких умовах взагалі? Вони своїм базіканням відвернули Зе від прийнятних умов у квітні і в результаті ми маємо сьогодні більш жорсткі умови.
