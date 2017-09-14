pesikot написав:Ти б так би переймався за одеситів ... Що московити не покарані за цей злочин ...
для чого б я мав перейматись за одеситів та миколаївців? Ти ж коли я переймався, пару місяців тому, в один голос з флер запевняли, що зонтик пво і генерація "різна", і захисні споруди навколо підстанцій, і підстанція 330 на 110 у дворі поліклініки, заграниця нам поможе... То я вас послухав і не перймаюсь, там все ок. Черчіль ж сказав- блекаут в москві! Шо не ясно?
Між іншим, світло у мене на районі вмикнули на годину, зараз вже нема, хоча в інших районах міста є. Не знаю чи це пов'язано з графіками. Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас. Критичну інфраструктуру вмикнули першою і не вимикають. Опалення працює, вода є.
…..може я не ту аватарку читаю Скажуть що ви помилились
Одеса та Миколаів це наша земля,їм можно тільки співчувати
можно поспівчувати. Юмор в мене вже такий. Коли я писав, що до цього іде, вони тільки хіхікали. Був я в одесі в грудні 22, коли там була репитиція кінця світла так що уявлення маю трохи... Доречі запоріжжя теж не можно сказати, що в безпеці, дуже навіть може статись що буде на лінії артвогню, якщо резервів не нашкребуть щоб посадити на лінію за нами.
budivelnik написав:Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати? В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
при этом: как говорила под половину населения на русском - так и продолжали гоаорить
Статистика використання російської мови в Україні показує значне зниження її вжитку, особливо після 2022 року
Banderlog написав: якщо резервів не нашкребуть щоб посадити на лінію за нами.
Та шкребуть, поглядите в телеге, прямо от дерева отдирают, в которое ухилянт вцепился. И блопосты мобильные опять ставят и в Киеве и в Днепре. Стараются, понимают как вам тяжело.
Нам ще півбіди. Біда в гуляйполі і степногірську. Но в нас в натяжку. Щодо тих кого віддирають... в нас поповнення майже нема, а з тих кого привозять третина тікає на 3й день після того як їх мобілізували в воєнкоматі. Це щитайте ще і якийсь час їх везли... Так шо особо не обнадьожуйтесь
_hunter написав:----------------------------- budivelnik А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ...... ----------------------------- А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть?
Я потому и решил уточнить. После уточнения - как, впрочем, и ожидалось - личная интерпретация оказалась фантазией
Ну, не совсем фантазией. Решение о бессрочном замораживании активов ЦБ РФ, действительно, принято. Другой вопрос, что это ещё не гарантия их использования для репарационного кредита. Несколько дней надо подождать. А кроме этой цели такое решение могли принять, чтобы всякие орбаны и фицо не выбивали себе конфетку каждые 6 месяцев за согласие.