Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:23

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:Странные факты - ненаблюдаемые...

Ким нєнаблюдаємиє,

Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН :(
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.

Яка мета твоєї брехні?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:40

  Water написав:
  _hunter написав:Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН :(
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.

Яка мета твоєї брехні?

просто тролити. тролити та провокувати. тому - не звертати увагу, сенсу там нуль...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 гру, 2025 21:43, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 21:43

  Shaman написав:
  Water написав:
  _hunter написав:Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН :(
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.

Яка мета твоєї брехні?

просто тролити. тролити та провокувати. тому - не звертати увагу, сенсу там нуль...

а ще скаржитися - абіжають маленького ху_нтера :lol:
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 21:52

"Тимчасово окупований Крим ввечері у суботу, 13 грудня, перебуває під комбінованою атакою. Сотні безпілотників та ракети летять до півострова, а у російських Z-пабліках справжня паніка, там бояться довгих "Нептунів" і тремтять заздалегідь. Ракети летять з боку Одеси, де ворог напередодні влаштував блекаут у місті. Тож, відповідь за обстріл міста не забарилася. Перші вибухи вже пролунали у низці міст півострова, починаючи від Феодосії та військового летовища "Кіровське" і аж до Севастополя. На російських окупантів чекає справжня, пекельна ніч.

Про комбіновану атаку на Крим повідомляють моніторингові канали та паблік "Кримський вітер". Окупанти добряче метушаться, адже у небо вже здійнялась військова авіація та працює недолуге російське ППО."

https://informator.ua/uk/raketi-poletili-na-krim-nadhodyat-povidomlennya-pro-kombinovanu-ataku-povitryanih-sil

Прочитал, и как-то аж проникся. Особенно понравилась фраза про "недолуге ППО".
Рекомендую на ночь читать такое, а не всякие телеграмм-каналы, которые только сеют зраду и ипсо.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спочатку сам обирає сміттєсайти, а потім приходить нам розказати «ги-ги, диви що вони пишуть».
Мені таке не пишуть. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 02:41

Тут сегодня упоминали Купянск.
Анализируя успешное контрнаступление Сил обороны Украины под Купянском в эфире 5 канала, Машовец подчеркнул: «По сути, в центре Купянска остался неполный сводный батальон (ВС РФ — Ред.), и он уже окружен со всех сторон. Их полностью в реальности физически окружили».

«В настоящее время их около 200 человек, как сообщают СМИ, в центральной части. Они отошли от северной части. И тут в центральной части города еще занимают определенные участки местности. Я думаю, в ближайшее время они будут зачищены», — отметил обозреватель.

При этом аналитик не прогнозирует, что украинские защитники продолжат контрнаступление и существенно потеснят врага в этом районе.

«Не думаю. Противник продолжает иметь преимущество значительное в силах и средствах. Я думаю, что это локальная история.
Она оказывает влияние определенным образом на оперативно-тактическом уровне», — высказался эксперт

Успех ВСУ в Купянске притормозил наступление на Великий Бурлук
Об этом оперативно-тактическом влиянии Константин Машовец уже упоминал в своих обзорах, связывая события в Купянске с наступлением ВС РФ на двух других участках фронта на Харьковщине: в Волчанске и в направлении на Великий Бурлук.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/12/13/vsu-okruzhili-rossiyan-v-kupyanske-chto-budet-dalshe-mnenie-mashovtsa-video/
Аналогичную информацию опубликовал ISW - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/12/13/isw-ukrainskaya-kontrataka-v-kupyanske-pokazyvaet-chto-putin-neprav-video/. Там подробнее.
Эта украинская контратака демонстрирует, что украинские силы по-прежнему способны обороняться и контратаковать против значительных российских наступательных действий, вопреки заявлениям президента России Владимира Путина о крахе украинских линий обороны. Продвижение украинских войск в Купянске и его окрестностях показывает, что украинские силы способны проводить успешные контратаки и добиваться тактически значимых успехов, особенно когда российские силы перегружены.
........Путин и высокопоставленные российские военные чиновники пытались представить линию фронта на Украине как находящуюся на грани краха, так что Украина и Запад должны уступить требованиям России, но эта украинская контратака в Купянске, наряду с упорным сопротивлением Украины вдоль остальной линии, показывает, что этот нарратив неверен.

Там же немного говорится об украинских мирных предложениях:
но детали этого контрпредложения остаются неясными. 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина представила Соединенным Штатам обновленную рамочную программу мирного соглашения, содержащую 20 ключевых пунктов, и ожидает ответа от США.
Далее немного подробнее. Желающие могут посмотреть.
При этом:
Россия продолжает настаивать на праве продолжать полномасштабные наступательные операции до тех пор, пока Россия не сможет завершить войну на своих условиях.
Кремль отклонил предложение Украины о создании демилитаризованной зоны.
