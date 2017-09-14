"Тимчасово окупований Крим ввечері у суботу, 13 грудня, перебуває під комбінованою атакою. Сотні безпілотників та ракети летять до півострова, а у російських Z-пабліках справжня паніка, там бояться довгих "Нептунів" і тремтять заздалегідь. Ракети летять з боку Одеси, де ворог напередодні влаштував блекаут у місті. Тож, відповідь за обстріл міста не забарилася. Перші вибухи вже пролунали у низці міст півострова, починаючи від Феодосії та військового летовища "Кіровське" і аж до Севастополя. На російських окупантів чекає справжня, пекельна ніч.
Про комбіновану атаку на Крим повідомляють моніторингові канали та паблік "Кримський вітер". Окупанти добряче метушаться, адже у небо вже здійнялась військова авіація та працює недолуге російське ППО."
Анализируя успешное контрнаступление Сил обороны Украины под Купянском в эфире 5 канала, Машовец подчеркнул: «По сути, в центре Купянска остался неполный сводный батальон (ВС РФ — Ред.), и он уже окружен со всех сторон. Их полностью в реальности физически окружили».
«В настоящее время их около 200 человек, как сообщают СМИ, в центральной части. Они отошли от северной части. И тут в центральной части города еще занимают определенные участки местности. Я думаю, в ближайшее время они будут зачищены», — отметил обозреватель.
При этом аналитик не прогнозирует, что украинские защитники продолжат контрнаступление и существенно потеснят врага в этом районе.
«Не думаю. Противник продолжает иметь преимущество значительное в силах и средствах. Я думаю, что это локальная история. Она оказывает влияние определенным образом на оперативно-тактическом уровне», — высказался эксперт
Успех ВСУ в Купянске притормозил наступление на Великий Бурлук Об этом оперативно-тактическом влиянии Константин Машовец уже упоминал в своих обзорах, связывая события в Купянске с наступлением ВС РФ на двух других участках фронта на Харьковщине: в Волчанске и в направлении на Великий Бурлук.
Эта украинская контратака демонстрирует, что украинские силы по-прежнему способны обороняться и контратаковать против значительных российских наступательных действий, вопреки заявлениям президента России Владимира Путина о крахе украинских линий обороны. Продвижение украинских войск в Купянске и его окрестностях показывает, что украинские силы способны проводить успешные контратаки и добиваться тактически значимых успехов, особенно когда российские силы перегружены. ........Путин и высокопоставленные российские военные чиновники пытались представить линию фронта на Украине как находящуюся на грани краха, так что Украина и Запад должны уступить требованиям России, но эта украинская контратака в Купянске, наряду с упорным сопротивлением Украины вдоль остальной линии, показывает, что этот нарратив неверен.
Там же немного говорится об украинских мирных предложениях:
но детали этого контрпредложения остаются неясными. 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина представила Соединенным Штатам обновленную рамочную программу мирного соглашения, содержащую 20 ключевых пунктов, и ожидает ответа от США.
Далее немного подробнее. Желающие могут посмотреть. При этом:
Россия продолжает настаивать на праве продолжать полномасштабные наступательные операции до тех пор, пока Россия не сможет завершить войну на своих условиях. Кремль отклонил предложение Украины о создании демилитаризованной зоны.