"Тимчасово окупований Крим ввечері у суботу, 13 грудня, перебуває під комбінованою атакою. Сотні безпілотників та ракети летять до півострова, а у російських Z-пабліках справжня паніка, там бояться довгих "Нептунів" і тремтять заздалегідь. Ракети летять з боку Одеси, де ворог напередодні влаштував блекаут у місті. Тож, відповідь за обстріл міста не забарилася. Перші вибухи вже пролунали у низці міст півострова, починаючи від Феодосії та військового летовища "Кіровське" і аж до Севастополя. На російських окупантів чекає справжня, пекельна ніч.
Про комбіновану атаку на Крим повідомляють моніторингові канали та паблік "Кримський вітер". Окупанти добряче метушаться, адже у небо вже здійнялась військова авіація та працює недолуге російське ППО."
Анализируя успешное контрнаступление Сил обороны Украины под Купянском в эфире 5 канала, Машовец подчеркнул: «По сути, в центре Купянска остался неполный сводный батальон (ВС РФ — Ред.), и он уже окружен со всех сторон. Их полностью в реальности физически окружили».
«В настоящее время их около 200 человек, как сообщают СМИ, в центральной части. Они отошли от северной части. И тут в центральной части города еще занимают определенные участки местности. Я думаю, в ближайшее время они будут зачищены», — отметил обозреватель.
При этом аналитик не прогнозирует, что украинские защитники продолжат контрнаступление и существенно потеснят врага в этом районе.
«Не думаю. Противник продолжает иметь преимущество значительное в силах и средствах. Я думаю, что это локальная история. Она оказывает влияние определенным образом на оперативно-тактическом уровне», — высказался эксперт
Успех ВСУ в Купянске притормозил наступление на Великий Бурлук Об этом оперативно-тактическом влиянии Константин Машовец уже упоминал в своих обзорах, связывая события в Купянске с наступлением ВС РФ на двух других участках фронта на Харьковщине: в Волчанске и в направлении на Великий Бурлук.
Эта украинская контратака демонстрирует, что украинские силы по-прежнему способны обороняться и контратаковать против значительных российских наступательных действий, вопреки заявлениям президента России Владимира Путина о крахе украинских линий обороны. Продвижение украинских войск в Купянске и его окрестностях показывает, что украинские силы способны проводить успешные контратаки и добиваться тактически значимых успехов, особенно когда российские силы перегружены. ........Путин и высокопоставленные российские военные чиновники пытались представить линию фронта на Украине как находящуюся на грани краха, так что Украина и Запад должны уступить требованиям России, но эта украинская контратака в Купянске, наряду с упорным сопротивлением Украины вдоль остальной линии, показывает, что этот нарратив неверен.
Там же немного говорится об украинских мирных предложениях:
но детали этого контрпредложения остаются неясными. 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина представила Соединенным Штатам обновленную рамочную программу мирного соглашения, содержащую 20 ключевых пунктов, и ожидает ответа от США.
Далее немного подробнее. Желающие могут посмотреть. При этом:
Россия продолжает настаивать на праве продолжать полномасштабные наступательные операции до тех пор, пока Россия не сможет завершить войну на своих условиях. Кремль отклонил предложение Украины о создании демилитаризованной зоны.
Немного о дорогах и энергетике. У нас в Харькове 12.12 побывало практически всё руководство Украины, начиная с президента.
премьер Юлия Свириденко сообщила, что также состоялось выездное заседание Кабмина в Харькове.
Правительство распределило 1,6 млрд грн дополнительной дотации за IV квартал 2025 года местным бюджетам. Также 1,8 млрд грн из резервного фонда выделили на содержание дорог в прифронтовых областях.
«1,46 млрд грн выделено для Агентства восстановления на дороги государственного значения в Харьковской, Николаевской и Одесской областях», — отметила Свириденко, подчеркнув, что ремонты проводят «по многочисленным обращениям от ВСУ».
Также выделили 665,4 млн грн на закупку топлива для девяти прифронтовых регионов. «Этот ресурс обеспечит работу резервных источников питания для объектов жизнеобеспечения – больниц, школ, укрытий, водоканалов», — пояснила премьер-министр.
katso написав:В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати? В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣