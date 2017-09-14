|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:14
katso написав: budivelnik написав: katso написав:
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣
Жалітись-це національний вид спорту....
Найбільше жаліються на своє життя - тітки на базарі в шубах і обвішані брюліками -що стало погано продаватись...
Політики - жаліються на дії попередників....
І тільки совки не в стані побачити зміни на краще..
Совки сиділи в совку на сухому хлібі і без масла - і не жалілись , бо ВСІ навколо сиділи на черствому хлібі і без масла...
От там було щастя, всі в лайні... але разом...
Тому
1 Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість
2 Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть
Бо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо..
3 Якщо хтось , зможе за кордоном створити для себе КРАЩЕ життя - то чи не за краще життя кожної людини боролись Майдани? і БОРЯТЬСЯ ВОЇНИ ЗСУ ?
-
1
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:27
Бетон написав:
Видел протокол по голове гос службы (название не напишу, это не так важно), который установил себе размер премии, внимание 1000% !!!, тысячу процентов.
Так что, Бигор, тебя не должно возмущать то, что лендлорды не готовы платить 23%
Не указуй мудилко що мене має "возмущьять" чи ні.
Не плати, тобі і твоїм дітям жити в цій країні. З одніє сторони ти плачешся що війська РФ все ближче до твоїх активів і що мобілізують людей з твоїх бригад (тебе - ні), з іншої платиш хабарі ТЦК щоб відмазатись і не бажаєш платити податків з надприбутків.
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:29
katso написав: budivelnik написав: katso написав:
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣
Якщо, як пишуть патріоти, "не УКРАЇНЕЦЬ" (напр. "гагауз" згідно хотаба, чи "каракалпак" згідно номерного фокса), то можна офіційно і вільно покинути цю державу?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 гру, 2025 11:30, всього редагувалось 1 раз.
1
4
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:30
katso написав:
Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣
Дивно, враховуючи, що Закарпаття в лідерах за еміграцією...
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:32
budivelnik написав:
Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість
Брехня, буде перехідний період чи "воєнний стан" з забороною ресурсу М 23-60 виїзжати.
budivelnik написав:
Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть
Бо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо
Кому будеш наливати алкоголь коли виїде твоя ЦА?
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:41
katso написав: budivelnik написав: katso написав:
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣
серед моїх знайомих виїхати в ті часи -це поодинокі випадки. як наприклад євреї в Німеччину.
зменшилося населення - далі що? можна рухатися далі, можна згадувати, як воно колись було...
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:48
BIGor написав:
Брехня, буде перехідний період чи "воєнний стан" з забороною ресурсу М 23-60 виїзжати. виїзжати.
Ясно що навіть підписання миру відразу кордон не відкриє...
Ясно що буде якийсь пеерхідний період в 30-100 днів
Але по суті
Війна закінчиться= Кордони відкриють
BIGor написав:
Кому будеш наливати алкоголь коли виїде твоя ЦА?
На відміну від паразита який може жити виключно за чужий рахунок - я можу жити за рахунок СВОЄЇ праці..
Тому
Якщо зменшиться кількість тих хто купує алкоголь/тютюн... в Державі зменшаться витрати на боротьбу з алкоголізмом і витрати на лікування хвороб повязаних з палінням і алкоголем...
Якщо зменшиться кількість тих хто користується таксі... то це ж відбудеться також і з тимим хто надає послуги таксі....
Якщо зменшиться кількість тих хто вирощує хліб... то це ж автоматично зменшить кількість тих хто цей хліб їсть...
Тому
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
Висновок
Паразити які чітко знають що вони паразити - переживають що кількість людей зменшиться і це автоматично зменшить їх кормрову базу
Всі інші(ті які живуть за рахунок створення ВВП) не переживають.
1
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:49
BIGor написав:
Брехня, буде перехідний період чи "воєнний стан" з забороною ресурсу М 23-60 виїзжати.
Кому будеш наливати алкоголь коли виїде твоя ЦА?
На практиці цей "ресурс М 23-60 " та члени їх родин наобирають на виборах перехідний період до союзнАго гАсударства, а не ЕС.
Кататися на горбу одних й тих же категорій громадян можна обмежений час. Потім вони займуть ворожу позицію. Точніше вже зайняли.
Усвідомлення ще не прийшло, що накоїли хитродупі сортовики.
