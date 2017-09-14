|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:27
Бетон написав:
Видел протокол по голове гос службы (название не напишу, это не так важно), который установил себе размер премии, внимание 1000% !!!, тысячу процентов.
Так что, Бигор, тебя не должно возмущать то, что лендлорды не готовы платить 23%
Не указуй мудилко що мене має "возмущьять" чи ні.
Не плати, тобі і твоїм дітям жити в цій країні. З одніє сторони ти плачешся що війська РФ все ближче до твоїх активів і що мобілізують людей з твоїх бригад (тебе - ні), з іншої платиш хабарі ТЦК щоб відмазатись і не бажаєш платити податків з надприбутків.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10404
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1901 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:29
katso написав: budivelnik написав: katso написав:
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣
Якщо, як пишуть патріоти, "не УКРАЇНЕЦЬ" (напр. "гагауз" згідно хотаба, чи "каракалпак" згідно номерного фокса), то можна офіційно і вільно покинути цю державу?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 гру, 2025 11:30, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41789
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:30
katso написав:
Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣
Дивно, враховуючи, що Закарпаття в лідерах за еміграцією...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5766
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 916 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:41
katso написав: budivelnik написав: katso написав:
В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.
Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣
серед моїх знайомих виїхати в ті часи -це поодинокі випадки. як наприклад євреї в Німеччину.
зменшилося населення - далі що? можна рухатися далі, можна згадувати, як воно колись було...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 11:48
BIGor написав:
Брехня, буде перехідний період чи "воєнний стан" з забороною ресурсу М 23-60 виїзжати. виїзжати.
Ясно що навіть підписання миру відразу кордон не відкриє...
Ясно що буде якийсь пеерхідний період в 30-100 днів
Але по суті
Війна закінчиться= Кордони відкриють
BIGor написав:
Кому будеш наливати алкоголь коли виїде твоя ЦА?
На відміну від паразита який може жити виключно за чужий рахунок - я можу жити за рахунок СВОЄЇ праці..
Тому
Якщо зменшиться кількість тих хто купує алкоголь/тютюн... в Державі зменшаться витрати на боротьбу з алкоголізмом і витрати на лікування хвороб повязаних з палінням і алкоголем...
Якщо зменшиться кількість тих хто користується таксі... то це ж відбудеться також і з тимим хто надає послуги таксі....
Якщо зменшиться кількість тих хто вирощує хліб... то це ж автоматично зменшить кількість тих хто цей хліб їсть...
Тому
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
Висновок
Паразити які чітко знають що вони паразити - переживають що кількість людей зменшиться і це автоматично зменшить їх кормрову базу
Всі інші(ті які живуть за рахунок створення ВВП) не переживають.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27520
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:00
Shaman написав:
зменшилося населення - далі що?
Правильна відповідь - шукати того, хто профінансує його повернення.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5766
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 916 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:05
UA написав:
Кататися на горбу одних й тих же категорій громадян можна обмежений час. Потім вони займуть ворожу позицію. Точніше вже зайнял
спеціально для цього зробили правки в множинне громадянство
тепер ви разом з бігором сидячи під парасолькою НАТО зможете обирати в Українську владу фаріонствующих, турбонезламних єврооптимістів у помаранчевих штанішках
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4909
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:05
UA написав: Banderlog написав: Господар Вельзевула написав:
Та шкребуть, поглядите в телеге, прямо от дерева отдирают, в которое ухилянт вцепился.
И блопосты мобильные опять ставят и в Киеве и в Днепре.
Стараются, понимают как вам тяжело.
Нам ще півбіди.
Біда в гуляйполі і степногірську.
Но в нас в натяжку.
Щодо тих кого віддирають... в нас поповнення майже нема, а з тих кого привозять третина тікає на 3й день після того як їх мобілізували в воєнкоматі. Це щитайте ще і якийсь час їх везли...
Так шо особо не обнадьожуйтесь
Краще хай тікають, ніж нетронутий БК в полон заносять.
Можна просто ящики з патронами та АК лишати при відступі.
При такий схемі вийде економія на паливі, харчах та папері.
вирішив же агітувати відкрито? "здавайся, мі нічого не сделаєм"?...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:06
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
зменшилося населення - далі що?
Правильна відповідь - шукати того, хто профінансує його повернення.
там де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:10
Shaman написав:
ам де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...
100% згідний з Вами. Але щоб створювати потрібні ресурси, яких в України нема.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5766
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 916 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|169049
|
|
|1493
|365551
|
|
|6076
|1059862
|
|