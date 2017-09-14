|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:12
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
зменшилося населення - далі що?
Правильна відповідь - шукати того, хто профінансує його повернення.
Я не розуміє цієї містичної віри що
ХТОСЬ ДЛЯ ТЕБЕ ЗРОБИТЬ ТОБІ ДОБРЕ....
Якщо я щось ПРОФІНАНСУЮ - то в першу чергу буду дбати щоб МОЄ ФІНАНСУВАННЯ (моя робота) покращила МОЄ життя , а не життя тих кого я профінансував...
При цьому
Роми хочуть бути не привязаними до кокретного місця проживання
Мадяри хочуть угорську в школах
Росіяни щоб признали велич пуйла...
і так далі і тому подібне..
То якщо ОРБАН профінансує щось в Закарпатті - то це буде ДОБРЕ для всіх чи тільки для когось окремо?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27520
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:14
flyman написав:
Якщо, як пишуть патріоти, "не УКРАЇНЕЦЬ" (напр. "гагауз" згідно хотаба, чи "каракалпак" згідно номерного фокса), то можна офіційно і вільно покинути цю державу?
зверніться до посольства Республіки Узбекистан
треба буде здати генетичний матеріал, скласти тест на A1 з каракалпакської і прийти чорному капелюсі
далі разом з амбасадою Туреччини (в них є важелі на Україну) запускають процес репатріації
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4909
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:17
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ам де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...
100% згідний з Вами. Але щоб створювати потрібні ресурси, яких в України нема.
як показує досвід, створюють краще, коли з ресурсами не все так добре. коли все добре - а навіщо щось робити?
цей приклад ілюструє Північна та Латинська Америки. в Північній з ресурсами було не дуже добре, треба було вкалувати. а в Латинській все було набагато краще...
фінанси це добре, але це лише допомога. головне бажання - а ресурсів в Україні вистачає...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11044
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:23
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
Оригинальное рассуждение.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37994
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:24
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ам де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...
100% згідний з Вами. Але щоб створювати потрібні ресурси, яких в України нема.
Ви плутаєте РЕСУРСИ ( яких в нас як того гуталіну від робочої сили до природних покладів)
І матеріальні цінності які стануть ними після виконання наступної формули
Ресурси+Праця=Матеріальні цінності....
Тобто
Праця створює ДОДАНУ вартість тобто ПЕРЕТВОРЮЄ Теоретичне в Практичне
Жодна країна не буде Вам робити щасливе життя...
Взагалі алгоритми ДВА
Або суспільство НЕ ГОТОВЕ до капіталістичних цінностей - тоді його ЕКСПЛУАТУЮТЬ як це роблять в Африці, Китаї і Південній-Америці
Або суспільство ГОТОВЕ до сприйняття капцінностей і тоді його підтягують до свого рівня розуміючи що вкладені сьогодні сотні мільярдів - дадуть віддачу завтра збільшивши як обсяг спільного ринку так і платоспроможний попит на цьому ринку (Португалія,Польща, Східна Європа, Південна Корея ...)
Станом на сьогодні
Ми готові признати що СОВОК це погано....
але поки що НЕ ГОТОВІ повірити(признати) що тільки від нас залежить наше майбутнє.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27520
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:31
budivelnik
Чому Ви не хочете признати нормальні соціальні моделі, як ОАЕ чи Норвегія?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5766
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 916 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:35
ЛАД написав: Будівельник написав:
Повір , фахівець без роботи не залишиться
(тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці
.
Оригинальное рассуждение.
Це совкова ідеологія що
якщо в когось багато - то це виключно за рахунок того що когось обібрали....
Це створює в очах люмпена картинку проклятого імперіаліста.....
Якщо ж
кількість СПОЖИВАЧІВ(товарів/послуг) , яких як правило в 1,5-2 рази більше ніж кількість ВИРОБНИКІВ(товарів/послуг) і виробники є ОДНОЧАСНО ще й СПОЖИВАЧАМИ....
То зменшення кількості населення при умові що з країни виїзжає ТРИ особи ( один виробник+два споживачі(як правило дитина цього виробника і тато або мама) - то для ФАХІВЦЯ (він же ВИРОБНИК ) нічого не змінюється він як працював так і працює , як з його праці годувалось крім нього ще 1,5-2 непрацюючих - так і годується...
Друге питання що неграмотні припустять що з країни виїде ВИРОБНИКІВ стільки ж скільки й споживачів...
Тоді якби на тих хто залишиться зросте навантаження..
Але тут питання в лоб
А хто залишається ? Члени СІМЇ цього виробника(діти і батьки пенсіонери)..
А як назвати людину яка кидає свою сімю?
Тому в мене СТАНДАРТНІ цінності і якщо б сталось що я повинен виїхати на заробітки то мій алгоритм був би наступний
а - беру сімю з собою
б - якщо батьки не хочуть їхати -утримую їх за свої доходи пересилаючи їх з закордону до того часу поки вони жів..
Може в головах совків інтернаціонат і інша бадяга перевищує цінності сімї... але я вважаю це ЗБОЧЕННЯМ.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27520
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:36
Дюрі-бачі написав:budivelnik
Чому Ви не хочете признати нормальні соціальні моделі, як ОАЕ чи Норвегія?
1 Тому що у нас відсутня НАФТА як в ОАЕ і Норвегії...
Подивіться як жили бедуїни з норвежцями ДО того як почався видобуток нафти
2 Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27520
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:37
fox767676 написав: flyman написав:
Якщо, як пишуть патріоти, "не УКРАЇНЕЦЬ" (напр. "гагауз" згідно хотаба, чи "каракалпак" згідно номерного фокса), то можна офіційно і вільно покинути цю державу?
зверніться до посольства Республіки Узбекистан
треба буде здати генетичний матеріал, скласти тест на A1 з каракалпакської і прийти чорному капелюсі
далі разом з амбасадою Туреччини (в них є важелі на Україну) запускають процес репатріації
це для турбо-патріотичних незламників, а для звичайних гречкосіїв (greczosijus vulgarus) де?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41789
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:39
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ам де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...
100% згідний з Вами. Але щоб створювати потрібні ресурси, яких в України нема.
як показує досвід, створюють краще, коли з ресурсами не все так добре. коли все добре - а навіщо щось робити?
цей приклад ілюструє Північна та Латинська Америки. в Північній з ресурсами було не дуже добре, треба було вкалувати. а в Латинській все було набагато краще...
фінанси це добре, але це лише допомога. головне бажання - а ресурсів в Україні вистачає...
школа економічної теорія будівельника
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41789
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|169049
|
|
|1493
|365553
|
|
|6076
|1059863
|
|