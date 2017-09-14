RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:07

  budivelnik написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо

Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.

Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.
1 Нафта в росії Норвегії і ОАЕ
2 Ще раз для розуміння...
Коли якась галузь дасть 30+% ВВП і при цьому в ній буде зайнято менше 1% працюючих... тоді зявиться математична модель в якій можна 80% створеного цим 1% перерозподілити на потреби інших і тоді цей перерозподіл буде мати якусь величину(вплив)

А 1% який створює 4%.... забрати 3/4 від створеного =3%.. це ні перерозподілити не вдасться та й хто буде працювати в 4 рази ефективніше якщо йому платять так само як неробам..

А от якщо в 1% який створює 30% ВВП - забати 80% =24% ВВП , то все одно цей 1% буде в 6 разів багатшим...
Таким чином і роздати є що і зацікавити є чим.

Я не шукав інші приклади, але аграрка чи металургія можуть бути хорошими прикладами. Аграрка дала 17-20% ВВП в 2024 році, кількість робітників звичайно важче порахувати, джерела пишуть від 2-4 млн. Але в агрохолдінгах працює дуже менша кількість цих людей (тому агрохолдинги і мають надприбутки). Можливо 2 млн. самозайняті, і 2 млн. в агрохолдингах.
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:08

  budivelnik написав:

Тому
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.

так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти".
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:11

недостатньо демографічних покращень (ЕТБ)

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.

Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.
АЕС, газова труба ...
Ні АЕС ні Газова труба не приносять 30% ВВП
За транзит нам платили 3 млрд доларів +/- це 2% ВВП але були витрати на газ
АЕС генерує 50 млрд квт*год це десь 250млрд грн +/- 4% ВВП , але є витрати на будівництво/експлуатацію/консервацію

бо ще недостатньо демографічних покращень згідно ЕТБ (економічної теорії будівельника)
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Вдома:
Українською: 63% (2025) / 60% (2023) / 70.5% (січень 2025, лише або переважно).
Російською (лише або переважно): 9-10%.

Оце точно брехня, як мінімум в 5 разів занижено
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:17

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Тому
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.

так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти".
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?

на якому цьому? ще раз просте питання - чому раніше не виїхали? може щось заважало - це й зараз буде заважати.

а декілька разів розмовляв на співбесіді - люди їхали в Польщу без кваліфікації, а потім поверталися, заробивши гроші. чого? бо попрацювати по 12 годин 6 днів на тиждень можна, але важко й не дуже довго - а інакше й грошей не заробиш...

основна еміграція вже сталася - після війни якогось сплеску вже не буде... питання, скільки повернеться...
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:19

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Тому
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти".
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?

Типовий приклад: один з виїхавших у 17 хлопців, напівсирота (вчився в одній школі з старшою), за 3 роки побував вже в 10-12 країнах ЄС, працює і поки тратить гроші на подорожі.
Міг канєшно в Львові у будівельника за прилавком стояти, чекати на свої 25
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:але аграрка чи металургія можуть бути хорошими прикладами.
Ще раз
Ви не розумієте суті дотацій від Держави до населення у росії, Норвегії, ОАЕ....
Якщо МАЛА кількість працюючих видобуває(створює) 40+% ВВП (росія), то тоді Держава через акцизи і інші інструменти ВИЛУЧАЄ у цього 1% працюючих 85-90% ними створеного...
Тоді виходить
1 % живе в 5 разів краще ніж ніші ( бо отримує 5% ВВП країни_
А в Державі залишаються вільні кошти в розмірі 35% ВВП....

Так щоб Ви зрозуміли
в світі середнє податкове навантаження на ВВП -40+/-%..
Тобто
росія, Норвегія , ОАЕ-мають можливість ВЗАГАЛІ не збирати з свого населення податки і платити за функціонування освіти/медицини/оборони - виключно грошима вилученими в одній галузі...
У нас таких галузей немає..
Максимум це 1% населення - створює 5% ВВП
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:19

  BIGor написав:
  budivelnik написав:1 Нафта в росії Норвегії і ОАЕ
2 Ще раз для розуміння...
Коли якась галузь дасть 30+% ВВП і при цьому в ній буде зайнято менше 1% працюючих... тоді зявиться математична модель в якій можна 80% створеного цим 1% перерозподілити на потреби інших і тоді цей перерозподіл буде мати якусь величину(вплив)

А 1% який створює 4%.... забрати 3/4 від створеного =3%.. це ні перерозподілити не вдасться та й хто буде працювати в 4 рази ефективніше якщо йому платять так само як неробам..

А от якщо в 1% який створює 30% ВВП - забати 80% =24% ВВП , то все одно цей 1% буде в 6 разів багатшим...
Таким чином і роздати є що і зацікавити є чим.

Я не шукав інші приклади, але аграрка чи металургія можуть бути хорошими прикладами. Аграрка дала 17-20% ВВП в 2024 році, кількість робітників звичайно важче порахувати, джерела пишуть від 2-4 млн. Але в агрохолдінгах працює дуже менша кількість цих людей (тому агрохолдинги і мають надприбутки). Можливо 2 млн. самозайняті, і 2 млн. в агрохолдингах.

забудьте оті штампи, що в агрохолдингах надприбутки. особливо зараз, під час війни...
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:21

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Тому
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти".
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?

Типовий приклад: один з виїхавших у 17 хлопців, напівсирота (вчився в одній школі з старшою), за 3 роки побував вже в 10-12 країнах ЄС, працює і поки тратить гроші на подорожі.
Міг канєшно в Львові у будівельника за прилавком стояти, чекати на свої 25

"третий месяц я бичую" - є такий стиль життя. замість того, щоб отримувати освіту, краще десь поїздити - я ж кажу, в людей різні пріоритети...
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Типовий приклад: один з виїхавших у 17 хлопців, напівсирота (вчився в одній школі з старшою), за 3 роки побував вже в 10-12 країнах ЄС, працює і поки тратить гроші на подорожі.
Міг канєшно в Львові у будівельника за прилавком стояти, чекати на свої 25
І що показує твій приклад?
1 Я за те щоб всі мали можливість влізти в будь-яке лайно яке їм подобається
2 Я проти того щоб мене ЗМУШУВАЛИ робити те що МЕНІ не подобається, навіть якщо іншим це подобається
3 Я просто радий за сироту....
На жаль виключення з правил тільки підтверджує загальне правило..
При цьому
Кількість подібних успіхів практично однакова що в ЄС/США що в Україні... і становить менше 1% від загальної кількості ...

ПС
подорожує як?
Автостопом з ночівлею в наметі під парканом і одноразовим харчуванням з акційних просрочених продуктів?
чи мерседесом з проживанням в Хілтонах з все включено?
