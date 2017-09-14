budivelnik написав:

Проходить 20 років і виявляється що жити тобі ніде і ти прямим ходом або спиваєшся або в будинок престарілих....

Але як тільки ти задумуєшся про сімю , житло для сімї і так далі... відразу каторга, цигарки в рази дорожчі ніж в Україні, комуналка дорожча, бензин дорожчий, авто стільки ж , житло дорожче...

Интересно, как живут миллионы людей, которые не заканчивали университетов, не строили карьеру, а просто работали?

Как живут ваши продавцы?

Все спились или пошли "в будинок престарілих"?

Как живут ваши продавцы?

Пробуєш пересмикнути..Добре1 Більше 90% населення України мають житло.2 Оренда житла з збиранням грошей на своє житло - практично не доступна БІЛЬШОСТІ населення.ТомуЯкщо людина працює в селі/місті в якому має де жити -це однеЯкщо вона повинна заплатити за оренду+зібрати собі на халупку -це інше...Простий приклад з життя моєї сімї.1 Я маю житло в передмісті Львова (150м2)2 Воно енергетично ефективне тому комуналка(вода/опалення/електрика/прибирання) за нього в середньому менша 2000 грн/місяць+ 2000 оплата електроенергії для електромобілів)...3 Ясно що моя молодша живучи зі мною може на протязі дня в квартирі (при бажанні) зі мною жодного разу не пересіктись)4 При цьому , ми маємо три електромобіля загальною вартість менше якогось БМВХ6+Тепер пояснення навіщо ці цифриВ місяць на все ми тратимо 40000 грнЯкби ця квартира була в оренді ми б тратили 70000 грнЯкби замість електромобілів ми їздили на БМВ ми б тратили 100 000 грн...От і виходитьОдне і те саме життя в залежності від того де ти і як живеш - може коштувати в рази дорожче..ПСа для того щоб на протязі 20 років ще й зібрати на таке саме житло - то це ще +20000 в місяць до тих 100 000...Це хоч зрозуміло?чи мвідрізняється життя десь від життя дома?