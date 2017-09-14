|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 гру, 2025 14:49
UA написав: BIGor написав: budivelnik написав:
Більше 90% населення України мають житло.
А модна факт-чек якийсь? Після 1991 держава вже не видає житло, а при нинішніх доходах купити в Україні житло "Мало кто сможет". Зі знайомих дуже мальнька доля має своє, є звичайно хто купив чи наслідував, але це крохи.
Ти точно аудитор? Бо якось дивно.
Починаючи статусом від автослюсаря всі купили.
Є випадок коли людина на розведенні акваріумних рибок заробила на квартиру.
Стоїть на Пташиному ринку.
Ти точно дебіл. Якщо всі купили квартири в найкращій країні, то хто орендує? І чого емігрують з найкращої країни?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10407
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1901 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 14:51
UA написав: BIGor написав: budivelnik написав:
Більше 90% населення України мають житло.
А модна факт-чек якийсь? Після 1991 держава вже не видає житло, а при нинішніх доходах купити в Україні житло "Мало кто сможет". Зі знайомих дуже мальнька доля має своє, є звичайно хто купив чи наслідував, але це крохи.
Ти точно аудитор? Бо якось дивно.
Починаючи статусом від автослюсаря всі купили.
Є випадок коли людина на розведенні акваріумних рибок заробила на квартиру.
Стоїть на Пташиному ринку.
а головний приклад - людина паличкою 25 років помахала - й намахала собі на кілька квартир в Києві. слабо так, Bigor
?
жарт якщо що
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11050
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 14:52
UA написав: Shaman написав:
основна еміграція вже сталася - після війни якогось сплеску вже не буде... питання, скільки повернеться...
Коли тебе читаю, здається шо це створює якась супербюджетна та невдала версія індійського штучного інтелекту.
те, що ти не розумієш - мене взагалі це не дивує. й навіть не буду пробувати пояснювати...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11050
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 14:53
budivelnik написав: flyman написав:
школа економічної теорія будівельника
Муха
Є моя теорія-є твоя теорія
Є мій результат-є твій результат
Чия теорія краща
В того в кого кращий результат чи в того в кого гірший результат?
Начало последнего предложения никак с его окончанием не связано
Для ответа на вопрос нужно _сначала_ доказать что, результат - обусловлен "теорией".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11115
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 14:56
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
........
Проходить 20 років і виявляється що жити тобі ніде і ти прямим ходом або спиваєшся або в будинок престарілих....
Але як тільки ти задумуєшся про сімю , житло для сімї і так далі... відразу каторга, цигарки в рази дорожчі ніж в Україні, комуналка дорожча, бензин дорожчий, авто стільки ж , житло дорожче...
..........
Интересно, как живут миллионы людей, которые не заканчивали университетов, не строили карьеру, а просто работали?
Как живут ваши продавцы?
Все спились или пошли "в будинок престарілих"?
Пробуєш пересмикнути..
Добре
1 Більше 90% населення України мають житло.
2 Оренда житла з збиранням грошей на своє житло - практично не доступна БІЛЬШОСТІ населення.
Тому
Якщо людина працює в селі/місті в якому має де жити -це одне
Якщо вона повинна заплатити за оренду+зібрати собі на халупку -це інше...
Простий приклад з життя моєї сімї.
1 Я маю житло в передмісті Львова (150м2)
2 Воно енергетично ефективне тому комуналка(вода/опалення/електрика/прибирання) за нього в середньому менша 2000 грн/місяць+ 2000 оплата електроенергії для електромобілів)...
3 Ясно що моя молодша живучи зі мною може на протязі дня в квартирі (при бажанні) зі мною жодного разу не пересіктись)
4 При цьому , ми маємо три електромобіля загальною вартість менше якогось БМВХ6+
Тепер пояснення навіщо ці цифри
В місяць на все ми тратимо 40000 грн
Якби ця квартира була в оренді ми б тратили 70000 грн
Якби замість електромобілів ми їздили на БМВ ми б тратили 100 000 грн...
От і виходить
Одне і те саме життя в залежності від того де ти і як живеш - може коштувати в рази дорожче..
ПС
а для того щоб на протязі 20 років ще й зібрати на таке саме житло - то це ще +20000 в місяць до тих 100 000...
Це хоч зрозуміло?
чи мвідрізняється життя десь від життя дома?
Вы всё время приводите в пример себя.
Но можно несколько вопросов?
1. Какой % семей в Украине имеет "енергетично ефективне житло площею 150м2?
2. Какой % семей в Украине ездит на БМВХ6+ или на 3 дешёвых электромобилях? Желательно, новых. У вас-то, наверно, новые?
3. Какой % людей в Украине работает не там (не в тех городах), где у их семьи есть жильё и, соответственно, арендует квартиру? И, как вы правильно пишете, вряд ли сумеет самостоятельно заработать себе на квартиру.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37999
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 14 гру, 2025 14:56
Shaman написав: Banderlog написав: budivelnik написав:
Тому
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти".
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?
на якому цьому? ще раз просте питання - чому раніше не виїхали? може щось заважало - це й зараз буде заважати.
......
Такого стимула не было. А послевоенная экономика - просто отоичный стимул. Если, конечно, кордоны откроют...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11115
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 14:57
ЛАД написав: BIGor написав:
...........
Я не шукав інші приклади, але аграрка чи металургія можуть бути хорошими прикладами. Аграрка дала 17-20% ВВП в 2024 році, кількість робітників звичайно важче порахувати, джерела пишуть від 2-4 млн. Але в агрохолдінгах працює дуже менша кількість цих людей (тому агрохолдинги і мають надприбутки). Можливо 2 млн. самозайняті, і 2 млн. в агрохолдингах.
Можно сосредоточиться на аграрке и металлургии.
Но тут прав будивельник, они не дадут прибыли, достаточной, чтобы достойно обеспечить остальное население.
Проще сократить население, к примеру миллионов до 10. Тогда, вероятно, всё будет вполне нормально.
Возможно, на это и направлена внутренняя политика Украины. И тогда не надо переживать за сокращение численности населения. Всё идёт в нужном направлении.
10 млн. мы вполне сможем обеспечить хлебом с маслом и салом. А экспортных доходов, возможно, хватит для закупки товаров ширпотреба - одежды, быттехники, автомобилей. Вот, правда, не уверен, что хватит на поддержание в порядке инфраструктуры на площади 600 (или даже 500) тыс. кв. км - тех же эл-станций, ЛЭП, авто- и железных дорог и пр. современных радостей. А это всё необходимо для того же с/х.
И я уж не говорю о содержании приличной армии. Цифра 600 тыс. будет просто смешна, хорошо, если будет 60 тыс.
Та же Румыния при почти 20 млн населения имеет армию 90 тыс.
И при плотности населения у нас 20 чел./км², а у румын 80 чел./км², не уверен, что они не скажут: "Что-то у вас многовато земли. Отдайте часть нам. Для начала аннексированную Союзом Бессарабию, а там посмотрим".
почалося - яке погане майбутнє очікує Україну.
не надійся ЛАД, не всі такі нитики, є такі як Будівельник, які беруть та роблять.
й знову лякалки тепер про румун, які й мріють захопити нашу землю. на поточний момент пробує захопити лише одна країна - Раша. й саме через неї оце падіння населення за останні роки й відбулося. але краще заплющити очі та помріяти про якусь маячню...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11050
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 15:01
_hunter написав: Shaman написав: Banderlog написав:
так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти".
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?
на якому цьому? ще раз просте питання - чому раніше не виїхали? може щось заважало - це й зараз буде заважати.
......
Такого стимула не было. А послевоенная экономика - просто отоичный стимул. Если, конечно, кордоны откроют...
а куди їхати - хто приймати буде? як ми відкриємо кордони, Європа всі ці пільги зніме. в Рашу? там потрібні будуть люди, бо своїх вони багато закопали в нашому чорноземі...
після 2СВ відновлювалася вся Європа, щось всі в США не переїхали. а різні ху_нтери нехай там залишаться, тут вони не потрібні...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11050
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 15:01
budivelnik написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти".
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?
++++
Поясніть мені ще раз
ЯКА різниця куди поїде людина яка САМА НА СЕБЕ ледь-ледь заробляє?
Всі товари/послуги які вона надасть вона витратить на своє життя....
Яка ВАМ фіг різниця де вона це зробить? у Львові чи Будапешті?
Странно: "практик" не слышал про мультипликатор?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11115
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 15:05
Banderlog написав:
budivelnik написав:
Поясніть мені ще раз
ЯКА різниця куди поїде людина яка САМА НА СЕБЕ ледь-ледь заробляє?
Всі товари/послуги які вона надасть вона витратить на своє життя....
Яка ВАМ фіг різниця де вона це зробить? у Львові чи Будапешті?
легко.
Ви на себе ситуацію приміряти відмовляєтесь, тоді давайте буду я.
Я прибираю у львові вулиці, собіраю собачі какашки а по свєтам закопую львівян в могили на цвинтарі і топлю котят за бутилку портвєйну
де цю роботу вигідніше виконувати у львові чи копенгагені?
Суспільно корисна ця праця чи ні? Чи ви візьметесь за цю роботу за ту ж ціну?
Більший стимул виїхати медсестрам ніж лікарям. Те що лікар заробляє більше і мож даж інвестує не міняє того, що не буде кому систему покласти.
а де ти мешкаєш у Львові? в якийсь халабуді, яку спадкував від батьків? а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11050
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|169123
|
|
|1493
|365632
|
|
|6076
|1059985
|
|