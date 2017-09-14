Shaman написав:.............. до цього великих програм в Німеччині не існувало. німець або єврей - велкам. й зараз не існує. як воно буде - побачимо. а то кредит нам не дають, всі обговорюють. а гадаєте програму по імміграції легко прийняти? а як праві почнуть волати - німців об'їдають? тому поки що це казки.
до війни єдина реальна програма, за якою багато хто поїхав - це французький Квебек. й бомжів там теж не чекали, до речі. якщо в тебе тут немає житла - ти поїдеш куди завгодно, але хто ж тебе прийме...
Не існувало. Но очень многие выезжали без всяких программ. Хоть тушкой, хоть чучелом. ......
Да - на всякий случай повторю: число украинцев с 13го по 21й года в одной только Европе - в два раза выросло. С почти ляма - до почти двух. Плюсуем 6 новых - на временной защите. Да оставшиеся два -- по данным ООН за пределами Европы. УУУУх Видбудовище будет...
Shaman написав:а головний приклад - людина паличкою 25 років помахала - й намахала собі на кілька квартир в Києві. слабо так, Bigor? жарт якщо що
Рік за 1,5 то інша масть 25 років
З київської гілки:
Бетон написав:Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя. Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена
Такі точно нікуди з цього парадайзу не емігрують. Такий собі "глубінний народ".
ЛАД написав:...... бБ ИРПпИ хоть кол на голове теши. Ничего не вижу, не слышу и не скажу. .........
.......... можна довго розбиратися чого падає населення. по всьому світові у розвинених країнах. тут ми в таборі розвинених, я вже казав своє припущення чому. але це теж констатація - населення ПАДАЄ. в умовах, коли з іншого ми кажемо про автоматизацію виробництва та впровадження базового доходу - можливо це не так й погано. оскільки ніхто не сформулював, то я підкажу - зменшення населення несе значні економічні ризики для моделі, що держава живе в борг - але це тема окремої розмови.
Ух ты! Хоть в чём-то мы среди "розвинених країн". А не приведёте ещё какие-нибудь примеры розвинених країн, которые за 30 лет потеряли около 30% населения?
я на відміну від вас якраз думаю, що робити. а ваше думаю - розповідати всьо пропало, ніяких пропозицій, лише згадки, що раніше було краще.
Не расскажете, что надумали? Может, я тоже вдохновлюсь и буду щось робить.
я не розумію, що за розмови про 600 чи 800 тис - бо це має мало сенсу. знаєте? розкажіть
budivelnik написав:Більше 90% населення України мають житло.
А модна факт-чек якийсь? Після 1991 держава вже не видає житло, а при нинішніх доходах купити в Україні житло "Мало кто сможет". Зі знайомих дуже мальнька доля має своє, є звичайно хто купив чи наслідував, але це крохи.
Ти точно аудитор? Бо якось дивно. Починаючи статусом від автослюсаря всі купили. Є випадок коли людина на розведенні акваріумних рибок заробила на квартиру. Стоїть на Пташиному ринку.
Випадки є різні. Проте "всі купили" це явне перебільшення. До того ж дуже сильне перебільшення. Особливо, якщо викреслити випадки, коли купили батьки.
Вот кстати интересное наблюдение -- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками). -- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT? Никого не забы?..
давайте визначимося, про що ми говоримо - а саме, я кажу що масової еміграції, особливо низькокваліфікованих людей - не буде. в першу чергу тому, що їх ніхто не чекає.
авторитетні та активні - вірю. частина таких їде. це я теж завжди кажу - в кого тут непогано було, ті й за кордоном влаштуються. а розповіді, як гарно в еміграції - залиште для художніх книжок