Додано: Нед 14 гру, 2025 19:14

Люди добрые, не несите хрени. На Европу молится тот, кто не может выехать и боится ТЦК. Оно-то так, но не забывайте, что нужно платить за аренду нормальной хаты (жить в бараке не вижу смысла, тогда и в ЗСУ можно, комфорт одинаковый) + всякие там налоги и страховки. Вот с условной трешки останется полторуха, пыль, и понимание того что своего жилья не будет никогда, и даже поговорить нормально там не с кем.

Если кто не семьей уедет, тоже не забывайте, что местным дамам унтерменши не нужны, а соотечественницы перепрыгнут на прутень местных ради жилья и вида на жительство.

Офигенная жизнь-пахать на пана и рукоблудить в бараке.

У нас при той же скромной трешке можно жить в своем жилье, содержать семью, и возможно даже помогать какой-то 18-ти летней студентке исключительно ввиду отческой поддержки.

А можно еще пытаться развиваться, занимать ниши уехавших, и повышать свой доход.

Если же есть средства от ляма, тогда да, без вопросов,можно уезжать.

Свое жилье + какой-то минимальный бизнес без риска чисто на покушать, и можно гулять по музеям и ставить жовтоблакитные аватарки и проповедовать незламнисть.