Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 гру, 2025 18:50
UA написав: _hunter написав:
Вот кстати интересное наблюдение
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками).
-- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT?
Никого не забы?..
Хіміки, лаборанти, профі водії.
Будівництво, ремонт потрібні, обслуговування техніки та устаткування потрібні майже в необмеженій кількості.
Взагалі без тех. освіти це на конвеєр або сільхозгосподарство.
Своїх трутнів вистачає.
Айті, біотех, фарма... дещо в стронції міграційних процесів. Вони глобалізовані.
висновок - ані UA, ані Letusrock, ані ху_нтер за кордоном взагалі не потрібні. найцікаве, що й тут вони теж не потрібні...
Shaman
Повідомлень: 11063
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 гру, 2025 18:56
Letusrock написав: Shaman написав:
а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...
умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
а ти чому не рахуєш? бо вмієш лише казки розповідати?
3 т євро на місяць - й з машини не вилазили весь цей місяць. й цікаво скільки вони ще податків сплатили. чи ти хочеш сказати, що оскільки мови не знають, то не знають, що й податки треба платити?
бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагають. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.
найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього
Shaman
Повідомлень: 11063
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Додано: Нед 14 гру, 2025 18:59
Трамп посеред нас!
Блага звістка з нескорених Броварів
fox767676
Повідомлень: 4914
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
Додано: Нед 14 гру, 2025 19:05
fler написав: _hunter написав:
Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.
Звідси питання - що будуть робити родичі цих категорій, які виїхали за кордон, щоб перечекати війну, і зараз сидять на гуманітарці? Вони повернуться в Україну після підписання миру чи залишаться ТАМ і підуть працювати, коли "шара" закінчиться і доведеться за все платити з власної кишені?
вы хотите сказать, что в "этой стране" - вон та прослойка - это прямо миллионы людей? 🤔
Но, ответ на ваш вопрос - _такие_ "работники" - да, вернутся.
И вам встречный вопрос - на который Шаман постеснялся ответить - что с экономикой страны будет, если в этой экономике будет 90% силовиков/решал и охранников АТБ?
“90%" я надеюсь у Шамана в реальном мире бывает
_hunter
Повідомлень: 11123
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Нед 14 гру, 2025 19:14
Люди добрые, не несите хрени. На Европу молится тот, кто не может выехать и боится ТЦК. Оно-то так, но не забывайте, что нужно платить за аренду нормальной хаты (жить в бараке не вижу смысла, тогда и в ЗСУ можно, комфорт одинаковый) + всякие там налоги и страховки. Вот с условной трешки останется полторуха, пыль, и понимание того что своего жилья не будет никогда, и даже поговорить нормально там не с кем.
Если кто не семьей уедет, тоже не забывайте, что местным дамам унтерменши не нужны, а соотечественницы перепрыгнут на прутень местных ради жилья и вида на жительство.
Офигенная жизнь-пахать на пана и рукоблудить в бараке.
У нас при той же скромной трешке можно жить в своем жилье, содержать семью, и возможно даже помогать какой-то 18-ти летней студентке исключительно ввиду отческой поддержки.
А можно еще пытаться развиваться, занимать ниши уехавших, и повышать свой доход.
Если же есть средства от ляма, тогда да, без вопросов,можно уезжать.
Свое жилье + какой-то минимальный бизнес без риска чисто на покушать, и можно гулять по музеям и ставить жовтоблакитные аватарки и проповедовать незламнисть.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1053
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Нед 14 гру, 2025 19:23
Господар Вельзевула написав:
Люди добрые, не несите хрени.
спор выеденного яйца не стоит
ухудшили ли события 12 последних лет демографические и инвестиционные перспективы Украины - безусловно ухудшили
То, что не все выедут - ну не все, но после этой войны диверсифицироваться зажиточным людям сам бог велел, вместо дополнительной недвижимости в Украине будут открывть счета и покупать недвижимость на Западе. Все это сократит как минимум денежную массу и спрос в Украине, а скорее всего будет промежуточным шагом к окончательной эмиграции.
Вы , вельзевул , бетон и прочие хитромудрые днепро-ж-цы наделали непоправимой глупости в своем время, но каяться не хотите, мало того , занимаетесь самообманом и самовнушением, ипсо и нлп - дескать никуда сиромахи не денутся будут батрачить на вас как батрачили. Хороших вариантов уже нет , но между выбором рукоблудить в бараке или рукоблудить в окопе наверное выберут первое.
половина условных 18 летних студенток уже "там", сужу по своему обширному контакт-листу
и это мы говорим только о количественных показателях, а если еще и обсудить разрушительное воздейситвие птср и всех видов пропаганды на людей, то вообще надо никакой духовной опоры и толстых электронных кошельков не хватит чтобы верить в хоть чуть-чуть светлое будущее
fox767676
Повідомлень: 4914
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
Додано: Нед 14 гру, 2025 19:58
pesikot написав: Shaman написав: pesikot написав:
...
PS. Ти так і не відповів про ментів, які п"яними їздили.
Сам знаешь, що їздили п"яними.
Але промовчав
Для тебе - промовчав, то і не було
напевне сумує за часами, коли буда візитівка начальника обласного ДАЇ, й можна було не паритися скільки ти випив. не паритися звісно з даїшниками, а не зі стовпом. щось про таке не розповідає...
Такі візитівки були ... сам бачив ...
Навіть були градації цих візитівок ...
(а чи не з тих часів UA постійно повторює про сорти)
Напевно, про такі часи сумують Banderlog & UA )
Не сметь позорить и обгаживать постсоветскую милицию, в которой не было места соскам с кольцом в носу и татуированным от бровей до пяток барбершопным бородатым "ЧакНоррисам" не умеющим вчетвером скрутить титушку, в которой лишь! изредка брали подарки дорогим и коллекционным алкоголем и который не употребляли на работе уважаемые сотрудники госавтоинспекции, чтоб опосля под шафе ездить по тротуарам за "ухулянтами" и по переходам по детям.
Милиция и автоинспекция в частности были с народом!
И Кравченко с ещё десятком генералов при возникновении спорной ситуации лавины обвинений при смене власти не удрали в Хайфу и Монаку с Майами, как нынешние служаки олигархии на привязи, а сделали сами помните шо.
Помянем их!
барабашов
Повідомлень: 5520
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Нед 14 гру, 2025 20:11
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Люди добрые, не несите хрени.
спор выеденного яйца не стоит
ухудшили ли события 12 последних лет демографические и инвестиционные перспективы Украины - безусловно ухудшили
То, что не все выедут - ну не все, но после этой войны диверсифицироваться зажиточным людям сам бог велел, вместо дополнительной недвижимости в Украине будут открывть счета и покупать недвижимость на Западе. Все это сократит как минимум денежную массу и спрос в Украине, а скорее всего будет промежуточным шагом к окончательной эмиграции.
Вы , вельзевул , бетон и прочие хитромудрые днепро-ж-цы наделали непоправимой глупости в своем время, но каяться не хотите, мало того , занимаетесь самообманом и самовнушением, ипсо и нлп - дескать никуда сиромахи не денутся будут батрачить на вас как батрачили. Хороших вариантов уже нет , но между выбором рукоблудить в бараке или рукоблудить в окопе наверное выберут первое.
половина условных 18 летних студенток уже "там", сужу по своему обширному контакт-листу
и это мы говорим только о количественных показателях, а если еще и обсудить разрушительное воздейситвие птср и всех видов пропаганды на людей, то вообще надо никакой духовной опоры и толстых электронных кошельков не хватит чтобы верить в хоть чуть-чуть светлое будущее
2015 год.
Покупаю свою первую квартиру дрянном жк богатырском на одноименной улице. Никогда не забуду продавцов. Мы, говорят, уезжаем на пенсию в Испанию. Здесь ничего хорошего не будет.
Вот это, я понимаю, мудрость.
Бетон
Повідомлень: 5801
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 473 раз.
Додано: Нед 14 гру, 2025 20:13
Господар Вельзевула написав:
Люди добрые, не несите хрени. На Европу молится тот, кто не может выехать и боится ТЦК. Оно-то так, но не забывайте, что нужно платить за аренду нормальной хаты (жить в бараке не вижу смысла, тогда и в ЗСУ можно, комфорт одинаковый) + всякие там налоги и страховки. Вот с условной трешки останется полторуха, пыль, и понимание того что своего жилья не будет никогда, и даже поговорить нормально там не с кем.
Если кто не семьей уедет, тоже не забывайте, что местным дамам унтерменши не нужны, а соотечественницы перепрыгнут на прутень местных ради жилья и вида на жительство.
Офигенная жизнь-пахать на пана и рукоблудить в бараке.
У нас при той же скромной трешке можно жить в своем жилье, содержать семью, и возможно даже помогать какой-то 18-ти летней студентке исключительно ввиду отческой поддержки.
А можно еще пытаться развиваться, занимать ниши уехавших, и повышать свой доход.
Если же есть средства от ляма, тогда да, без вопросов,можно уезжать.
Свое жилье + какой-то минимальный бизнес без риска чисто на покушать, и можно гулять по музеям и ставить жовтоблакитные аватарки и проповедовать незламнисть.
жінки, діти і М<22 вони на кого моляться і куди не можуть виїхати?
flyman
Повідомлень: 41792
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 14 гру, 2025 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 11063
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
