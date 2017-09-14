Shaman написав:Letusrock написав:
умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
а ти чому не рахуєш? бо вмієш лише казки розповідати?
3 т євро на місяць - й з машини не вилазили весь цей місяць. й цікаво скільки вони ще податків сплатили. чи ти хочеш сказати, що оскільки мови не знають, то не знають, що й податки треба платити?
бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагаютьн. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.
найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього
та ты шо
Электрик без местной мойвы(чуток понятно балака и андестенд) и без диплома дойчтехнаря будет вкалывать шо папаКарло за минималку?
А тут ты ему как с куста у своего ахметки десять минималок(два куе или почти минималка на рейне) отвалишь за 40часов задроченности в неделю???