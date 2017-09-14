Додано: Нед 14 гру, 2025 21:23

budivelnik написав: 1 Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість

2 Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть

Бо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо..

1 Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість2 Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не станутьБо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо..

"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"

Ха, класно в сторону ушелнапомню суть дискуссии:Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жильяЯ написал что у молодежи и тут нет своего жильяТы написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны"Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионовТы парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россиянеЯ сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешьИ дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил"Или как это еще понимать этот патриотический пост