Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 гру, 2025 20:16
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...
умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
а ти чому не рахуєш? бо вмієш лише казки розповідати?
3 т євро на місяць - й з машини не вилазили весь цей місяць. й цікаво скільки вони ще податків сплатили. чи ти хочеш сказати, що оскільки мови не знають, то не знають, що й податки треба платити?
бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагаютьн. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.
найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього
та ты шо
Электрик без местной мойвы(чуток понятно балака и андестенд) и без диплома дойчтехнаря будет вкалывать шо папаКарло за минималку?
А тут ты ему как с куста у своего ахметки десять минималок(два куе или почти минималка на рейне) отвалишь за 40часов задроченности в неделю???
Профіль
Додано: Нед 14 гру, 2025 20:21
барабашов fox767676Господар Вельзевула
й ще декільком персонажам присвячується
зрозумілою для них мовою
Профіль
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 20:26
Бетон написав:
2015 год.
Покупаю свою первую квартиру дрянном жк богатырском на одноименной улице. Никогда не забуду продавцов. Мы, говорят, уезжаем на пенсию в Испанию. Здесь ничего хорошего не будет.
Вот это, я понимаю, мудрость.
я уже в марте 2014 готов был
но продать ипотечную квартиру тот еще квест
а потом папа начал резко сдавать на фоне ситуации в стране
это тем кто пишет что "если не выехали до 2022 значит все устраивало"
ну в 2017-19 было некое покращення, народу как это часто бывает во вред пошло, рещили еще "пошалить"
Но я большую часть 2019 за границей был, с удивлением узнал что есть какой-то сериал Слуга Народа, Голобородько, людям оказывается пофиг на их же идеалы их же майдана. И при этом им жостко не пофиг на политику по территориям фактически утраченным за 5 лет до того, что они проглосовав в массе за зеленского-пацифиста устраивают демарши против формулы штайнмаера.
Я как кучма - "скажите что строить капитализм - построю , социализм - построю, технократу все равно" . но тратить жизнь на стройку д*л*бизма - выше человеческих сил.
Профіль
Додано: Нед 14 гру, 2025 20:59
Вельзевул, ты понимаещь о чем я, когда пишу что есть не только качественные индикаторы демографии , а еще и качество человеческого материала ?
такие сущеглупые дурачки с бубнами будут еще долго портить политический воздух и инвестиционный климат
Профіль
Додано: Нед 14 гру, 2025 21:14
fox767676 написав:Shaman
тебя, *г**** соросятское, кто-то трогал??
Вельзевул, ты понимаещь о чем я, когда пишу что есть не только качественные индикаторы демографии , а еще и качество человеческого материала ?
такие сущеглупые дурачки с бубнами будут еще долго портить политический воздух и инвестиционный климат
Добрий
Ви пишете тільки тому що думаєте вас ніхто не бачить (ви помиляєтесь) .
Так само пишуть і інші ….особливо закордонні біженці….
Профіль
5
22
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 21:19
холява написав: fox767676 написав:Shaman
тебя, *г**** соросятское, кто-то трогал??
Вельзевул, ты понимаещь о чем я, когда пишу что есть не только качественные индикаторы демографии , а еще и качество человеческого материала ?
такие сущеглупые дурачки с бубнами будут еще долго портить политический воздух и инвестиционный климат
Добрий
Ви пишете тільки тому що думаєте вас ніхто не бачить (ви помиляєтесь) .
Так само пишуть і інші ….особливо закордонні біженці….
Закордоныые бегунцы это ваши дружки-незламники-фарионщики в большинстве
вы своим пропитым умишком просто не в состоянии осознать какой колоссальный вред нанесли Украине, и насколько в ваших же интересах исчезнуть из моего поля зрения и памяти
Профіль
Додано: Нед 14 гру, 2025 21:23
budivelnik написав:
1 Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість
2 Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть
Бо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо..
Ха, класно в сторону ушел
напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны"
Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов
Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне
Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь
И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил"
Или как это еще понимать этот патриотический пост
"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"
Профіль
Додано: Нед 14 гру, 2025 21:31
Бетон написав:
Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена
"холява, сэр" (c)
Профіль
Додано: Нед 14 гру, 2025 22:12
katso написав: budivelnik написав:
1 Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість
2 Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть
Бо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо..
Ха, класно в сторону ушел
напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны"
Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов
Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне
Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь
И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил"
Или как это еще понимать этот патриотический пост
"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"
це ти вперто пишеш дурню, не навіть не думаючи, що тобі кажуть. будемо повторювати, як маленьким дітям.
а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає. тоді я за вас відповім. непогано жити в Німеччині, непогано жити в США. й бажаючих там жити, точніше бажаючих жити на їх соціалі чимало. але прикол в тому, що НЕ ПРИЙМАЮТЬ розвинені країни просто так. треба мати якийсь підстави - просто хочу у вас жити - не канає. всіх розбалувала Німеччина під час війни, й напевне багато хто й не знає, що українцям дали допомогу, як німцям - це виключення такого раніше не було - й це відмінять. це ГОЛОВНЕ. зрозуміло?
тепер з приводу житла. як це в молоді немає житла? батьків в них теж немає? тому рано чи пізно якусь житло в спадок буде. й навіть якщо хтось не купив квартиру в Києві, то якщо щось не склалося, то можна повернутися в батьківську. в Німеччину куди повернемося - в табір для біженців до сирійців?
чого скоротилося населення - треба дивитись. висновок всі виїхали - це вигадка...
ще раз кордони відкриють? й куди поїдеш? на Рашу - там потрібне населення на Далекий Схід - поки його китайці з японцями не повернули згідно історичних кордонів...
Профіль
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 22:14
Shaman написав:
бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагають. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.
найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього
ага, розкажи закарпатцям як в європу їздити на заробітки ... балабол
Профіль
2
1
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
