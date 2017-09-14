|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 гру, 2025 22:18
Banderlog написав:
Shaman написав:
бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагають. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.
найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього
ага, розкажи закарпатцям як в європу їздити на заробітки ... балабол
а ви не плутайте поїхав на заробітки, й поїхав в еміграцію. сперечаємось аби посперечатись, навіть не думаючи?
хтось з присутніх хоче сказати, що в Німеччині можна влаштуватися на нормальну роботу без сертифікату мови? скажіть, якщо я неправий. й приклад, що без нього пропонували мінімальну зп - він же з життя...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 14 гру, 2025 22:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11066
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 14 гру, 2025 22:18
Shaman написав: katso написав:
Ха, класно в сторону ушел
напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны"
Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов
Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне
Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь
И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил"
Или как это еще понимать этот патриотический пост
"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"
......
а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає.
Та я ж тебе только сегодня раза два писал ответ: потому не ехали, что в этой стране кордоны еще ни разу не запирали. Теперь же народ "намек" поймёт...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11124
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 22:26
fox767676 написав:
Трамп посеред нас!
Блага звістка з нескорених Броварів
Біблійний сюжет
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41794
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 14 гру, 2025 22:33
fox767676 написав:
"скажите что строить капитализм - построю , социализм - построю, технократу все равно" . но тратить жизнь на стройку д*л*бизма - выше человеческих сил.
на скрижалі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41794
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 14 гру, 2025 22:37
flyman написав:
Біблійний сюжет
біблія взагалі доволі діалектичне чтиво
якщо стародавні греки та індійці започаткували логіку, то євреї спромоглися на якусь подобу прото-діалектики
там є і подвійне заперечення і боротьба та єдність протилежнстей
я в дитинстві ,коли зламав телеприставку,читав як біблію так і ХРЕСТоматію по партійному будівництву. Ну суперечки Павла і Петра дуже схожі на дискусію Леніна з Троцьким, Даном та Аксельродом на 2му зїзді.
А вже у 18 років написав програму на Delphi щоб прорахувати число звіра
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4917
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|169507
|
|
|1493
|366020
|
|
|6076
|1060423
|
|