Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 15 гру, 2025 01:01
Shaman написав: ЛАД написав:
.......
А не приведёте ещё какие-нибудь примеры розвинених країн, которые за 30 лет потеряли около 30% населения?
Где ответ на прямой вопрос?
ще раз. в нас значне падіння населення, багато що зруйновано. що далі? що кажемо я та Будівельник - починаємо щось робити для відновлення. Будівельник точніше пропонує, що кожен працює для себе, а загалом це створює загальний ефект. що робить ЛАД та інші зрадофіли - розповідає ВСЬО пропало, далі буде лише гірше. й? й нічого не робить, й не збирається робити - хтось має щось зробити. є люди кажуть - нічого тут не буде, я буду виїжджати або вже виїхав - це хоч послідовна позиція. але більшість ВСЬО пропало сидить тут, й тут залишиться. тому питання, в кого який підхід до життя.
я ж не коуч - якщо за роки радянської влади у вас повністю зникла ініціатива - я вам не допоможу.
Вы не коуч.
Можете только разговаривать и придумывать.
Вы всерьёз думаете, что после развала Союза я не работал?
Деньги мне с неба падали? Или вы с будивельником мне выделяли?
И я без всякой инициативы достаточно заработал и поездил по миру?
И да, в 75 лет у меня нет ни сил, ни желания проявлять инициативу и начинать новое дело.
Но расскажите, какую инициативу проявили вы и какое дело начали за 30 лет до войны. Какое новое предприятие вы организовали?
Сделайте вы что-нибудь.
И я не писал, что нічого не треба робить. Говорил только о том, что без огромных инвестиций и при продолжении той же экономической политики, что и до войны, восстановление будет... очень долгим. А когда начнётся развитие, вообще непонятно.
За годы независимости мы успешно превратились из индустриально-аграрной в аграрно-индустриальную и успешно двигались к просто аграрной.
я не розумію, що за розмови про 600 чи 800 тис - бо це має мало сенсу. знаєте? розкажіть
И что вы не розумієте?
Тут об этом не раз писали.
я задав питання, а замість відповіді що? в цьому весь ви. обмеження 600 чи 800 тис - для мирного часу завелике, а для війни - замале, але тоді це неактуально. тому навіщо обговорюється це обмеження - я особисто не розумію. там щось є за лаштунками...
Не увидел питання.
Но этот вопрос здесь не раз обсуждали. И некоторые радовались такому "успеху". Вы ни разу не высказались. И ни разу не написали, что это никакой не "успех", а просто смешное требование.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 15 гру, 2025 01:55, всього редагувалось 1 раз.
2
6
Додано: Пон 15 гру, 2025 01:08
BIGor написав: _hunter написав:
Вот кстати интересное наблюдение
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками).
-- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT?
Никого не забы?..
Їм багато треба спеціалістів які б заробляли вище середнього - інженери, будівельники, лікарі і ІТ (ІТ потрібна в центральній Європі/США). Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.
Ну почему.
В качестве, например, ассенизаторов вполне сгодятся.
Додано: Пон 15 гру, 2025 01:14
Shaman написав: katso написав: budivelnik написав:
1 Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість
2 Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть
Бо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо..
Ха, класно в сторону ушел
напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны"
Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов
Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне
Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь
И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил"
Или как это еще понимать этот патриотический пост
"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"
це ти вперто пишеш дурню, не навіть не думаючи, що тобі кажуть. будемо повторювати, як маленьким дітям.
а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає. тоді я за вас відповім. непогано жити в Німеччині, непогано жити в США. й бажаючих там жити, точніше бажаючих жити на їх соціалі чимало. але прикол в тому, що НЕ ПРИЙМАЮТЬ розвинені країни просто так. треба мати якийсь підстави - просто хочу у вас жити - не канає. всіх розбалувала Німеччина під час війни, й напевне багато хто й не знає, що українцям дали допомогу, як німцям - це виключення такого раніше не було - й це відмінять. це ГОЛОВНЕ. зрозуміло?
так мова вище за молодь яка на соціалі ніколи не сидить а працює, й виїзд якої завдасть найбільшого удару по економіці та демографії України
тепер з приводу житла. як це в молоді немає житла?
Ги, пан ніколи не жив в общазі? Не бачив цих людей навкого? Как у нас шутили "богатая жизнь она другая"
батьків в них теж немає?
Й чому осі цы молоді люди кудись ломляться, жили б собі з батьками
тому рано чи пізно якусь житло в спадок буде.
Рано чи пізно, так, буде. Але це до нашого питання виїзду немає жодного відношення - чи Ви вважаєте що майбутня спадщина якось вплине на рішення щодо еміграції?
можна повернутися в батьківську
Можна, й це добре. Хтось й повернеться. Але при цьому треба щоб у батьківському місті життя було - безпека, работа, соціум. Та власне якесь більш-менш прогнозоване майбутнє, а не "ще один напад Росії та зустріч з ТЦК"
Додано: Пон 15 гру, 2025 01:27
Господар Вельзевула написав:
Люди добрые, не несите хрени. На Европу молится тот, кто не может выехать и боится ТЦК. Оно-то так, но не забывайте, что нужно платить за аренду нормальной хаты (жить в бараке не вижу смысла, тогда и в ЗСУ можно, комфорт одинаковый) + всякие там налоги и страховки. Вот с условной трешки останется полторуха, пыль, и понимание того что своего жилья не будет никогда, и даже поговорить нормально там не с кем.
Если кто не семьей уедет, тоже не забывайте, что местным дамам унтерменши не нужны, а соотечественницы перепрыгнут на прутень местных ради жилья и вида на жительство.
Офигенная жизнь-пахать на пана и рукоблудить в бараке.
У нас при той же скромной трешке можно жить в своем жилье, содержать семью, и возможно даже помогать какой-то 18-ти летней студентке исключительно ввиду отческой поддержки.
А можно еще пытаться развиваться, занимать ниши уехавших, и повышать свой доход.
Если же есть средства от ляма, тогда да, без вопросов,можно уезжать.
Свое жилье + какой-то минимальный бизнес без риска чисто на покушать, и можно гулять по музеям и ставить жовтоблакитные аватарки и проповедовать незламнисть.
Я правильно понимаю, что вы это в порядке юмора написали?
Додано: Пон 15 гру, 2025 01:46
ЛАД написав: BIGor написав:
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.
Ну почему.
В качестве, например, ассенизаторов вполне сгодятся.
вийти з високого рівня піраміди з гуманітарної сфери послуг в україні і зайняти той рівень за кордоном складно, но можливо, якщо є підтримка держави і/або сожитєля з руками який повезе в себе на горбу і не буде гнушатись роботи "асенізатором". )
Тут іще й недооцінка того фактору, що в європі таки формується діаспора і це не стрибок у вільне падіння як було на початку 90х.
І те що більшість тут оптимістична про повернення, не враховує того фактору, що економіка схлопується і робочих місць на тих що повернуться може не бути.
Навіть з війни не факт що відбудеться повернення. Зустрічав цифри за 24 рік що третина тих що повернулись безробітні.
А що буде коли повернуться масово? Те саме й з європою не факт що з європи є куди повертатись.
Додано: Пон 15 гру, 2025 01:46
Shaman написав:
...........
тепер з приводу житла. як це в молоді немає житла? батьків в них теж немає? тому рано чи пізно якусь житло в спадок буде. й навіть якщо хтось не купив квартиру в Києві, то якщо щось не склалося, то можна повернутися в батьківську. в Німеччину куди повернемося - в табір для біженців до сирійців?
Ну да, есть батьківське житло.
Вот только когда женились, надо с семьёй жить с родителями?
Почему-то молодёжь так не хочет.
Там, где есть батьківська хата не обязательно есть работа. Порой нет подходяшей, а порой и никакой.
Из Німеччини тоже можно вернуться в батьківську хату.
И спадок, конечно хорошо, но если человеку 20, а родителям 40-50, то ждать долго придётся. Подольше, чем большинству в советской очереди на жильё.
ще раз кордони відкриють? й куди поїдеш? на Рашу - там потрібне населення на Далекий Схід - поки його китайці з японцями не повернули згідно історичних кордонів...
Знаю людей, которые уехали из Харькова во Владивосток,
Ничего, вполне довольны.
Или вы считаете, что за Уралом жизни нет?
Додано: Пон 15 гру, 2025 02:09
ЛАД написав:
Я правильно понимаю, что вы это в порядке юмора написали?
Ну может пару моментов приукрасил художественно, но вижу где-то так.
А шо не так?
Додано: Пон 15 гру, 2025 03:16
Banderlog написав: ЛАД написав: BIGor написав:
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.
Ну почему.
В качестве, например, ассенизаторов вполне сгодятся.
вийти з високого рівня піраміди з гуманітарної сфери послуг в україні і зайняти той рівень за кордоном складно, но можливо, якщо є підтримка держави і/або сожитєля з руками який повезе в себе на горбу і не буде гнушатись роботи "асенізатором". )
Ну, тут, как говорит будивельник, каждый решает сам.
