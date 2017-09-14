Додано: Пон 15 гру, 2025 01:46

BIGor написав: -- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.

Ну почему. В качестве, например, ассенизаторов вполне сгодятся.

вийти з високого рівня піраміди з гуманітарної сфери послуг в україні і зайняти той рівень за кордоном складно, но можливо, якщо є підтримка держави і/або сожитєля з руками який повезе в себе на горбу і не буде гнушатись роботи "асенізатором". )Тут іще й недооцінка того фактору, що в європі таки формується діаспора і це не стрибок у вільне падіння як було на початку 90х.І те що більшість тут оптимістична про повернення, не враховує того фактору, що економіка схлопується і робочих місць на тих що повернуться може не бути.Навіть з війни не факт що відбудеться повернення. Зустрічав цифри за 24 рік що третина тих що повернулись безробітні.А що буде коли повернуться масово? Те саме й з європою не факт що з європи є куди повертатись.