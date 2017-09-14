RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:14

холява
шановний, вкотре нагадую - зникнути з мого поля зору у ваших безпосередніх інтересах
fox767676
Повідомлень: 4919
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Там, где есть батьківська хата не обязательно есть работа. Порой нет подходяшей, а порой и никакой.
Це маніпулятивне згущення фарб..
1 70% житла України знаходиться в містах , а там роботу можна знайти
2 30% житла України знаходиться в селахі чомусь подібному, але кацо стверджує що агрохолдинги процвітають , значить і в цьому випадку можна знайти роботу по місцю проживання
3 А тепер проста табличка яка показує є чи немає у нас проблеми населення/житла/роботи і так далі..
Отже Як правило на 2 мешканців країни - один працює
В середньому на мешканця 22м2 житла
В середньому до війни густина населення була 15000м2 на особу
таким чином якщо на кожних
Виїхавших____Знищено робочих місць_____зменшення території_____Знищено житла
2 особи______________1______________________30 000м2______________44м2

То для тих хто залишився-нічого не змінюється.

ПС
Знищені в основному неефективні шахти , які БУДУТЬ замінені Зеленою енергетикою це ефективніше і дешевше ніж відновлювати весь ланцюжок
шахта-ТЕС
Якщо закрити 100км2 території сонячними панелями (наприклад над дорогами щоб не забирати орні землі, або лісові/степові/водні) - то це дасть 50% від сьогоднішнього рівня генерації, тобто буде 50% АЕС , 50% СЕС(ВЕС) , так треба буде ще подбати про накопичувальні системи для водню (електроліз надлишків енергії, можна використовувати як ємності існуючі газотранспортні гілки які вивільняться від транспортування педераційного газу в Європу)
Так що чим і кому зайнятись - у нас буде і крім сільського господарства....
budivelnik
Повідомлень: 27534
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:24

  fox767676 написав:дзеркаль, павлюченко - мотлох
ті хто ім довіряв зараз у жалюгідному становищі
і хай не мріють
якщо руйнування цивілізації на території України продовжиться, то в кінці-кінці цей мотлох почнуть спалювати на площадях
Ничего не могу сказать о Павлюченко. Не знаю. До ссылки yanyura о нём не слышал.
Но о Лане Дзеркаль вы, по-моему, напрасно.
ЛАД
Повідомлень: 38016
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:25

  budivelnik написав:
  katso написав:напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Брехня
Тут в молоді є житло яке їм перейде в спадок від дідусів/бабусь

Брехня - іди почитай як по якій черзі йде наслідування майна.
  budivelnik написав:+ є житло в якому вони живуть з батьками ( тобто точно не потрібна оренда для БІЛЬШОСТІ молоді)

Ну і які переспективи життя і кар'єри у молоді в умовному Крижополі чи Жмеринці?
  budivelnik написав:А за кордоном ?
А оренда житла за кордоном це від 50 до 120% середньомісячного доходу в місті

У мене в оточенні це менше 20% середньомісячного доходу якщо працюють двоє. Якщо людина сама працює - то дійсно буде трошки важко, але і у Києві у нас не у всіх є своє житло, і в Києві теж в тебе буде уходити 100% заробітної плати на оренду якщо ти сам.
BIGor
Повідомлень: 10411
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. Интересно. Лозунг "В борьбе обретешь ты право свое" это вообше-то лозунг партии эсеров. Но на запрос "У боротьбі здобудеш ти право своє" гугл выдаёт Декалог ОУН, "44 правила українського націоналіста" и т.п. Там цитируется: "Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї." Это имеет несколько другой смысл и несколько о другом.
И только на второй странице на 14 месте проскакивает укр. вики с упоминанием эсеров.


а флюгер-оппортунист бетон чтобы понравиться диванному быдлу будет дальше писать что "к-ц-ы все с**ли у украинцев"
я все ваши трехгрошовые душонки насквозь вижу, холява
поэтому не надо мне угрожать, даже зауваулированно - костей не соберете
ваше индуктивное жлобство погубило Мою Украину
но я не дам вам ее добить
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 15 гру, 2025 10:36, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Повідомлень: 4919
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:26

  katso написав:Й чому осі цы молоді люди кудись ломляться, жили б собі з батьками :mrgreen:

З огляду на однокласників і одногрупників моєї дитини, а також на дітей моїх знайомих і друзів, можу сказати таке.
У кого є можливість, ті сидять на дупі рівно і нікуди не ломляться.
Ломляться переважно у двох випадках:
1) ті, у кого за кордоном є родичі (друзі, кохані), тобто є де жити або є якась підтримка на всяк випадок;
2) ті, хто вступає до універу, бо там дають місце в гуртожитку.
Сучасні молоді люди нікуди не поспішають. Вони прекрасно себе почувають у батьківській хаті, на батьківській шиї та їм пох чи нападе пітун знову через 5 чи скільки років. Одружуватись і народжувати дітей ці молоді люди теж не поспішають. Їм і так зручно, навіщо себе обтяжувати. У них інше мислення, дуже відмінне від старшого покоління.
fler
Повідомлень: 6006
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
  Господар Вельзевула написав:У нас при той же скромной трешке можно жить в своем жилье, содержать семью.
А можно еще пытаться развиваться, занимать ниши уехавших, и повышать свой доход

:mrgreen:
BIGor
Повідомлень: 10411
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:37

  BIGor написав:
  budivelnik написав:
  katso написав:напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Брехня
Тут в молоді є житло яке їм перейде в спадок від дідусів/бабусь

Брехня - іди почитай як по якій черзі йде наслідування майна.
Первинно діти і один з подружжя.
По факту на момент смерті бабуся/дідуся у їх дітей вже є власне житло , бо їв десь 50+/-
А внукам 20+/-
Так що є реалії
а є фантазії..
  BIGor написав:
  budivelnik написав:+ є житло в якому вони живуть з батьками ( тобто точно не потрібна оренда для БІЛЬШОСТІ молоді)

Ну і які переспективи життя і кар'єри у молоді в умовному Крижополі чи Жмеринці?
такі самі як в умовному Рудольштадті Німеччини , чи в Rust Belt США...
Чи в тебе як потрапив в закордон так відразу велкам ту Монако?
  BIGor написав:
  budivelnik написав:А за кордоном ?
А оренда житла за кордоном це від 50 до 120% середньомісячного доходу в місті

У мене в оточенні це менше 20% середньомісячного доходу якщо працюють двоє. Якщо людина сама працює - то дійсно буде трошки важко, але і у Києві у нас не у всіх є своє житло, і в Києві теж в тебе буде уходити 100% заробітної плати на оренду якщо ти сам.
А в чому моя помилка ?
я написав 50 до 120% середньомісячного, ти пишеш 20*2=40%....
Чи ти баба яга яка завжди проти?
budivelnik
Повідомлень: 27534
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
