ЛАД написав: Там, где есть батьківська хата не обязательно есть работа. Порой нет подходяшей, а порой и никакой. Там, где есть батьківська хата не обязательно есть работа. Порой нет подходяшей, а порой и никакой.

Це маніпулятивне згущення фарб..1 70% житла України знаходиться в містах , а там роботу можна знайти2 30% житла України знаходиться в селахі чомусь подібному, але кацо стверджує що агрохолдинги процвітають , значить і в цьому випадку можна знайти роботу по місцю проживання3 А тепер проста табличка яка показує є чи немає у нас проблеми населення/житла/роботи і так далі..Отже Як правило на 2 мешканців країни - один працюєВ середньому на мешканця 22м2 житлаВ середньому до війни густина населення була 15000м2 на особутаким чином якщо на кожнихВиїхавших____Знищено робочих місць_____зменшення території_____Знищено житла2 особи______________1______________________30 000м2______________44м2То для тих хто залишився-нічого не змінюється.ПСЗнищені в основному неефективні шахти , які БУДУТЬ замінені Зеленою енергетикою це ефективніше і дешевше ніж відновлювати весь ланцюжокшахта-ТЕСЯкщо закрити 100км2 території сонячними панелями (наприклад над дорогами щоб не забирати орні землі, або лісові/степові/водні) - то це дасть 50% від сьогоднішнього рівня генерації, тобто буде 50% АЕС , 50% СЕС(ВЕС) , так треба буде ще подбати про накопичувальні системи для водню (електроліз надлишків енергії, можна використовувати як ємності існуючі газотранспортні гілки які вивільняться від транспортування педераційного газу в Європу)Так що чим і кому зайнятись - у нас буде і крім сільського господарства....