Додано: Пон 15 гру, 2025 12:02

Shaman написав: а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає. а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає.

Shaman написав: але прикол в тому, що НЕ ПРИЙМАЮТЬ розвинені країни просто так. треба мати якийсь підстави - просто хочу у вас жити - не канає. але прикол в тому, що НЕ ПРИЙМАЮТЬ розвинені країни просто так. треба мати якийсь підстави - просто хочу у вас жити - не канає.

Хтось не їхав, бо все влаштовувало, а хтось - тому, що замалий був і не міг самостійно приймати такі рішення. Не усі ж через економічні причини їдуть. В Україні змінилася безпекова ситуація + закриті кордони для чоловіків (хто міг таке уявити?). Цього достатньо для бажання виїхати, що саме молоді чоловіки і роблять (ті, як до 2022 року виїхати не могли через вік). У разі відкриття кордонів для усіх чоловіків, частина з них також виїде саме для того, щоб знову ніколи не опинитися запертими в країні проти своєї волі. Виїзд таких людей буде втратою для економіки України, хоча диванні "патріоти" і деякі жінки бажають їм не повертатися.Так, просто так не приймають, але все одно до початку війни в ЄС мали право на проживання 1,6 мільйонів українців. З тими, хто мешкав в ЄС неофіційно, українців було ще більше - біля 3,5 мільйонів. Бажання людей жити у безпеці і небажання бути зачиненими у власній країні будуть творити дива. Для когось, можливо, буде краще нелегалити, ніж кожен день чути про те, що він - не людина, а "ресурс".До речі, усі ті 3,5 мільйонів, які жили в ЄС до початку війни, не жили на соціалці, а забезпечували себе самі (або батьки, якщо мова про студентів). Про США взагалі промовчу - там не існує такого поняття. Незрозуміла твоя та інших впертість, що українці можуть виключно на соціалці жити закордоном. Так, деякі можуть виключно так. Ось після закінчення війни відбудеться обмін - соціалщики повернуться до України, а економічно активні виїдуть. На жаль, українська влада все для цього робить.