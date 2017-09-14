BIGor написав:Ну і які переспективи життя і кар'єри у молоді в умовному Крижополі чи Жмеринці?
такі самі як в умовному Рудольштадті Німеччини , чи в Rust Belt США... Чи в тебе як потрапив в закордон так відразу велкам ту Монако?
Візьмемо маленьке містечко Німеччини - Гейльдерберг - 150 тис населення
Промисловість Гайдельберга тісно пов'язана з великими корпораціями, зокрема з виробництвом будівельних матеріалів (через штаб-квартиру Heidelberg Materials, світового лідера з цементу, бетону) та друкарських машин (Heidelberger Druckmaschinen), хоча місто також відоме потужною сферою послуг, науки та освіти, де зайнята більшість населення. Ключові галузі промисловості та бізнесу в Гайдельберзі: Будівельні матеріали: Компанія Heidelberg Materials (раніше HeidelbergCement) є одним із найбільших світових виробників цементу, заповнювачів, бетону та асфальту, і її штаб-квартира знаходиться саме тут. Високотехнологічне обладнання: Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) — світовий лідер у виробництві друкарських машин та рішень для друкарської індустрії. Наука та освіта: Гейдельберзький університет є одним із найбільших роботодавців і стимулює розвиток наукоємних галузей, біотехнологій та досліджень. Сфера послуг, торгівля та туризм: Значна частина економіки міста зосереджена в секторах послуг, торгівлі та, звісно, туризму, завдяки історичному центру та університету. Отже, хоча Гайдельберг і є промисловим центром завдяки великим гравцям типу Heidelberg, його економіка є збалансованою з сильним акцентом на науково-дослідну діяльність та сферу послуг
katso написав:Й чому осі цы молоді люди кудись ломляться, жили б собі з батьками
З огляду на однокласників і одногрупників моєї дитини, а також на дітей моїх знайомих і друзів, можу сказати таке. У кого є можливість, ті сидять на дупі рівно і нікуди не ломляться. Ломляться переважно у двох випадках: 1) ті, у кого за кордоном є родичі (друзі, кохані), тобто є де жити або є якась підтримка на всяк випадок; 2) ті, хто вступає до універу, бо там дають місце в гуртожитку. Сучасні молоді люди нікуди не поспішають.
1. З новин статистика по новеньким прибувшим до ЄС свідчить про масовий виїзд 18-24. 2. Це якщо є де жить, або житло не в окупації. 3. Я вже казав шо у мене є знайомі, яки виїхали саме з Миколаєва, нікуди повертатись не збираються, чекають одного чоловіка який з перших днів спершу у ТРО, потім у ЗСУ. Всі працюють, діти навчаються, одна жіночка дуже відома у Миколаєві. 4. Надайте відповідь, для чого повертатись вчительці, яка викладає там в університеті та отримує від 5 штук на місяць? Вона зараз живе з сином, чоловік у ЗСУ і вони його чекають, нікуди повертатись не збираються. 5. Студенти, куди повертатись студенту з Маріуполя? Всі мої знайомі студенти вже працюють і навчаються одночасно. 6. Житло це діло наживне, якщо у людини є робота, вона спокійно візьме житло в кредит. 7. Ще раз повторюсь, з моїх знайомих, хто виїхав, повертатись збираються 0.0%
fox767676 написав:холява шановний, вкотре нагадую - зникнути з мого поля зору у ваших безпосередніх інтересах
Здається з Ужгороду лунають погрози вчорашньому захиснику держави . Серйозна заявка
лайки(в сенсі ругань) та зневага на адресу справжніх захисників з боку чорти-кого лунають тут постійно, у т.з. з боку псевдозахисників типу вас з холявою Те, що я тимчасово та вимушенно в Ужгороді, то наслідок колапсу держави, до якого призвели ваші господари, і ви понесете за це відповідальність разом з ними
Потужний бігунець визначає з Ужгорода справжність/несправжність захисників та погрожує від надлишку сміливості, якої не вистачило залишитись навіть в Києві, . 😅
Прикольний сміливець, десь як барабашов , який жодного дня не тримав в руках пістолет, але зі Стамбулу цілиться в коліна українцям. Мабуть з лазерного боастера, через чорне море дострілює. А тут пихатий «в третьому коліні киянин» перелякано втік за хребет і з Ужгороду всім погрожує «відповісте мені за все». Стендапер від бога. Але мріє про медальку))
Hotab То я написав - бо впевнений що дію на боці правди А ти за кого вписуєшся? За фаріонствующих бігунців та експортера генофонду з розпадом особистості? бо сам такий Такі люди взагалі не мали мати ніякого права голосу, не те що погрожувати Хай сидіть у своєму пердянську де сидить
Тут всі впевнені в своїй правді. І? Ти взагалі хто, щоб визначати хто що робив і як захищав? В наградному відділі ГШ сидиш? Може трохи спустись на землю? І подивись на себе збоку. Тисячі сімей з груднями дітьми в Києві . Здоровило не просто втікло (не забуваючи розказувати що корінний киянин) , але ще і комусь погрожує. Сюр, пля.
6. По підсумках першого дня переговорів між делегаціями України та при при модерації німецької сторони представник США Кушнер заявив Президенту США та Держсекретарю про те, що "шансів на те, що рф прийме вироблені нами умова майже немає, проте будемо грати партію до кінця".
Сьогодні переговори продовжаться вже за участі європейських лідерів, які будуть обговорювати з українцями та американцями весь комплекс питань з додаткових "Угод" та основного тексту "Мирного плану", які напряму стосуються ЄС та взагалі Європи. Чекаємо на наступну ніч та на підсумки "Великого "ніхера" яке поховає російська сторона, про що вже заявив Ушаков.
fox767676 написав:Hotab То я написав - бо впевнений що дію на боці правди А ти за кого вписуєшся? За фаріонствующих бігунців та експортера генофонду з розпадом особистості? бо сам такий Такі люди взагалі не мали мати ніякого права голосу, не те що погрожувати Хай сидіть у своєму пердянську де сидить