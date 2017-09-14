RSS
  #<1 ... 16177161781617916180
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ти взагалі хто, щоб визначати хто що робив і як захищав? В наградному відділі ГШ сидиш?
Може трохи спустись на землю? І подивись на себе збоку. Тисячі сімей з груднями дітьми в Києві . Здоровило не просто втікло (не забуваючи розказувати що корінний киянин) , але ще і комусь погрожує. Сюр, пля.


вони прив'язані до локації через роботу
я спеціально 12 років назад почав будувати так свій професійний шлях щоб мінімізувати залежність від локації.
те що я взагалі в Україні останні 10 років - то моя порядність щодо батьків і благодійність щодо країни
що не спроможний зрозуміти непотріб, який на мене тут нападає
я зараз взагалі працюю з центральними штатами там не 7 годин різниця а 8
мені треба бути якомога західніше, та по можливості висипатись
ви навіть не уявляєте наскільки ви деградували за останні роки - від пропаганди, стресів, птср
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:39

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Ти взагалі хто, щоб визначати хто що робив і як захищав? В наградному відділі ГШ сидиш?
Може трохи спустись на землю? І подивись на себе збоку. Тисячі сімей з груднями дітьми в Києві . Здоровило не просто втікло (не забуваючи розказувати що корінний киянин) , але ще і комусь погрожує. Сюр, пля.


вони прив'язані до локації через роботу
я спеціально 12 років назад почав будувати так свій професійний шлях щоб мінімізувати залежність від локації.
те що я взагалі в Україні останні 10 років - то моя порядність щодо батьків і благодійність щодо країни
що не спроможний зрозуміти непотріб, який на мене тут нападає
я зараз взагалі працюю з центральними штатами там не 7 годин різниця а 8
мені треба бути якомога західніше, та по можливості висипатись
ви навіть не уявляєте наскільки ви деградували за останні роки - від пропаганди, стресів, птср


Яка кому різниця які у тебе проблеми сімейні, робочі і тд ??
Що ти взагалі знаєш про чиїсь проблеми, коли нападаєш тут на людей?
Що ти взагалі знаєш про особисті ризики цих людей? На війні, вдома, чи будь де.
Якого вʼялого ти взагалі придумуєш тут людям негативний вклад у стан країни? Що ти знаєш про роботу цих всіх людей? Нічого.
Можна я не буду казати нічого про твою деградацію?
Ти шукаєш нерухомість за кордоном, виводиш туди гроші, але чомусь розказуєш що це погано. Це зміна обліківок , чи ментальні проблеми?

Вишукування орфографічних помилок це вже взагалі апогей дна.

Чувак, морально важко всім. Не ламайся настільки

Тим більше з твоєю інтернаціональною роботою і пристойною за точно не найважче.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 гру, 2025 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 17335
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:42

  flyman написав:
  fox767676 написав:Hotab
То я написав - бо впевнений що дію на боці правди
А ти за кого вписуєшся? За фаріонствующих бігунців та експортера генофонду з розпадом особистості? бо сам такий
Такі люди взагалі не мали мати ніякого права голосу, не те що погрожувати
Хай сидіть у своєму пердянську де сидить

тут і ЦА, в тому числі Узбекистан, якому профіт

як ти там писав: "закони діалектики"


вистачило на 49 сек зсередини
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:53

Есть у революции начало, нет у революции конца, 12й год дурдома

'Налоговый комитет Рады рекомендовал к принятию законопроект о переименовании «копейки» в «шаг», сообщает нардеп Гетманцев"
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вот это был правильный "Хаттаб"
очевидно что если все пустить на самотек, то мы никогла не выберемся из этого колеса д..., призрак которого уже сожрал Украину и теперь бродит по Европе. Он настигнет и с ежемесячными 10куо на пляжах Мадейры или Тенерифе. Другое дело что цапаться на форумах с одурманенными защитниками этого д... контрпродуктивно.
Лучше действительно на время уйти в работу, изучить философские построения марксизма и с новыми силами обрушиться на обветшалую структуру.

Хаттаб написав:Поверь мне, дирхам (деньги) занимают поклоняющихся. Поклоняющихся Западу, этому миру, с работой, и зарплатой. Но всё, что у Аллаха — лучше.
Это ложное поклонение привело к тому, что поколения за поколениями прошли мёртвую жизнь рутины, которая сродни жизни животного. Они поднимаются утром к завтраку, затем идут на работу, затем на обед, потом домой, потом ложатся спать… И жизнь не имеет никакой цели.

Поверь мне, о Салех, смыслом их жизни стало получение богатства и процветания, попытка застраховаться от неприятностей. Но неприятности никогда не кончатся. Неприятность с работой, с женой, с детьми, с размещением, и всякий раз, когда одна неприятность решена, появляется другая. Они решают одну неприятность за другой, и жизнь заканчивается, а неприятности остаются.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Есть у революции начало, нет у революции конца, 12й год дурдома

'Налоговый комитет Рады рекомендовал к принятию законопроект о переименовании «копейки» в «шаг», сообщает нардеп Гетманцев"


вот к этому мне добавить нечего
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 14:39

  ЛАД написав:
6. По підсумках першого дня переговорів між делегаціями України та при при модерації німецької сторони представник США Кушнер заявив Президенту США та Держсекретарю про те, що "шансів на те, що рф прийме вироблені нами умова майже немає, проте будемо грати партію до кінця".

Сьогодні переговори продовжаться вже за участі європейських лідерів, які будуть обговорювати з українцями та американцями весь комплекс питань з додаткових "Угод" та основного тексту "Мирного плану", які напряму стосуються ЄС та взагалі Європи. Чекаємо на наступну ніч та на підсумки "Великого "ніхера" яке поховає російська сторона, про що вже заявив Ушаков.
https://t.me/s/Mccartneyser68/1794
Ну и зачем такие условия, которые точно "поховає російська сторона"?

Я ж вам казав - на ті самі граблі в десятий раз.
Цього разу москалі прям відкритим текстом це озвучили.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7107
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
