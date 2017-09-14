Xenon написав:кстате, вот интересно - вот ТАМ , у переговорщиков идёт дискуссия про некую демилитаризированную зону на Донбасе; что войска нужно развести и тп (этакий Минск 25).
А что в стратегическом плане эта зона даст нам (да и кацапам) ? от чего она убережет? Или через неё ракеты и шахеды не смогут перелететь? или кацапы в Харьковской/Сумской/Черниговской областях не смогут попереть? (там же вроде не идет речи про отвод войск)
Не говоря уже о том, что в эту т.н. демилитаризованную зону может зайти росгвардия ... и россияне будут говорить: - ну это же не войска ...
Уперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» атакували субмарину проєкту 636.3 «Варшавянка», завдавши їй критичних пошкоджень і фактично вивівши з бойового складу. На борту підводного човна перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр». Орієнтовна вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 мільйонів доларів США, а з урахуванням міжнародних санкцій будівництво аналогічної субмарини нині може обійтися до 500 мільйонів доларів. https://ua.news/ua/war-vs-rf/video-sbu- ... -kalibrami
Производитель оборудования для микросхем ASML Holding NV играет настолько важную роль , что изменение его положения может повлиять на экономику Нидерландов и глобальное развитие искусственного интеллекта. Сейчас один из крупнейших планов развития компании — строительство нового кампуса, который обеспечит работой до 20 000 человек в регионе Эйндховен, — зависит от того, удастся ли ей подключиться к электросети.
Несмотря на высокие ставки, нет никакой гарантии, что ASML получит необходимую ей электроэнергию. Это связано с тем, что компания входит в число 12 000 предприятий в Нидерландах, ожидающих подключения к электросети. Ассоциация операторов электросетей Нидерландов (Netbeheer Nederland) оценивает, что проблемы с перегрузкой, вероятно, будут сохраняться до десяти лет, даже несмотря на ежегодные инвестиции операторов в размере 8 миллиардов евро (9,3 миллиарда долларов). ..........
ШІ впирається в ресурс енергії, і це ще на етапі підготовки виробництва для виробництва чіпів на яких він працювати, як так?
Вот же идиоты: а могли же просто нашлепать солнечных панелей над дорогами (что бы сельхоз-земли не простаивали) - и уже 10 лет назак начинать свой кампус строить...
Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 млн тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства військово-промислового комплексу Росії.
За даними слідства, обвинувачений виконав клацання п'ятою і "нацистське вітання" – цими жестами він привітав соратника по партії в гардеробі біля східного входу в будівлю Рейхстагу під час засідання німецького Бундестагу 22 червня 2023 року.
Правоохоронці не виключають, що депутат знав, що ця форма вітання, пов'язана із забороненою націонал-соціалістичною німецькою робітничою партією, буде помічена рештою присутніх. У зв'язку з цим йому висунули обвинувачення у використанні неконституційних символів.
Німецький Бундестаг зняв із цього депутата парламентську недоторканність у жовтні 2025 року.
2 травня в Німеччині ультраправу АдГ визнали екстремістською організацією і заявили, що партія порушує принципи людської гідності та верховенства закону.
У країні відбулися мітинги проти АдГ – тисячі людей вимагали заборонити партію.
6 листопада Spiegel повідомляв, що ультраправу партію Німеччини підозрюють у передаванні секретної військової інформації Росії.
Она дает "миротворцам" контроль над шахтами и всем остальным еще неразрушенным что в ней окажутся, в этом смысл. Хоть лес хоть поле хоть ставок с рыбой. Другого смысла нет.