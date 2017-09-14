Производитель оборудования для микросхем ASML Holding NV играет настолько важную роль , что изменение его положения может повлиять на экономику Нидерландов и глобальное развитие искусственного интеллекта. ............. ..........
ШІ впирається в ресурс енергії, і це ще на етапі підготовки виробництва для виробництва чіпів на яких він працювати, як так?
Я, вообще-то, не к тому. Там речь не только об ASML Holding NV.
Сейчас развитие искусственного интеллекта, стремительные продажи электромобилей и более широкая электрификация большинства секторов экономики вызывают панику даже в богатых странах. Эксклюзивный анализ Bloomberg Economics показывает, что почти все страны «Большой двадцатки» в последние несколько лет наблюдают рост напряженности в энергосистеме. Эта напряженность включает в себя несоответствие предложения спросу, резкие колебания цен, ущерб от воздействия изменения климата и потери в передаче электроэнергии.
У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема. Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
то непотреб у спадщину від клятого совка, будівельник підтвердить до основи розрушить ... а затим ...
ні, тут не згрдний. Не все так рівно. Падіння енергосистеми створить острови. Десь буде дефіцит, але десь і зявляться нові можливості. Для прикладу, після блекаутуту одеси на західній графіки відмінили.
ні, тут не згрдний. Не все так рівно. Падіння енергосистеми створить острови. Десь буде дефіцит, але десь і зявляться нові можливості. Для прикладу, після блекаутуту одеси на західній графіки відмінили.
