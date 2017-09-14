Додано: Пон 15 гру, 2025 21:28

Сибарит написав: ЛАД написав: У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.

Не было шанса. Сомневаюсь, что в богатых странах, которые теперь паникуют, энергосистема слабее нашей довоенной.

Солнечные панели массово идут на свалку: эксперты указали на проблему

Солнечная электростанция не генерирует загрязнения, пока работает. Но проблемы начинаются, когда надо избавиться от старого оборудования. ......

Пару слов о "не вляпаться".Сегодня попалась новость -Это, правда, оказалось перевод статьи ещё 2021 года -, т.е. новость второй свежести, но тем не менее. Речь идёт о необходимости переработки панелей. Проблема в том, что, с одной стороны, они дешёвые (основной материал стекло), но, с другой стороны, содержат тяжёлые металлы пусть и в небольших количествах.. Переработка не развита. Во всяком случае, в 2021, не знаю, как сегодня.Вторая проблема в том, что панели, вроде, рассчитаны на 30 лет работы, но там приводятся расчёты, которые позволяют предположить, что замена начнётся гораздо раньше (из соображений экономической эффективности) и может вызвать большой поток отходов.Стоимость создания инфраструктуры по утилизации солнечных панелей заметно поднимет стоимость солнечной энергии. "Из всех секторов устойчивые технологии меньше всего могут позволить себе быть недальновидными в отношении производимых ими отходов. Стратегия перехода к циклической экономике абсолютно необходима — и чем раньше, тем лучше."