ЛАД написав:А надлишкове население - а куда его девать?
Так на восток в бусиках увозят. На запад сами тикают. Процесс идет, оставят лишь особо избранных для обслуживания богоизбранного народа. Кстати, по этой теории до 2027 идет "зачистка", а в 2027 году начинают приезжать первые хозяева.
ЛАД написав:А надлишкове население - а куда его девать?
Так на восток в бусиках увозят. На запад сами тикают. Процесс идет, оставят лишь особо избранных для обслуживания богоизбранного народа. Кстати, по этой теории до 2027 идет "зачистка", а в 2027 году начинают приезжать первые хозяева.
Откуда начнут приезжать? Я сегодня приводил ссылку и там говорилось, что ср. зарплата в Киргизии 480 долл. Поедут сюда киргизы?
ЛАД написав:У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема. Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
Не было шанса. Сомневаюсь, что в богатых странах, которые теперь паникуют, энергосистема слабее нашей довоенной. Зато теперь появился шанс не вляпаться хотя бы в некоторые из современных всемирных афер или вляпаться по минимуму.
Солнечные панели массово идут на свалку: эксперты указали на проблему Солнечная электростанция не генерирует загрязнения, пока работает. Но проблемы начинаются, когда надо избавиться от старого оборудования. ......
Это, правда, оказалось перевод статьи ещё 2021 года - https://hbr.org/2021/06/the-dark-side-of-solar-power, т.е. новость второй свежести, но тем не менее. Речь идёт о необходимости переработки панелей. Проблема в том, что, с одной стороны, они дешёвые (основной материал стекло), но, с другой стороны, содержат тяжёлые металлы пусть и в небольших количествах.. Переработка не развита. Во всяком случае, в 2021, не знаю, как сегодня. Вторая проблема в том, что панели, вроде, рассчитаны на 30 лет работы, но там приводятся расчёты, которые позволяют предположить, что замена начнётся гораздо раньше (из соображений экономической эффективности) и может вызвать большой поток отходов. Стоимость создания инфраструктуры по утилизации солнечных панелей заметно поднимет стоимость солнечной энергии. "Из всех секторов устойчивые технологии меньше всего могут позволить себе быть недальновидными в отношении производимых ими отходов. Стратегия перехода к циклической экономике абсолютно необходима — и чем раньше, тем лучше."
Banderlog написав:... І те що більшість тут оптимістична про повернення, не враховує того фактору, що економіка схлопується і робочих місць на тих що повернуться може не бути. Навіть з війни не факт що відбудеться повернення. Зустрічав цифри за 24 рік що третина тих що повернулись безробітні. А що буде коли повернуться масово? Те саме й з європою не факт що з європи є куди повертатись.
так давайте визначимось - в нас немає роботи, чи нам потрібні мільйони мігрантів. а то одні й ті ж люди по черзі розповідають ці жахалки. після закінчення війни розвиток економіки значно пришвидшиться.