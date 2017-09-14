RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:45

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
І те що більшість тут оптимістична про повернення, не враховує того фактору, що економіка схлопується і робочих місць на тих що повернуться може не бути.
Навіть з війни не факт що відбудеться повернення. Зустрічав цифри за 24 рік що третина тих що повернулись безробітні.
А що буде коли повернуться масово? Те саме й з європою не факт що з європи є куди повертатись.

так давайте визначимось - в нас немає роботи, чи нам потрібні мільйони мігрантів. а то одні й ті ж люди по черзі розповідають ці жахалки. після закінчення війни розвиток економіки значно пришвидшиться.

Тут згоден, тільки не розвиток а сповільниться падіння. Но виїзд населення продовжиться. Де я писав про мігрантів? Це лякалки от шоколадного. Звідки мігранти? З білорусії? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:47

  Banderlog написав:
  fler написав:Мико зі світлом вже понад добу. Мабуть тимчасово, але... :roll:

Парасолька?

Ні, трансформатори, які чекали свого часу на задньому дворі))) :wink:
fler
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я тут якось вказав, що Україна знищує військовий потенціал Раші, який взагалі був проти більш серйозних супротивників. мене намагались заперечувати, але... якість цифр не гарантую, але така думка є
Крим стане непридатним для військових РФ: експерт розповів про проблеми окупантів
...Україна наразі активно працює по російських комплексах С-400. За словами експерта, РФ загалом виробила близько 150 таких систем, з яких частину відправила на експорт.

"Близько 100 комплексів залишилося в Росії. Україна вже близько 40-50 цих комплексів знищила. Причому більшість цих комплексів знищені саме в Криму. Вони їх ставлять, але ми постійно вибиваємо ці С-400, всі радіолокатори, які можуть показати, як будуть прилітати наші дрони. Я знаходжусь у такому очікуванні, що з нового року почнуться серйозні ракетні атаки по Криму і Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових"

це до того, чи потрібно Раші зупинка у війні...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:52

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
І те що більшість тут оптимістична про повернення, не враховує того фактору, що економіка схлопується і робочих місць на тих що повернуться може не бути.
Навіть з війни не факт що відбудеться повернення. Зустрічав цифри за 24 рік що третина тих що повернулись безробітні.
А що буде коли повернуться масово? Те саме й з європою не факт що з європи є куди повертатись.

так давайте визначимось - в нас немає роботи, чи нам потрібні мільйони мігрантів. а то одні й ті ж люди по черзі розповідають ці жахалки. після закінчення війни розвиток економіки значно пришвидшиться.

Тут згоден, тільки не розвиток а сповільниться падіння. Но виїзд населення продовжиться. Де я писав про мігрантів? Це лякалки от шоколадного. Звідки мігранти? З білорусії? :lol:

тут люблять розповідати про мільйони бангладешців. я навіть знайшов першоджерело, де писали, що хтось запросив дозвіл для бангладешців (гадаю через національність власників бізнесу), а роздмухали... :lol: особисто може й ні, але дві лякалки як не дивно йдуть поруч...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:53

ЛАД

там приводятся расчёты, которые позволяют предположить, что замена начнётся гораздо раньше (из соображений экономической эффективности)


Мова мабуть про появу більш ефективних, які здатні знімати більше з квадратного метра
Але це ж напрямок розвитку зеленої енергії, а не занепаду
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.

на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? бо в розвинених країнах ніхто не чекає... зараз всі вже звикли умовах в ЄС, й забувають, що це виняток - українцям надали дуже гарні умови - після війни це відмінять...

молодь - так, зараз частково поїхали 18-22 - але переважна більшість, якщо є до кого й головне - через війну та потенційну загрозу мобілізації - це головна причина. якщо ця причина зникне - то... взагалі в цьому віці треба отримувати вищу освіту. й отримати її за кордоном не так легко, особливо якщо тільки виїхав - в першу чергу через мову. та й навіть якщо освіта безкоштовна то 500-1000 євро на місяць на проживання потрібно. атк тоді краще освіту отримувати тут - а далі буде видно.

низькокваліфіковані кадри - якраз навпаки такі живуть десь, й не обов'язково в обласному центрі - вантажников в АТБ можна й в райцентрі працювати. й ще раз - з мінімалки квартиру НЕ КУПИШ - й за кордоном теж. там місцеві з роботою далеко не всі можуть собі дозволити. й громадянство - а чи нададуть, ох не певен.

й головне, агітують за еміграцію ті, які чомусь або в Україні, або за кордоном, но повернуться як тільки закінчиться війна. ЛАД - чого ти не емігрував в 90 роки. все я кти кажеш - роботи немає, всі кордони відкриті? та й зараз - не всі ж родичі виїхали. а чого? вікно можливості потрапити до Німеччини скоро зачиниться. тому слухати прогнози, які кажуть одне, а роблять по-іншому - таке собі.

а чого всі так про еміграцію - бо це зайва можливість накинути як погано в Україні, а далі буде ще гірше. й зараз в країні війна, коли війна закінчиться, все буде зовсім по-іншому.
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 22:46

  Hotab написав:ЛАД
ам приводятся расчёты, которые позволяют предположить, что замена начнётся гораздо раньше (из соображений экономической эффективности)

Мова мабуть про появу більш ефективних, які здатні знімати більше з квадратного метра
Але це ж напрямок розвитку зеленої енергії, а не занепаду
Справа в тому що лад по життю наляканий а тому жити не може щоб інших не налякати
Ось табличка по встановленій потужності по роках
рік____________Світ Квт ______ Україна квт
2000 ______ 755697 ______
2001 ______ 1022790 ______
2002 ______ 1341023 ______
2003 ______ 1847500 ______
2004 ______ 2915000 ______
2005 ______ 4390000 ______
2006 ______ 5912000 ______
2007 ______ 8266000 ______
2008 _____ 14445000 ______
2009 _____ 22484000 ______
2010 _____ 39732000 ______ 2500
2011 _____ 70189000 ______ 188200
2012 _____ 99010000 ______ 371600
2013 ____ 134040000 ______ 748400
2014 ____ 172169000 ______ 819100
2015 ____ 219262000 ______ 841200
2016 ____ 290560000 ______ 954700
2017 ____ 384050000 ______ 1200000
2018 ____ 477680000 ______ 2003000
2019 ____ 578980000 ______ 5936000
2020 ____ 709090000 ______ 7331000
2021 ____ 851790000 ______ 8062000
2022 ___ 1044310000 ______ 8062000
2023 ___ 1400620000 ______ 8062000
2024 ___ 1852350000 ______ 5500000
А ось з чого складаються панелі..
Хімічні елементи на 1 кВт (≈57 кг), орієнтовно
Елемент_________Частка маси_________Маса на 1 кВт
O (кисень)_______~45–50%___________~25–29 кг
Si (кремній)_____~15–18%____________~8.5–10.5 кг
Al (алюміній)____~10–12%_____________~5.5–7 кг
C (вуглець)_______~4–6%______________~2.3–3.4 кг
Na+Ca+Mg _________~2–4%______________~1.1–2.3 кг
Cu (мідь)_________~0.15–0.25%___________~85–145 г
Ag (срібло)_дуже залежить від технології__~10–40 г
Sn/Pb/F та інші дрібні__<0.2%___________до ~100 г
H та “решта домішок”__~10–20%__________~6–11 кг
Тобто їх не переробляють - бо там нічого переробляти
І останнє
З 2000 по 2018 рік сумарно встановили стільки ж панелей скільки встановили в 2024 році за рік

ПС
вартість складових 1 квт панелей без роботи і виготовлення в доларах по світовим цінам
Скло_________________6–7
Алюміній____________15–16
Кремній_____________55–65
Полімери____________9–11
Мідь__________________~1
Срібло______________12–25
Інше_________________2–3
РАЗОМ______________~100–125 $ / кВт

ППС
десь до 2016 ККД панелей було 16% , зараз 22+
Термін служби не 25 років і кінець
а 25 років з поступовим падінням генерації не нижче 80% від початкового значення... тобто через 25 років -80% від номіналу
через 50 років - 64% від номіналу..
Але з урахування росту ккді і низької ціни самої фотопанелі - їх вигідно замінити через 10-15 років , бо з тої самої площі за той самий час отримаєш в 2 рази більше згенерованої енергії.
budivelnik
