Додано: Пон 15 гру, 2025 22:15

бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.



на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? бо в розвинених країнах ніхто не чекає... зараз всі вже звикли умовах в ЄС, й забувають, що це виняток - українцям надали дуже гарні умови - після війни це відмінять...



молодь - так, зараз частково поїхали 18-22 - але переважна більшість, якщо є до кого й головне - через війну та потенційну загрозу мобілізації - це головна причина. якщо ця причина зникне - то... взагалі в цьому віці треба отримувати вищу освіту. й отримати її за кордоном не так легко, особливо якщо тільки виїхав - в першу чергу через мову. та й навіть якщо освіта безкоштовна то 500-1000 євро на місяць на проживання потрібно. атк тоді краще освіту отримувати тут - а далі буде видно.



низькокваліфіковані кадри - якраз навпаки такі живуть десь, й не обов'язково в обласному центрі - вантажников в АТБ можна й в райцентрі працювати. й ще раз - з мінімалки квартиру НЕ КУПИШ - й за кордоном теж. там місцеві з роботою далеко не всі можуть собі дозволити. й громадянство - а чи нададуть, ох не певен.



й головне, агітують за еміграцію ті, які чомусь або в Україні, або за кордоном, но повернуться як тільки закінчиться війна. ЛАД - чого ти не емігрував в 90 роки. все я кти кажеш - роботи немає, всі кордони відкриті? та й зараз - не всі ж родичі виїхали. а чого? вікно можливості потрапити до Німеччини скоро зачиниться. тому слухати прогнози, які кажуть одне, а роблять по-іншому - таке собі.



а чого всі так про еміграцію - бо це зайва можливість накинути як погано в Україні, а далі буде ще гірше. й зараз в країні війна, коли війна закінчиться, все буде зовсім по-іншому.