Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 01:10

  Water написав:
  ЛАД написав:А зачем перерабатывать мусор? Проще засрать Украину отходами. :mrgreen:

В принципі, це непогана бізнес ідея- за гроші перероблять сонячні панелі.
Це зразу будуть гранти на обладнання. Додатковий дохід від продажу скла, алюмінію, міді, срібла. Очикується до 2030 року 78 мільйонів тонн непридатних сонячних панелей. Тобто, такий бізнес без сировини точно не залишиться.
В вопросе не разбирался, но, думаю, нужны большие начальные капвложнения. Даже с грантами.

  Water написав:
  ЛАД написав:2. Восстанавливать нужно очень много. И создавать новое.
После какого-то периода адаптации к миру начнутся большие работы по восстановлению и людей будет не хватать. Вот тут потребуются миллионы мигрантов. Не знаю, как это будет - гастарбайтеры или мигранты. Это будет зависеть как от политических решений, так и от экономических возможностей.

Це залежить від того, шо ви зібрались відновлювать.
А это как раз не очень существенно.
Что бы ни восстанавливать (или создавать новое), люди всё равно нужны.
Или вы о выборе - гастарбайтеры или мигранты?
Тогда я не понял зависимость. Если можно, объясните.
