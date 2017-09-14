В вопросе не разбирался, но, думаю, нужны большие начальные капвложнения. Даже с грантами.Water написав:
В принципі, це непогана бізнес ідея- за гроші перероблять сонячні панелі.
Це зразу будуть гранти на обладнання. Додатковий дохід від продажу скла, алюмінію, міді, срібла. Очикується до 2030 року 78 мільйонів тонн непридатних сонячних панелей. Тобто, такий бізнес без сировини точно не залишиться.
А это как раз не очень существенно.Water написав:ЛАД написав:2. Восстанавливать нужно очень много. И создавать новое.
После какого-то периода адаптации к миру начнутся большие работы по восстановлению и людей будет не хватать. Вот тут потребуются миллионы мигрантов. Не знаю, как это будет - гастарбайтеры или мигранты. Это будет зависеть как от политических решений, так и от экономических возможностей.
Це залежить від того, шо ви зібрались відновлювать.
Что бы ни восстанавливать (или создавать новое), люди всё равно нужны.
Или вы о выборе - гастарбайтеры или мигранты?
Тогда я не понял зависимость. Если можно, объясните.