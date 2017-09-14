Додано: Вів 16 гру, 2025 07:55



Ну так я саме про це.Ви є давнім критиком перспектив сонячної генерації , вказували , що і генерують вони тоді коли енергія треба не так сильно, і собівартість висока.Зараз ви додаєте і питання утилізації. Тому я це зрозумів , як контекст відсутності перспектив з ваших вуст. Можливо невірно зрозумів.Проблема збереження існує, але вона також вирішується.За утилізацію … Все ж думаю домашні господарства навряд швидко кинуться модернізуватись з появою ефективніших панелей. По перше треба відіграти вкладене, а по друге, чи є сенс? Якщо домашнє господарство чи малий бізнес поставив обладнання, яке йому забезпечило автономність, то чи потрібно ще ефективніше (яке знов потребує вкладень), якщо потребу закриває вже існуюче?У бізнесу історія інша. Там нема поняття «закрити потребу». Там «чим більше виробимо, тим краще». Але у бізнесу і можливості по утилізації інші.Цікава історія з вітряками. Німеччина стала знімати старі вітряки , впроваджує нові, сучасніші. При цьому в локаціях, де шкодять птахам (маршрути масової міграції) , або створюють шум для людей, взагалі прибираютьПроте загальна кільніість лише росте! А питання переробки старих турбінтакож вирішено. Критиками через начебто неможливості утилізації і за шкоду птахам ясна справа була Росія. Саме там зібрались найбільші любителі природи , дуже турбуються за довкілля 😅