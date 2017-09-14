|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:21
Shaman написав:
на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали?
ти ще жертву побутового вбивства спитай "чому раніше не звернулись до поліції".
Не виїзжали бо в конституції запису про "пн.корейську варіацію 1984" здається небуло
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:29
барабашов написав: fler написав:
Ні, трансформатори, які чекали свого часу на задньому дворі)))
У вас электроэнергия добывается шахтёрами из трансформаторов 330/110/25КВ с заднего проходу? Этож где вы вообще читать и писать учились?
Барабашка, ти жарти читати вмієш? Нє?
Нагадаю, що цей форум читають не лише добрі люди, а й вороги. Тому багато речей прямим текстом тут не пишуть, а деякі речі не пишуть взагалі.
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:34
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.
на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? ......
Отвечаю в четвёртый раз
Не ехали - бо в стране ВП не вводили.
Спробуй видповисты на это
якщо всі поїдуть, а ми капітулюємо, то ВС будуть вводити в Польщі...
Может будут, может нет. Может будут вводить через 50 лет
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:49
США дали Україні лічені дні, щоб прийняти запропоновані гарантії безпеки рівня статті 5 НАТО, — Politico
США натякнули, що домовленість має бути погоджена ще до Різдва, інакше наступні умови можуть бути менш вигідними.
«Ці гарантії вже на столі, але не назавжди», — наголосив високопосадовець адміністрації Трампа.
В США кажуть, що мова йде про правові та військові зобов’язання, які можуть бути ратифіковані Конгресом і діяти навіть після завершення президентського терміну Трампа. Однак Європа побоюється, що без вступу України до НАТО ці гарантії не будуть достатньо сильними.
останнє речення 100 % дописав якийсь демократ чи потужник, тому що від взаємовиключень в ньому кров з очей йде
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:54
Letusrock написав:
Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі
Тобто віддати Абхазію та Осетію - це називається "пропетляти"? Ми так само пропетляли, віддавши Крим. Чому нам це не допомогло?
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:58
fler написав: Letusrock написав:
Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі
Тобто віддати Абхазію та Осетію - це називається "пропетляти"? Ми так само пропетляли, віддавши Крим. Чому нам це не допомогло?
бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.
