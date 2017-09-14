|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:34
Water написав: Banderlog написав: Water написав:
Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.
В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?
нейтральний і позаблоковий статус це заборонений вступ до нато.
Нема в нас ніяких кумів. Поворотньою точкою в нас був майдан. держава в нас була побудована на копромісах. Від нейтральності, позаблоковості до купи політичних партій включаючи комуністичну, особливого статусу російської мови та окремості держави і релігії. Коли ж Ви рішили, що ваша точка зору єдино правильна а всі інші ідеології треба заборонити ви відкрили скриню пандори.
Не всім в Україні нравляться гейпаради та встановлення мінор. воно звичайно можно альтернавні точки зору роздавити силою, але для цього треба давити а не ховатись в польщі.
Banderlog
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:35
Banderlog написав: Water написав:
Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.
Та як ВС та ВРУ не може змінити КУ, то ще є КС який відміняє зміни до КУ і вуаля.
flyman
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:36
Banderlog написав:
бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.
а русня виконувала? вони навіть вбивства та обстріли не припинили. і дебальцево захопили вже після підписання.
розраховувати що текст нашої конституції міг якось зупинити пуйла який готувався до війни підривом арт складів - ну це треба бути дуже наївним
trololo
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:37
andrijk777 написав: Letusrock написав: budivelnik написав:
З того що почув на пресконференції
Мерц
- показав фігу педераційним грошам
- показав фігу кушнеру і вітькову
- пообіцяв не повторювати помилок Мінську
- пообіцяв обіцяти
- пообіцяв "до останнього"
- пообіцяв рішуче "ні" будь-яким спробам заокеанського капіталізму заважати нам покращувати свої позиції
Нагадаю ще про Байдена, який обіцяв "For as Long as it Takes". І той as Long сьогодні?
зовнішня політика США, це така собі ролева гра в "добрий" і "поганий" поліціейський.
flyman
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:47
trololo написав: Banderlog написав:
бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.
а русня виконувала? вони навіть вбивства та обстріли не припинили. і дебальцево захопили вже після підписання.
розраховувати що текст нашої конституції міг якось зупинити пуйла який готувався до війни підривом арт складів - ну це треба бути дуже наївним
нема чого на них кивати. Мінські домовленості це був шанс уникнути війни. Ми ним не скористались. Зараз війна і є шанс військовою силою відстояти курс в нато і єс но більшість населення не хоче воювати
. Так не можно, це політична шизофренія. Ми або будуєм пронатовську диктатуру або демократію де визнаєм що більшості плювати на задекларовані цінності.
Banderlog
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:50
Water написав:
Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО.
А що це означає??
Позаблоковий це прямо означає не вступ до блоків(НАТО - це блок).
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:51
pоссия не хочет перемирия, которое дало бы передышку Киеву, заявил Дмитрий Песков, комментируя идею "рождественского перемирия" в Украине.
Он подчеркнул, что москва нацелена на долгосрочный мир.
Xenon
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:53
Banderlog написав: trololo написав: Banderlog написав:
бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.
а русня виконувала? вони навіть вбивства та обстріли не припинили. і дебальцево захопили вже після підписання.
розраховувати що текст нашої конституції міг якось зупинити пуйла який готувався до війни підривом арт складів - ну це треба бути дуже наївним
нема чого на них кивати. Мінські домовленості це був шанс уникнути війни. Ми ним не скористались. Зараз війна і є шанс військовою силою відстояти курс в нато і єс но більшість населення не хоче воювати
. Так не можно, це політична шизофренія. Ми або будуєм пронатовську диктатуру або демократію де визнаєм що більшості плювати на задекларовані цінності.
Я трохи поправлю, більшість може й хоче воювати але переважно щоб чужими руками (найкраще якимась ноунеймами-Миколами, які сильно заборгували державі)
Letusrock
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:54
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?
нейтральний і позаблоковий статус це заборонений вступ до нато.
Нема в нас ніяких кумів. Поворотньою точкою в нас був майдан. держава в нас була побудована на копромісах. Від нейтральності, позаблоковості до купи політичних партій включаючи комуністичну, особливого статусу російської мови та окремості держави і релігії. Коли ж Ви рішили, що ваша точка зору єдино правильна а всі інші ідеології треба заборонити ви відкрили скриню пандори.
Не всім в Україні нравляться гейпаради та встановлення мінор. воно звичайно можно альтернавні точки зору роздавити силою, але для цього треба давити а не ховатись в польщі.
Був у тебе кум і рушниця була, але рушницю ти здав на металобрухт, бо сусід так вимагав. Але сусід зобов`язувався тебе не чіпать. Кум звалив у Португалію, теж у випадку чого з сусідом обіцяв тобі допомогти. Ще підписались сусіди з об`єднаних штатів. Коли сусід, порушуючи всі домовленості, дійсно напав, тобі не повернули рушниую, але дали мухобійку. Кум з Португалії зовсім перестав відповідать на дзвінки.
PS: Ти учасник гей-парадів? Не знав.
Water
