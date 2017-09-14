RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:34

  Water написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.

В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?
нейтральний і позаблоковий статус це заборонений вступ до нато. :lol: Нема в нас ніяких кумів. Поворотньою точкою в нас був майдан. держава в нас була побудована на копромісах. Від нейтральності, позаблоковості до купи політичних партій включаючи комуністичну, особливого статусу російської мови та окремості держави і релігії. Коли ж Ви рішили, що ваша точка зору єдино правильна а всі інші ідеології треба заборонити ви відкрили скриню пандори.
Не всім в Україні нравляться гейпаради та встановлення мінор. воно звичайно можно альтернавні точки зору роздавити силою, але для цього треба давити а не ховатись в польщі.
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:35

  Banderlog написав:
  Water написав:Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.

Та як ВС та ВРУ не може змінити КУ, то ще є КС який відміняє зміни до КУ і вуаля.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:36

  Banderlog написав: бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.


а русня виконувала? вони навіть вбивства та обстріли не припинили. і дебальцево захопили вже після підписання.

розраховувати що текст нашої конституції міг якось зупинити пуйла який готувався до війни підривом арт складів - ну це треба бути дуже наївним
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:37

гра в "добрий" і "поганий" поліціейський

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:З того що почув на пресконференції
Мерц
- показав фігу педераційним грошам
- показав фігу кушнеру і вітькову
- пообіцяв не повторювати помилок Мінську

- пообіцяв обіцяти
- пообіцяв "до останнього"
- пообіцяв рішуче "ні" будь-яким спробам заокеанського капіталізму заважати нам покращувати свої позиції

Нагадаю ще про Байдена, який обіцяв "For as Long as it Takes". І той as Long сьогодні?

зовнішня політика США, це така собі ролева гра в "добрий" і "поганий" поліціейський.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:47

  trololo написав:
  Banderlog написав: бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.


а русня виконувала? вони навіть вбивства та обстріли не припинили. і дебальцево захопили вже після підписання.

розраховувати що текст нашої конституції міг якось зупинити пуйла який готувався до війни підривом арт складів - ну це треба бути дуже наївним
нема чого на них кивати. Мінські домовленості це був шанс уникнути війни. Ми ним не скористались. Зараз війна і є шанс військовою силою відстояти курс в нато і єс но більшість населення не хоче воювати. Так не можно, це політична шизофренія. Ми або будуєм пронатовську диктатуру або демократію де визнаєм що більшості плювати на задекларовані цінності.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:50

  Water написав:Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО.

А що це означає?? :D :D
Позаблоковий це прямо означає не вступ до блоків(НАТО - це блок).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 16 гру, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:51

pоссия не хочет перемирия, которое дало бы передышку Киеву, заявил Дмитрий Песков, комментируя идею "рождественского перемирия" в Украине.

Он подчеркнул, что москва нацелена на долгосрочный мир.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:53

  Banderlog написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав: бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.

а русня виконувала? вони навіть вбивства та обстріли не припинили. і дебальцево захопили вже після підписання.
розраховувати що текст нашої конституції міг якось зупинити пуйла який готувався до війни підривом арт складів - ну це треба бути дуже наївним
нема чого на них кивати. Мінські домовленості це був шанс уникнути війни. Ми ним не скористались. Зараз війна і є шанс військовою силою відстояти курс в нато і єс но більшість населення не хоче воювати. Так не можно, це політична шизофренія. Ми або будуєм пронатовську диктатуру або демократію де визнаєм що більшості плювати на задекларовані цінності.
Я трохи поправлю, більшість може й хоче воювати але переважно щоб чужими руками (найкраще якимась ноунеймами-Миколами, які сильно заборгували державі)
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:54

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?
нейтральний і позаблоковий статус це заборонений вступ до нато. :lol: Нема в нас ніяких кумів. Поворотньою точкою в нас був майдан. держава в нас була побудована на копромісах. Від нейтральності, позаблоковості до купи політичних партій включаючи комуністичну, особливого статусу російської мови та окремості держави і релігії. Коли ж Ви рішили, що ваша точка зору єдино правильна а всі інші ідеології треба заборонити ви відкрили скриню пандори.
Не всім в Україні нравляться гейпаради та встановлення мінор. воно звичайно можно альтернавні точки зору роздавити силою, але для цього треба давити а не ховатись в польщі.

Був у тебе кум і рушниця була, але рушницю ти здав на металобрухт, бо сусід так вимагав. Але сусід зобов`язувався тебе не чіпать. Кум звалив у Португалію, теж у випадку чого з сусідом обіцяв тобі допомогти. Ще підписались сусіди з об`єднаних штатів. Коли сусід, порушуючи всі домовленості, дійсно напав, тобі не повернули рушниую, але дали мухобійку. Кум з Португалії зовсім перестав відповідать на дзвінки.
PS: Ти учасник гей-парадів? Не знав.
