Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:35
trololo написав: Banderlog написав:
здача криму без бою дозволила уникнути війни з рф тоді.
та невже, а шо то за війна була в 2014-2015? і чому не припинились вбивства після підписання мінська-2
Вважаю білоруський сценарій кращим варіантом ніж те що сталось зараз.
білоруський сценарій в наших умовах добре видно було в бучі, херсоні чи ізюмі..
масові вбивства, етноцид, викрадення дітей, заборона мови та інші "кращі варіанти". і не треба порівнювати примусову мобілізацію із терором та масовими вбивствами, це абсолютно різне.
в білорусі нема масових вбивств та буч, а росія по сусідству та ж сама що і в нас.
Чого ж не можно порівнювати затягування в автозаки інакомислящих в білорусі і ухилянтів в бусіки у нас? По моєму дуже навіть схожі процеси. Маштаби різні.
Востаннє редагувалось Banderlog
в Вів 16 гру, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Повідомлень: 4223
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:36
d44 написав: Banderlog написав:
Щоб продовжувати війну нам всеодно потрібно застосовувати внутрішній терор для проведення мобілізації та уникнення дезертирства і маштаби явно вищі ніж в білорусії та і недостатні.
Це допоможе? Залучення нової живої сили у військо? Перемогти у війні
Не допоможе.
Але це застосують(вже застосовують). Так робили усі. Інших варіантів побути при владі ще трішки немає(або вже використані).
andrijk777
Повідомлень: 7113
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:40
d44 написав: Banderlog написав:
Щоб продовжувати війну нам всеодно потрібно застосовувати внутрішній терор для проведення мобілізації та уникнення дезертирства і маштаби явно вищі ніж в білорусії та і недостатні.
Це допоможе? Залучення нової живої сили у військо? Перемогти у війні
Не знаю. Но це шлях до перемоги. Так як ми воюєм зараз, кінчиться тим що вибють тих що згодні воювати і тоді правда буде капітуляція.
Banderlog
Повідомлень: 4223
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:48
Letusrock написав: Banderlog написав:
нема чого на них кивати. Мінські домовленості це був шанс уникнути війни. Ми ним не скористались. Зараз війна і є шанс військовою силою відстояти курс в нато і єс но більшість населення не хоче воювати
. Так не можно, це політична шизофренія. Ми або будуєм пронатовську диктатуру або демократію де визнаєм що більшості плювати на задекларовані цінності.
Я трохи поправлю, більшість може й хоче воювати але переважно щоб чужими руками (найкраще якимась ноунеймами-Миколами, які сильно заборгували державі)
- Гроші не собі, а бажаючим захищати платити не пробували?
- Ні не начасі, самим не вистачає.
flyman
Повідомлень: 41806
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:49
Banderlog написав:
Так як ми воюєм зараз, кінчиться тим що вибють тих що згодні воювати і тоді правда буде капітуляція.
Вже всі(в тому числі Зе) зрозуміли що до цього йде.
Різниця тільки в тому КОЛИ до цього дійде.
Зе і Ко думають що через 2-3 роки, тобто час побути при владі ще є. Навіщо спішити? Зараз ще можна посилати Трампа на**й. Він вважає що можна підписати угоду пізніше. По-моєму "для себе і Ко" він правий.
Деякі вважають що залишилось пів року, тобто часу немає.
Хто правий - не знаю.
andrijk777
Повідомлень: 7113
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 13:02
Тут кто-то говорил - "не выехал до февраля - сам виноват: значит со всем был согласен".
А от это кто-то может объяснить - как оно по новым методичкам:
Чоловіків віком 18-60 років автоматично візьмуть на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Це стосується і тих українців, хто перебуває за кордоном.
-- родители в лет эдак 15 из страны вывезли - а пофиг?
_hunter
Повідомлень: 11133
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 13:05
Бігунець зайорзав тухесом.
Сина вивіз, а той рррраз - і вже автоматично на обліку. І штрафи автоматично посиплються. 🤭
Hotab
Повідомлень: 17343
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 13:09
Толи дело в "занзибаре"
Ни штрафов, ни взрывов, ни шахедов, ни труны як у Мариняка, и свет в лодже всегда со стейками.
барабашов
Повідомлень: 5524
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 13:12
Власти рф заявили о дефиците бюджета до 2042 года
Федеральный бюджет России останется дефицитным в течение ближайших двух десятилетий, следует из опубликованного правительством долгосрочного прогноза до 2042 года.
В базовом сценарии дефицит в 2042 году вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн рублей (2,6% ВВП) до 21,6 трлн рублей (2,9% от прогнозируемого ВВП). В консервативном сценарии дефицит достигает 54,7 трлн рублей, или 8,4% ВВП.
разбудите ЛАДа в 2042м
prodigy
Повідомлень: 12942
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 гру, 2025 13:12
Banderlog написав: d44 написав: Banderlog написав:
Щоб продовжувати війну нам всеодно потрібно застосовувати внутрішній терор для проведення мобілізації та уникнення дезертирства і маштаби явно вищі ніж в білорусії та і недостатні.
Це допоможе? Залучення нової живої сили у військо? Перемогти у війні
Не знаю. Но це шлях до перемоги. Так як ми воюєм зараз, кінчиться тим що вибють тих що згодні воювати і тоді правда буде капітуляція.
Тов.майор - с ТЦК-$$овцами что будет? Ну с такими идейными мразями типа того бородача, что его же ножом пырнули у-ви-львове, и недомусоркаВоловика?
Всех рашка на пенсию в стотыщрубасов заберёт свой "Беркут" тренировать и зоны Приобья и ЗаУралья прессовать?
барабашов
Повідомлень: 5524
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Профіль
