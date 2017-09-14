RSS
  #<1 ... 16191161921619316194>
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:35

  trololo написав:
  Banderlog написав:здача криму без бою дозволила уникнути війни з рф тоді.


та невже, а шо то за війна була в 2014-2015? і чому не припинились вбивства після підписання мінська-2

Вважаю білоруський сценарій кращим варіантом ніж те що сталось зараз.


білоруський сценарій в наших умовах добре видно було в бучі, херсоні чи ізюмі..
масові вбивства, етноцид, викрадення дітей, заборона мови та інші "кращі варіанти". і не треба порівнювати примусову мобілізацію із терором та масовими вбивствами, це абсолютно різне.

в білорусі нема масових вбивств та буч, а росія по сусідству та ж сама що і в нас.
Чого ж не можно порівнювати затягування в автозаки інакомислящих в білорусі і ухилянтів в бусіки у нас? По моєму дуже навіть схожі процеси. Маштаби різні.
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 16 гру, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:36

  d44 написав:
  Banderlog написав:Щоб продовжувати війну нам всеодно потрібно застосовувати внутрішній терор для проведення мобілізації та уникнення дезертирства і маштаби явно вищі ніж в білорусії та і недостатні.
Це допоможе? Залучення нової живої сили у військо? Перемогти у війні

Не допоможе.
Але це застосують(вже застосовують). Так робили усі. Інших варіантів побути при владі ще трішки немає(або вже використані).
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:40

  d44 написав:
  Banderlog написав:Щоб продовжувати війну нам всеодно потрібно застосовувати внутрішній терор для проведення мобілізації та уникнення дезертирства і маштаби явно вищі ніж в білорусії та і недостатні.
Це допоможе? Залучення нової живої сили у військо? Перемогти у війні

Не знаю. Но це шлях до перемоги. Так як ми воюєм зараз, кінчиться тим що вибють тих що згодні воювати і тоді правда буде капітуляція.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:48

  Letusrock написав:
  Banderlog написав: нема чого на них кивати. Мінські домовленості це був шанс уникнути війни. Ми ним не скористались. Зараз війна і є шанс військовою силою відстояти курс в нато і єс но більшість населення не хоче воювати. Так не можно, це політична шизофренія. Ми або будуєм пронатовську диктатуру або демократію де визнаєм що більшості плювати на задекларовані цінності.
Я трохи поправлю, більшість може й хоче воювати але переважно щоб чужими руками (найкраще якимась ноунеймами-Миколами, які сильно заборгували державі)

- Гроші не собі, а бажаючим захищати платити не пробували?
- Ні не начасі, самим не вистачає.
flyman
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:49

  Banderlog написав:Так як ми воюєм зараз, кінчиться тим що вибють тих що згодні воювати і тоді правда буде капітуляція.

Вже всі(в тому числі Зе) зрозуміли що до цього йде.
Різниця тільки в тому КОЛИ до цього дійде.
Зе і Ко думають що через 2-3 роки, тобто час побути при владі ще є. Навіщо спішити? Зараз ще можна посилати Трампа на**й. Він вважає що можна підписати угоду пізніше. По-моєму "для себе і Ко" він правий.
Деякі вважають що залишилось пів року, тобто часу немає.
Хто правий - не знаю.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:02

Тут кто-то говорил - "не выехал до февраля - сам виноват: значит со всем был согласен".
А от это кто-то может объяснить - как оно по новым методичкам:
Чоловіків віком 18-60 років автоматично візьмуть на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Це стосується і тих українців, хто перебуває за кордоном.

-- родители в лет эдак 15 из страны вывезли - а пофиг? :roll:
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:05

Біда прийшла звідки не чекали))

Бігунець зайорзав тухесом.
Сина вивіз, а той рррраз - і вже автоматично на обліку. І штрафи автоматично посиплються. 🤭
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Толи дело в "занзибаре"
Ни штрафов, ни взрывов, ни шахедов, ни труны як у Мариняка, и свет в лодже всегда со стейками.
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:12

Власти рф заявили о дефиците бюджета до 2042 года

Федеральный бюджет России останется дефицитным в течение ближайших двух десятилетий, следует из опубликованного правительством долгосрочного прогноза до 2042 года.

В базовом сценарии дефицит в 2042 году вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн рублей (2,6% ВВП) до 21,6 трлн рублей (2,9% от прогнозируемого ВВП). В консервативном сценарии дефицит достигает 54,7 трлн рублей, или 8,4% ВВП.



разбудите ЛАДа в 2042м
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:12

  Banderlog написав:
  d44 написав:
  Banderlog написав:Щоб продовжувати війну нам всеодно потрібно застосовувати внутрішній терор для проведення мобілізації та уникнення дезертирства і маштаби явно вищі ніж в білорусії та і недостатні.
Це допоможе? Залучення нової живої сили у військо? Перемогти у війні

Не знаю. Но це шлях до перемоги. Так як ми воюєм зараз, кінчиться тим що вибють тих що згодні воювати і тоді правда буде капітуляція.

Тов.майор - с ТЦК-$$овцами что будет? Ну с такими идейными мразями типа того бородача, что его же ножом пырнули у-ви-львове, и недомусоркаВоловика?
Всех рашка на пенсию в стотыщрубасов заберёт свой "Беркут" тренировать и зоны Приобья и ЗаУралья прессовать?
барабашов
