Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:14

  Hotab написав:........
Тому я це зрозумів , як контекст відсутності перспектив з ваших вуст. Можливо невірно зрозумів.
Проблема збереження існує, але вона також вирішується.
За утилізацію … Все ж думаю домашні господарства навряд швидко кинуться модернізуватись з появою ефективніших панелей. По перше треба відіграти вкладене, а по друге, чи є сенс? Якщо домашнє господарство чи малий бізнес поставив обладнання, яке йому забезпечило автономність, то чи потрібно ще ефективніше (яке знов потребує вкладень), якщо потребу закриває вже існуюче?
У бізнесу історія інша. Там нема поняття «закрити потребу». Там «чим більше виробимо, тим краще». Але у бізнесу і можливості по утилізації інші.
Цікава історія з вітряками. ........

1. Поняли неверно.
2. Решаются многие (если не все) проблемы. И я написал в ответе вам:
Просто об этом надо думать заранее, а не тогда, когда будем тонуть в горах мусора.
Точно так же надо заранее думать об аккумуляции солнечной ээ.
И специально выделил заранее.
3. Похоже, мне надо было выложить по примеру Виталия простыню - всю статью. Никто не прочитал бы, но и вопросов не было бы. :)
Если правильно помню, то там как раз, как пример, говорится об утилизации ветряков. И обязанность утилизации возложена на производителей оборудования.
4. О досрочной замене.
Автономность автономностью, но домашняя солнечная электростанция даёт и экономический выигрыш. И в статье говорится, что досрочная замена оказывается выгодна, несмотря на то, что оборудование ещё нормально работает. Выгодно именно экономически. И автономность солнечными панелями всё-таки не обеспечивается. Всегда речь идёт именно об экономии.
Мы пока что, можно сказать, на начальной стадии. До 2029 у нас ещё действует зелёный тариф - исключительно наше изобретение. В других странах действует Net metering (чистый зачёт - США, Канада) или Net billing (денежный зачёт - ЕС, Австралия).
Насчёт перспективности.
Я уже недавно напоминал о сообщении prodigy о низкой эффективности солнечной эл-станции зимой. Это было практическое, а не теоретическое подтверждение. Он в этом убедился на собственном опыте. Так это в Одессе, на юге. Что уж говорить о более северных областях.
Так что перспективность больше связана с реальностью использования частными домохозяйствами. АЭС вы дома не установите, а солнечные панели вполне возможно. По принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну и какую-то экономию это всё же даёт.
А аргумент о том, что это позволит отказаться от российского ядерного топлива (не помню, кто приводил, шаман?)... Месторождения урана есть не только в РФ. Просто надо их осваивать. Не делали это, потому что дешевле купить у РФ и не заморачиваться с добычей и обогащением.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38043
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:21

  Shaman написав:
  Letusrock написав:-----------------------------
Hotab
Грузії тим часом вже під 800$

Вже..
в довоєнному 2021 у них була в 1.5 рази нижче української.
Хто зна яка була б у нас за ця 4 роки без війни. І як буде йти відновлення після
-----------------------------
Яка різниця що було б "якби". Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі

ці зп - це насдідок тих часів, коли вони рухалися до ЄС. зараз ЄС їм скаже до побачення чи вже сказала - й подивимось, що ж там буде. про ситуацію у "звільненій" Абхазії не хочете розповісти? ;)

А причём тут "ті часи" и "ситуація у "звільненій" Абхазії"?
И какая "ситуація у "звільненій" Абхазії"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38043
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:23

  fler написав:
  Letusrock написав: Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі

Тобто віддати Абхазію та Осетію - це називається "пропетляти"? Ми так само пропетляли, віддавши Крим. Чому нам це не допомогло?

Абхазия и Осетия фактически отделились задолго до войны 2008.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38043
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:27

  барабашов написав:Толи дело в "занзибаре"
Ни штрафов, ни взрывов, ни шахедов, ни труны як у Мариняка, и свет в лодже всегда со стейками.

Та і в Стамбулі непогано з інвалідністю по зайвій вазі 😅
Абирвалг каже, що таких «офіцерів-піджаків» треба в окоп. А хто такий окоп викопає, щоб помістити? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 17343
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:29

Hotab
Правильно написал Water в viewtopic.php?p=5915870#p5915870:
В ЄС це питання вирішено законодавчо. Коли купляють нову електроніку(у т.ч. сонячні панелі), в ціну закладений утилізаційний збір.
За ці гроші переробні підприємства вже зараз переробляють сонячні панелі, 75% якої йде у повторне виробництво(у т.ч. скловата), плівка спалюється для отримання енергії.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38043
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:34

  Water написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.

В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?

А що ж це?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38043
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:39

  Banderlog написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав: бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.


а русня виконувала? вони навіть вбивства та обстріли не припинили. і дебальцево захопили вже після підписання.

розраховувати що текст нашої конституції міг якось зупинити пуйла який готувався до війни підривом арт складів - ну це треба бути дуже наївним
нема чого на них кивати. Мінські домовленості це був шанс уникнути війни. Ми ним не скористались. Зараз війна і є шанс військовою силою відстояти курс в нато і єс но більшість населення не хоче воювати. Так не можно, це політична шизофренія. Ми або будуєм пронатовську диктатуру або демократію де визнаєм що більшості плювати на задекларовані цінності.
++++
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38043
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:45

  ЛАД написав:Hotab
Правильно написал Water в viewtopic.php?p=5915870#p5915870:
В ЄС це питання вирішено законодавчо. Коли купляють нову електроніку(у т.ч. сонячні панелі), в ціну закладений утилізаційний збір.
За ці гроші переробні підприємства вже зараз переробляють сонячні панелі, 75% якої йде у повторне виробництво(у т.ч. скловата), плівка спалюється для отримання енергії.


Та я ж не проти «думати про утилізацію вже зараз»
Тільки я схиляюсь до думки, що по бідності і дефіциті енергії ми не тільки не будемо знімати свої «застарілі» щоб встановити новіші, а ще і чужі застарілі років 10 будемо раді безкоштовно прийняти з Європи. І скажіть що зараз це було б невірно))
Hotab
 
Повідомлень: 17343
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
