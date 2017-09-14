|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 гру, 2025 14:54
В Европе замена рабочих солнечных панелей на более новые и технологически продвинутые (процесс, известный как repowering) набирает обороты, но пока не является массовым явлением. Это связано с тем, что многие установки ещё относительно молоды, а полный цикл замены только начинается для первых крупных проектов 2000–2010-х годов.
Что такое repowering и revamping?
• Revamping — частичная модернизация (замена инверторов, кабелей или дефектных модулей) для восстановления исходной мощности ageing-установок.
• Repowering — полная или значительная замена панелей на современные, чтобы увеличить выработку электроэнергии (иногда на 40–50%) и эффективность использования земли, без расширения площадей.
Это позволяет использовать существующие разрешения, подключение к сети и инфраструктуру, что дешевле и быстрее, чем строить новые фермы.
Масштаб замены рабочих панелей в Европе
Замена рабочих панелей происходит, но не массово. Компании вроде BayWa r.e. уже модернизировали около 500 МВт мощностей по Европе (проекты от 1–20 МВт, в основном в Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании). 50 48
Ожидается «огромная волна» repowering к 2030 году: глобально рынок может достичь 30 ГВт, с значительной долей в Европе. 50
Примеры:
• В Италии компания ContourGlobal модернизировала 35 объектов, увеличив мощность на 43% без дополнительной земли. 48
Преждевременная замена (early replacement) рабочих панелей — недооценённая проблема, особенно в городах и Нидерландах. Там средний срок службы панелей составляет около 12 лет вместо гарантированных 25–30, из-за поломок инверторов или желания перейти на более мощные модели. 53
Это приводит к лишним отходам, но не является доминирующей практикой по всему континенту.
Причины замены
• Технологический прогресс → современные панели дают больше энергии на той же площади.
• Экономика → старые установки часто имеют выгодные долгосрочные контракты (feed-in tariffs или PPA) с высокими ценами; repowering повышает доходность и IRR на 1–2%.
• Перегруженность сети и негативные цены на электроэнергию → делают новые проекты менее привлекательными.
• Деградация компонентов → необходимость замены для надёжности. 48 50
Судьба старых панелей
В ЕС солнечные панели классифицируются как электронные отходы (WEEE Directive с 2012 года): производители и импортёры обязаны организовывать сбор и переработку. Запрещено отправлять на свалку. 51
Варианты:
• Переработка — основной путь. Достигаются показатели recovery >95%: извлекают стекло (70–75% массы), алюминий, медь, серебро и кремний. В 2022 году в Европе собрали ~50 000 тонн отходов, лидеры — Италия (21 500 тонн) и Германия (16 500 тонн). К 2030 году ожидается рост до сотен тысяч — миллионов тонн в год. 49 51
• Повторное использование (reuse/second life) — растущий тренд. Многие панели после 20–30 лет сохраняют 80–90% эффективности и подходят для новых проектов. С 2026 по 2033 год в Европе ~11,7 ГВт панелей могут получить вторую жизнь, часто экспортируя в южные страны (Италия, Португалия, Греция, Румыния, Украина) или для AgriPV и офф-грид систем. Это экономит CO₂ (до 1,7 млн тонн) и критические материалы. 52
Вызовы: логистика, тестирование и отсутствие унифицированных стандартов (ожидается IEC 63252). В целом, система становится более циркулярной, но объёмы отходов растут быстро.
Если подытожить: замена рабочих панелей в Европе происходит точечно и растёт, но массовой её пока не назвать — это скорее начало волны для старых установок. Судьба панелей в основном экологичная: переработка или reuse, благодаря строгим нормам ЕС.
Hotab
Додано: Вів 16 гру, 2025 14:56
Letusrock написав: Banderlog написав:
......
нема чого на них кивати. Мінські домовленості це був шанс уникнути війни. Ми ним не скористались. Зараз війна і є шанс військовою силою відстояти курс в нато і єс но більшість населення не хоче воювати
. Так не можно, це політична шизофренія. Ми або будуєм пронатовську диктатуру або демократію де визнаєм що більшості плювати на задекларовані цінності.
Я трохи поправлю, більшість може й хоче воювати але переважно щоб чужими руками (найкраще якимась ноунеймами-Миколами, які сильно заборгували державі)
Поправка ошибочная.
Більшість хоче не воювати, а щоб воював хтось.
І бажано подалі від того місця, де вони знаходяться.
ЛАД
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:02
Hotab написав:
В Европе замена рабочих солнечных панелей на более новые и технологически продвинутые (процесс, известный как repowering) набирает обороты, но пока не является массовым явлением. .............
Вы подтвердили то, о чём я написал.
Спасибо за дополнительную информацию.
ЛАД
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:10
Water написав: Banderlog написав:
Мінські домовленості це був шанс уникнути війни.
А потім нарід проголосував за шоу.
fler казала шо мінські домовленості це зрада.
нарід голосував не за шоу, а за мир и вообще другую политику.
То, что Зеленский испугался таких, как fler, и продолжил предыдущую политику, это другое дело.
ЛАД
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:24
ЛАД написав: Water написав: Banderlog написав:
Мінські домовленості це був шанс уникнути війни.
А потім нарід проголосував за шоу.
fler казала шо мінські домовленості це зрада.
нарід голосував не за шоу, а за мир и вообще другую политику.
То, что Зеленский испугался таких, как fler, и продолжил предыдущую политику, это другое дело.
Ну чому "испугался"? Просто до президенства він жив в дещо іншому світі(оточенні). З такими як fler перетинався мегарідно. Вважав таких як fler маргіналами.
Ставши президентом, він попав в інше оточення. Він зрозумів(або йому пояснили) що такі як fler - достатньо чисельні + йому особисто набагато вигідніше "грати героя" ніж погоджуватись на якісь там пропозиції путна чи когось іншого.
Зе дуже далекий від історії(та і політики) тому навіть не припускав що можлива війна. Він чомусь думав що можна просто послати путіна і нічого йому не буде, як він послав Маслякова.
andrijk777
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:42
andrijk777 написав: Banderlog написав:
Так як ми воюєм зараз, кінчиться тим що вибють тих що згодні воювати і тоді правда буде капітуляція.
Вже всі(в тому числі Зе) зрозуміли що до цього йде.
Різниця тільки в тому КОЛИ до цього дійде.
Зе і Ко думають що через 2-3 роки, тобто час побути при владі ще є. Навіщо спішити? Зараз ще можна посилати Трампа на**й. Він вважає що можна підписати угоду пізніше. По-моєму "для себе і Ко" він правий.
Деякі вважають що залишилось пів року, тобто часу немає.
Хто правий - не знаю.
Понимаю, что вы категорический противник Зе.
Но всё же надо сохранять объективность.
Не знаю, как будет сейчас, но он мог наплевать на безопасность и прочее и провести выборы год назад. И, безусловно, победил бы. Даже без всяких фальсификаций. И спокойно мог бы находиться при власти ещё 5 лет (или ещё 4 года, если считать сегодня). Так что дело не в том, чтобы "побути при владі". Что ему даёт сегодняшнее пребывание при владі?
И где вы увидели, что он "посилає Трампа на**й?
Что бы вы не говорили, но объективно он сегодня отстаивает интересы Украины. Всё, чего он пытается сегодня добиться, это лучших условий мира. И гарантий для Украины на будущее.
Или вы уверены, что, например, его согласие на полную сдачу Донбасса вызовет в Украине бурю аплодисментов, а не крики о "предательстве"? И хорошо, если только крики.
И, безусловно, условия мира создаются, главным образом, на поле боя, а не в кабинетах или любых саммитах. А для этого нужны люди в армии, а не "незламники" на форумах. И нужна мобилизация.
ЛАД
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:44
Ірина_
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:48
prodigy написав:
Власти рф заявили о дефиците бюджета до 2042 года
Федеральный бюджет России останется дефицитным в течение ближайших двух десятилетий, следует из опубликованного правительством долгосрочного прогноза до 2042 года.
В базовом сценарии дефицит в 2042 году вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн рублей (2,6% ВВП) до 21,6 трлн рублей (2,9% от прогнозируемого ВВП). В консервативном сценарии дефицит достигает 54,7 трлн рублей, или 8,4% ВВП.
разбудите ЛАДа в 2042м
Я понимаю, что вас очень волнуют проблемы в РФ.
Особенно, в 2042 году.
Мне это как-то не очень интересно. Больше интересуют проблемы Украины.
А будить меня в 2042 не надо. Сомневаюсь, что это удастся. Разве что вы овладеете некромантией.
Вас будить, может быть, в 2042 ещё будет возможно.
ЛАД
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:52
ЛАД написав:
Не знаю, как будет сейчас, но он мог наплевать на безопасность и прочее и провести выборы год назад. И, безусловно, победил бы. Даже без всяких фальсификаций.
Категорично не згідний. Він би програв з тріском.
*і ще - без згоди путіна він би вибори не провів(я так думаю), а путін такої згоди би не дав, бо слабкий Зеленський йому підходить
ЛАД написав:
И где вы увидели, что он "посилає Трампа на**й?
Что бы вы не говорили, но объективно он сегодня отстаивает интересы Украины. Всё, чего он пытается сегодня добиться, это лучших условий мира. И гарантий для Украины на будущее.
Що означає у вас "сьогодні". А вчора він чиї інтереси відстоював?
А які "интересы Украины"? Можете озвучити "интересы Украины" щоб я розумів про що ви.
Добиватись "лучших условий мира" це не якась там мегатяжка робота. Це робив би КОЖЕН президент України. КОЖЕН!! Навіть я б на місці президента без проблем "добивался лучших условий мира". Може йому медаль вручити за те що він "добивается лучших условий мира"? Це ж набагато важче ніж сидіти в окопі.
andrijk777
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:58
Hotab написав:ЛАД
С учётом того, что (если) утилизовать придётся за свой счёт.
Років через 20?)
Зачем так пессимистично?
Возможно, гораздо раньше.
Вы в следующем посте сами процитировали:
Там средний срок службы панелей составляет около 12 лет вместо гарантированных 25–30, из-за поломок инверторов или желания перейти на более мощные модели.
А эти возможные
"бесплатные панели из Европы" уже отработали лет 10-15.
ЛАД
