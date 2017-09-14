ЛАД написав:Насчёт перспективности. Я уже недавно напоминал о сообщении prodigy о низкой эффективности солнечной эл-станции зимой. Это было практическое, а не теоретическое подтверждение. Он в этом убедился на собственном опыте. Так это в Одессе, на юге. Что уж говорить о более северных областях. Так что перспективность больше связана с реальностью использования частными домохозяйствами. АЭС вы дома не установите, а солнечные панели вполне возможно. По принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну и какую-то экономию это всё же даёт. А аргумент о том, что это позволит отказаться от российского ядерного топлива (не помню, кто приводил, шаман?)... Месторождения урана есть не только в РФ. Просто надо их осваивать. Не делали это, потому что дешевле купить у РФ и не заморачиваться с добычей и обогащением.
Каждый источник генерации электроэнергии требует определенных условий для работы в идеальном своем режиме. Существуют для каждого источника генерации также и условия, работа при которых неудовлетворительна или невозможна. Задача состоит в комбинации и модернизации этих источников с целью максимизации объемов генерации электроэнергии в целом за год.
Солнечные панели следует охлаждать в летнюю жаркую пору, что усилит электрогенерацию. Ночами и зимой, когда панели не работают, для домохозяйств надежда остается только на ветряные станции. А когда и ветер затихнет, то АЭС и ТЭС становятся критически важными. Короче, ничего нового пока я не придумал.
Что касается добычи урана в Украине и переработки его для АЭС, то запрещал это делать Украине никто иной как кремль. При этом в помощники привлекая США, которые боялись распространения боевых ядерных материалов по всему миру и следовали такой политике: "лучше перебдеть, чем недобдеть".
andrijk777 написав:.......... Ну чому "испугался"? Просто до президенства він жив в дещо іншому світі(оточенні). З такими як fler перетинався мегарідно. Вважав таких як fler маргіналами. Ставши президентом, він попав в інше оточення. Він зрозумів(або йому пояснили) що такі як fler - достатньо чисельні + йому особисто набагато вигідніше "грати героя" ніж погоджуватись на якісь там пропозиції путна чи когось іншого.
Ну так это и есть "испугался".
Зе дуже далекий від історії(та і політики) тому навіть не припускав що можлива війна. Він чомусь думав що можна просто послати путіна і нічого йому не буде, як він послав Маслякова.
Подозреваю, что точно не дальше вас.
Категорично не згідний. Він би програв з тріском. *і ще - без згоди путіна він би вибори не провів(я так думаю), а путін такої згоди би не дав, бо слабкий Зеленський йому підходить
Первое это ваще личное мнение, не знаю, на чём основанное. По-моему, исключительно на личной антипатии. Я уверен в обратном. И моё мнение имеет хотя бы слабую поддержку в виде результатов соцопросов. Но понимаю, что с верой спорить бесполезно, поэтому не буду. Посмотрим, что покажут сегодняшние выборы, которые пройдут в гораздо худших для него условиях. Второе вообще не понял. Зачем для проведения выборов нужно согласие Путина? Что меняет его наличие или отсутствие? Только не надо рассказывать, что нужны его "гарантии" отсутствия обстрелов предвыборных митингов или избирательных участков.
andrijk777 написав:......... Що означає у вас "сьогодні". А вчора він чиї інтереси відстоював? А які "интересы Украины"? Можете озвучити "интересы Украины" щоб я розумів про що ви. Добиватись "лучших условий мира" це не якась там мегатяжка робота. Це робив би КОЖЕН президент України. КОЖЕН!! Навіть я б на місці президента без проблем "добивался лучших условий мира". Може йому медаль вручити за те що він "добивается лучших условий мира"? Це ж набагато важче ніж сидіти в окопі.
Не занимайтесь придирками. Сегодня - это с начала войны. Не беру раньше, потому что не хочу возвращаться к спорам о "ракетной программе" или подготовке армии и сдаче Херсона. Интересы Украины сегодня это минимум потерь + гарантии на будущее. + помощь в восстановлении (желательно). Можете не сомневаться - работа не лёгкая. Хотя согласен, что этого добивался бы любой президент. Вопрос, насколько настойчиво. Другой в ответ на "28 пунктов" мог бы развести руками и сказать: "Ну что поделаешь... Надо быстренько соглашаться, пока предлагают". Вы "на місці президента без проблем "добивался лучших условий мира". Добивались бы, но вряд ли "без проблем" и вряд ли чего-то добились. Последняя фраза, простите, на уровне детсада. Работа президента, конечно, совсем "чуть-чуть" ( ) "важче ніж сидіти в окопі", хотя менее рискованная.
Cоцопросы - Мої аргументи: 1) Історично в Україні попередники провалювались з тріском. Виключення одне - Кучма, але той "усунув" головного конкурента - Чорновола і "праве крило" не маючи достойного кандидата голосувало за Кучму. 2)То чому не провів? Не почув від вас відповіді на це питання. Навіть більше - Зе ніколи не обговорював цього публічно. Чому? Раз він "гарантовано вигравав".
Чому "не надо"? А що ж мішало провести вибори як не це? Тоді всі зеботи кричали одне - в умовах війни ніхто вибори не проводить. Але ж в 2014 провели в умовах війни. То в чому проблема провести вибори в 2024 по-вашому, я не розумію?
Ви чомусь зовсім проігнорували моє питання що таке "интересы Украины" по-вашому? Можна це озвучити? І в догонку питання - а путін захищає інтереси РФ? чи ні? а Лукашенко захищає інтереси Білорусі? чи ні?
Плюс. Президент України готовий ініціювати конституційну відмову України від вступу до НАТО в обмін на надання нам вищеприведених "Гарантії безпеки" та не проводити загальноукраїнський референдум щодо цього питання, а затвердити відмову "силами" ВРУ протягом місяця після НР.
Мінус. Це буде зробити складно - опозиція скоріш за все, не факт, використає всі можливості щоби розхитати суспільство спекулюючи на цьому питанні як під час війни так і напередодні виборів - "За що боролися"?...
Федеральный бюджет России останется дефицитным в течение ближайших двух десятилетий, следует из опубликованного правительством долгосрочного прогноза до 2042 года.
В базовом сценарии дефицит в 2042 году вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн рублей (2,6% ВВП) до 21,6 трлн рублей (2,9% от прогнозируемого ВВП). В консервативном сценарии дефицит достигает 54,7 трлн рублей, или 8,4% ВВП.
разбудите ЛАДа в 2042м
Я понимаю, что вас очень волнуют проблемы в РФ. Особенно, в 2042 году. Мне это как-то не очень интересно. Больше интересуют проблемы Украины. А будить меня в 2042 не надо. Сомневаюсь, что это удастся. Разве что вы овладеете некромантией. Вас будить, может быть, в 2042 ещё будет возможно.
менше 3% в базовому сценарію, що відповідає вимогам ЄС, але має однозначно розвалитися
Чому "не надо"? А що ж мішало провести вибори як не це? Тоді всі зеботи кричали одне - в умовах війни ніхто вибори не проводить. Але ж в 2014 провели в умовах війни. То в чому проблема провести вибори в 2024 по-вашому, я не розумію?
Почему я против выборов во время войны, уже не раз писал. Надоело. Кстати, можете посмотреть сегодняшнее сообщение Павлюченко (выше дал ссылку). Там есть и об этом.
Ви чомусь зовсім проігнорували моє питання що таке "интересы Украины" по-вашому? Можна це озвучити?
Я выше написал :
Интересы Украины сегодня это минимум потерь + гарантии на будущее. + помощь в восстановлении (желательно).
Вы не заметили или "недостаточно подробно и детально"?
І в догонку питання - а путін захищає інтереси РФ? чи ні? а Лукашенко захищає інтереси Білорусі? чи ні?
Защищают. Так, как их понимают. И Лукашенко, по-моему, лучше и умнее, чем Путин.
С учётом того, что (если) утилизовать придётся за свой счёт.
Років через 20?)
Зачем так пессимистично? Возможно, гораздо раньше. Вы в следующем посте сами процитировали:
Там средний срок службы панелей составляет около 12 лет вместо гарантированных 25–30, из-за поломок инверторов или желания перейти на более мощные модели.
А эти возможные "бесплатные панели из Европы" уже отработали лет 10-15.
А давай ще раз - тільки з другого боку, та сама табличка по встановленим потужностям по рокам накопичувально, але додамо стовпчик ЗЕКОНОМЛЕНО газу або вугілля.... Ми знаємо що Кіловат потужності в Україні ГЕНЕРУЄ 1000 квт*год електроенергії Для виготовлення 1000 квт*год електроенергії газової генерації потрібно 200-250м3 газу вугільної генерації потрібно 400-450кг вугілля... рік_ _______ Світ Квт _ Зекономили млрд м3 газу _або_ млн тонн Вугілля 2000 ______ 755697 ______ 0,189 __________ 0,302 2001 ______ 1022790 ______ 0,256 __________ 0,409 2002 ______ 1341023 ______ 0,335 __________ 0,536 2003 ______ 1847500 ______ 0,462 __________ 0,739 2004 ______ 2915000 ______ 0,729 __________ 1,166 2005 ______ 4390000 ______ 1,098 __________ 1,756 2006 ______ 5912000 ______ 1,478 __________ 2,365 2007 ______ 8266000 ______ 2,067 __________ 3,306 2008 _____ 14445000 ______ 3,611 __________ 5,778 2009 _____ 22484000 ______ 5,621 __________ 8,994 2010 _____ 39732000 ______ 9,933 __________ 15,893 2011 _____ 70189000 ______ 17,547 __________ 28,076 2012 _____ 99010000 ______ 24,753 __________ 39,604 2013 ____ 134040000 ______ 33,510 __________ 53,616 2014 ____ 172169000 ______ 43,042 __________ 68,868 2015 ____ 219262000 ______ 54,816 __________ 87,705 2016 ____ 290560000 ______ 72,640 __________ 116,224 2017 ____ 384050000 ______ 96,013 __________ 153,620 2018 ____ 477680000 ______ 119,420 __________ 191,072 2019 ____ 578980000 ______ 144,745 __________ 231,592 2020 ____ 709090000 ______ 177,273 __________ 283,636 2021 ____ 851790000 ______ 212,948 __________ 340,716 2022 ___ 1044310000 ______ 261,078 __________ 417,724 2023 ___ 1400620000 ______ 350,155 __________ 560,248 2024 ___ 1852350000 ______ 463,088 __________ 740,940
Тепер розумієш чому пуйлу не вдалось забравши з ринку світу 200 млрд м3 газу - збільшити ціни на газ/нафту/вугілля... І наступне Скільки сміття створюється при видобутку/транспортуванні/перетворенні в електроенергію 463 млрд м3 газу або 741 млн тонн вугілля? За якихось 20 років СВІТ викинув з ринку потребу в 463 млрд м3 газу..... Грубо світ СТВОРИВ ще ОДНУ педерацію, яка НЕ може піднімати ціни на свою продукцію і зобовязується її поставляти БЕЗКОШТОВНО десятки років.
ЛАД написав:Интересы Украины сегодня это минимум потерь
Занавіс. В цьому питанні Зеленський добився максимуму! Таких втрат, яких "добився" Зеленський давно не було в світовій історії. Стверджувати що Зе добивається минимум потерь - це прям говорити на чорне біле.
ЛАД написав:Можете не сомневаться - работа не лёгкая. Хотя согласен, что этого добивался бы любой президент. Вопрос, насколько настойчиво. Другой в ответ на "28 пунктов" мог бы развести руками и сказать: "Ну что поделаешь... Надо быстренько соглашаться, пока предлагают". Вы "на місці президента без проблем "добивался лучших условий мира". Добивались бы, но вряд ли "без проблем" и вряд ли чего-то добились. Последняя фраза, простите, на уровне детсада. Работа президента, конечно, совсем "чуть-чуть" ( ) "важче ніж сидіти в окопі", хотя менее рискованная.
Це ваша особиста оцінка. Я іншої думки. Це все суб'єктивно. Об'єктивно - це вибори. Зе їх не провів. Все, більше немає про що говорити. Це має вирішувати народ а не ви чи я.