Ні, не захищають.
Лука 100% не захищає інтереси Білорусії, а захищає виключно свої.
путін - цей частково захищає, бо розширення території держави - це в деякій мірі в інтересах РФ.
Бачите, у нас зовсім інші погляди на "глобальні питання людства".
|
|
|
Додано: Вів 16 гру, 2025 17:07
Ні, не захищають.
Лука 100% не захищає інтереси Білорусії, а захищає виключно свої.
путін - цей частково захищає, бо розширення території держави - це в деякій мірі в інтересах РФ.
Бачите, у нас зовсім інші погляди на "глобальні питання людства".
Додано: Вів 16 гру, 2025 17:23
Пізно, Сара, пити боржомі..
Росія утримує в Білорусі два армійські корпуси, тобто 350-360 тисяч боєздатних солдатів. За словами Кізеветтера, 2026 і 2027 роки будуть загрозливими для країн НАТО.
|