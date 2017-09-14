RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:07

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
І в догонку питання - а путін захищає інтереси РФ? чи ні? а Лукашенко захищає інтереси Білорусі? чи ні?
Защищают.
Так, как их понимают. И Лукашенко, по-моему, лучше и умнее, чем Путин.

Ні, не захищають.
Лука 100% не захищає інтереси Білорусії, а захищає виключно свої.
путін - цей частково захищає, бо розширення території держави - це в деякій мірі в інтересах РФ.
Бачите, у нас зовсім інші погляди на "глобальні питання людства". :D
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:23

Пізно, Сара, пити боржомі..

Росія утримує в Білорусі два армійські корпуси, тобто 350-360 тисяч боєздатних солдатів. За словами Кізеветтера, 2026 і 2027 роки будуть загрозливими для країн НАТО.
https://www.unian.ua/world/viyska-rf-u- ... krnet_news
