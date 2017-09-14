1️⃣ Главная причина: стимул производить максимум, а не производить тогда, когда нужно

Что происходит при «зелёном тарифе»

Домохозяйству выгодно отдавать в сеть каждый лишний кВт·ч

Цена фиксированная и высокая, не зависит от времени суток и загрузки сети

В результате:

все солнечные станции работают на максимум одновременно

пик генерации приходится на полдень



📌 Это противоречит потребностям сети, где спрос максимален утром и вечером.



2️⃣ Перепроизводство днём → обратные потоки в распределительных сетях

Сети:

- строились для схемы подстанция → потребитель,

- а не тысячи домов → подстанция

Когда много СЭС:

возникает массовый обратный поток энергии

трансформаторы и линии:

- перегружаются,

- работают вне проектных режимов,

- быстрее изнашиваются.



👉 Ровно то же самое произошло в Южной Австралии, только в большем масштабе.



3️⃣ Рост напряжения и аварийные отключения

Избыточная генерация:

- поднимает напряжение в локальных сетях

- срабатывает защита инверторов

- сети начинают:

-- принудительно ограничивать генерацию

-- удалённо отключать СЭС



📌 Владельцы возмущены, сети перегружены, тариф платят — а энергию взять некуда.



4️⃣ «Зелёный тариф» убивает стимул к накопителям

При фиксированной высокой цене:

- аккумулятор экономически не нужен

- выгоднее:

-- сразу продать в сеть,

-- вечером купить дешёвую электроэнергию обратно



➡️ В итоге:

нет сглаживания пиков

сеть остаётся без буфера



В Австралии это поняли поздно — сейчас экстренно субсидируют батареи.



5️⃣ Финансовый удар по сетям и рынку

Сеть обязана:

- принять электроэнергию,

- передать её дальше,

- но не может продать по той же цене

Следствие:

- дефицит средств у оператора,

- рост перекрёстного субсидирования,

- задержки выплат (как в Украине),

- политическое давление.



📌 В Австралии это вылилось в отрицательные оптовые цены.



6️⃣ Почему проблема острее в Украине



По сравнению с Австралией:

Фактор Австралия Украина

Качество сетей Высокое Изношенные

Управляемость Высокая Низкая

Аккумуляторы Много Почти нет

Умные счётчики Массово Ограниченно

День-ночь тарифы Гибкие Жёсткие



➡️ Поэтому меньший объём СЭС создаёт такие же проблемы, как больший в Австралии.