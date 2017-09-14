fler написав:Уряд Польщі підготував законопроєкт про припинення дії спеціального статусу для українських біженців, який запровадили після початку повномасштабного вторгнення. Законопроєкт передбачає, що після 4 березня 2026 року всі українці матимуть такі самі права, як і інші мігранти в країні. Українці, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але якщо їм знадобляться інші медичні послуги, то доведеться працювати та сплачувати внески. Те саме стосується і програми «800 плюс». Програма передбачає щомісячну виплату 800 злотих (8 982 гривні) на дитину — вона буде доступна лише для працюючих батьків. При цьому законопроєкт гарантує українцям легальне перебування в Польщі щонайменше до 4 березня 2027 року. https://babel.ua/news/123763-media-pols ... -2026-roci
А де шара? І дуже жаль що наші жінкині так радуються, що допомоги і захисту лишаться незахищені верстви населення. Ви пробиваєте дно. Зараз в Польщі біля 950 тис. українців зі статусом УКР - думаю саме незахищенні верстви і почнуть вертатися.
Дно пробиваешь завжди ти, своїм невиглаством ...
Чому ти вирішив, що допомога буде вічною ?
Тим більше, тут же постійно пишуть - мир, мир, скоро мир.
Hotab написав:ЛАД Я ніколи не топив за зелений тариф) Я завжди кажу «для власного споживання») .і обовʼязково з аккумами. Бо це дозволяє домогосподарству ще і вночі влітку бути автономним (не споживати мережу).
Немного добавлю к предыдущему ответе. К старому разговору об аккумуляторах. В сегодняшних условиях проблем с сетями мы, вроде, разобрались, что аккум. вреден, т.к. он увеличивает потребление при включении сети. В то время, как отключения применяются для того, чтобы ограничить потребляемую мощность. В ситуации нехватки генерации он тоже вреден, т.к. потребляет дополнительную энергию, обеспечивая потребителю возможность спокойно пользоваться ээ постоянно, в любое время независимо от выключений сети. При малом количестве/мощности аккум. это всё несущественно и оказывает весьма незначительное влияние. Спасает то, что народ достаточно беден, чтобы покупать достаточно много аккум. достаточной ёмкости. Слишком много "достаточно", но что поделаешь.
ЛАД написав:Насчёт перспективности. Я уже недавно напоминал о сообщении prodigy о низкой эффективности солнечной эл-станции зимой. Это было практическое, а не теоретическое подтверждение. Он в этом убедился на собственном опыте. Так это в Одессе, на юге. Что уж говорить о более северных областях. Так что перспективность больше связана с реальностью использования частными домохозяйствами. АЭС вы дома не установите, а солнечные панели вполне возможно. По принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну и какую-то экономию это всё же даёт. А аргумент о том, что это позволит отказаться от российского ядерного топлива (не помню, кто приводил, шаман?)... Месторождения урана есть не только в РФ. Просто надо их осваивать. Не делали это, потому что дешевле купить у РФ и не заморачиваться с добычей и обогащением.
Здравствуйте.
Каждый источник генерации электроэнергии требует определенных условий для работы в идеальном своем режиме. Существуют для каждого источника генерации также и условия, работа при которых неудовлетворительна или невозможна. Задача состоит в комбинации и модернизации этих источников с целью максимизации объемов генерации электроэнергии в целом за год.
Солнечные панели следует охлаждать в летнюю жаркую пору, что усилит электрогенерацию. Ночами и зимой, когда панели не работают, для домохозяйств надежда остается только на ветряные станции. А когда и ветер затихнет, то АЭС и ТЭС становятся критически важными. Короче, ничего нового пока я не придумал.
Что касается добычи урана в Украине и переработки его для АЭС, то запрещал это делать Украине никто иной как кремль. При этом в помощники привлекая США, которые боялись распространения боевых ядерных материалов по всему миру и следовали такой политике: "лучше перебдеть, чем недобдеть".
маячня дикая від вас обох
Доля сонячних електростанцій (СЕС) та вітрових електростанцій (ВЕС) у Китаї швидко зростає, досягнувши близько 45,8% сумарної встановленої потужності на середину 2025 року, при цьому Китай встановлює більше сонячних потужностей, ніж решта світу разом узята, лідируючи у світовому будівництві. У першій половині 2025 року Китай встановив більше СЕС, ніж усі інші країни, і становить понад 70% світового будівництва промислових ВЕС та СЕС. Загальна потужність: Сумарна потужність сонячних і вітрових електростанцій Китаю вперше перевищила потужність теплових електростанцій у першому кварталі 2025 року. Рекордне зростання: У 2024 році Китай встановив рекордні 278 ГВт фотоелектричних потужностей, а прогнози на 2025 рік свідчать про подальше значне зростання.
яку проблему для енергітичної системи України становлять СЄС (великі промислові і приватні), в період к березня по листопад пік генерації відбувається з 1100 до 1500, що ствоврює надлишок енергії в системі, до 2022р це легко регулювалось за допомогую гидро електростанцій.На сьогодні майже всі ГЄС в неробочому стані і потребують декілька років на відновлення. Тому для регуляції дісбаланса в 2024р вимикали нам електріку, щоб не було надлишка. А чому не продавали? а тому що в цей час в інших країнах теж надлишок ее, а дефіцит припадає на 1900-2300
стосовно моєї станції: виплати за 4 роки становлять десь 13200дол , 3300дол на рік, тобто 270дол на місяць (це альтернатива пенсії),моя станція 20кВТ, якщо була б 30к (максю дозволена), то на рік було б 4800дол (400дол на місяць) тариф кожного року зменшується, для мене 6грн/квт, для тих , хто побудував у 2025р 4,83грн/кт, а ті розумні люди, хто ризикнув вкласти в ЗТ у 2013-14р досі отримують досі отримують десь 12,02грн (вони за 4 роки окупили інвестиції), це як депо під 25% в валюті https://sun-energy.com.ua/news/tsiny-na ... 4l0Wng1n_x
моя станція окупиться за 5,2роки а ті хто побудували СЄС у 2025р не встигнуть окупити більше 60%, тому що ЗТ діє до 31/12/29 що буде далі з ринком електроенергії у 2030? існує декілька варіантів, але це не тему гілки.
чергова маячня від невігласа. акумулятори не мають шкоди, тому що експеримент не в вакуумі , тобто хто знає скільки я включив кондиціонерів з 14 наявних у мене , чи мої діти 5 годин користуватись пральною машиною і ще 4 години сушильної (бо мають немовля)
Не знаю, насколько это существенно, учитывая, что в Польше очень высокий % украинцев, которые уже работают. Но если говорить о женщинах с маленькими детьми, которые не могут работать, т.к. некуда деть детей, то это хамство. И прав BIGor, когда пишет:
дуже жаль що наші жінкині так радуються, що допомоги і захисту лишаться незахищені верстви населення. Ви пробиваєте дно. Зараз в Польщі біля 950 тис. українців зі статусом УКР - думаю саме незахищенні верстви і почнуть вертатися.
А, может, и не почнуть. За ту помощь, которую оказывают ВПО, они и здесь не проживут. Так что преимуществ от возврата сюда особо не вижу. Надо понимать ситуацию детальнее.
Вот это как раз рассуждение "в вакууме". Объяснять не буду, бесполезно.
Hotab написав:ЛАД Я ніколи не топив за зелений тариф) Я завжди кажу «для власного споживання») .і обовʼязково з аккумами. Бо це дозволяє домогосподарству ще і вночі влітку бути автономним (не споживати мережу).
ЗТ гарна річ до 2022 року, це як депо в валюті під 20-25% річних
до грудня 2025 не було потреби в гібридному інверторі і дорогих літій-іонних акумуляторах (щоб мати електрику цілодобово), тому що у нас не було відключень і ми майже всю війну мали ее.
для будинку маю дві пари по 200ач резервних акумів(гелеві, по 58кг кожний) , які заряджаю від мережі), вся генерація на ЗТ (тобто при генерації 3500квт, моє споживання в травні-жовтні 110-120квт на місяць)
сьогодні , при аварійних відключеннях і відсутності сонця (два дні на грудень 13 грудня і 16 грудня частково, бо в 1400 вже не було сонця), всі літій-іонні акумулятори, це гроші на вітер, краще вже бензиновий генератор (але я не виношу звук і сморід), це не для мене
prodigy написав:......... маячня дикая від вас обох
Скажите спасибо братьям Клюевым, которые выбили супервыгодные условия у Янука для себя и этим сумела/успела воспользоваться всякая ушлая мелочь. Но вообще-то, это чистый грабёж государства, т.е. налогоплательшиков. С нищего по нитке - богатому рубашка. В оригинале пословица звучит иначе, но у нас именно так.