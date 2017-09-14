RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16196161971619816199
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 20:49

Schmit
 
Повідомлень: 5309
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 20:56

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот что отвечает чатжпт на вопрос: "почему «зелёный тариф» мешает сетям, как в Австралии?"
Заважати то він заважає...
Але ж там чорним по білому все що заважає - впирається у відсутність акамуляторів
Тобто якщо на кожен 1квт панелі додати 3 квт*год акамулятора - то всі ці заважає - зникають
І зявляється
На кожну 1квт генерації і 3квт*год акамуляції -вартість комплекту 400 доларів
в рік дають безповоротну дотацію від Сонця
250м3 газу(світова ціна 200 доларів)
або 500кг вугілля(світова ціна 65 доларів)....
Цена газа на газовом хабе TTF (Нидерланды) 27,120 EUR / МВт·час.
Или примерно 0,27 EUR/м3.
Биржевые цены на уголь в разных валютах (за 1 тонну):
15.12.2025 Пн 108,6 $ 92,3 € (https://index.minfin.com.ua/markets/coal/)
400 долл на сегодня = 340 €.
Т.о. за 340 € сегодня можно купить 340:0,27 = 1260 м3 газа или 340:92,3 = 3,68 т угля.
Сжигание 1260 м3 газа даёт примерно 1260*10 = 12600 квт·ч.
Сжигание 3,68 т угля даёт примерно 3,68*7 = 25,76 МВт·ч = 25760 КВт·ч.
С учётом кпд ТЭС примерно 35%, 1 т угля даёт 25760*0,35 = 9000 КВт·ч эл-энергии.
Понятно, что расчёт не показательный.
Надо бы посчитать сколько КВт·ч даст комплект панель+аккум. за 400 долл. за время службы, но лень. И это не так просто. Надо учитывать замену аккумулятора (срок службы ниже, чем у панели), круговой кпд аккум. примерно 90% и потери в инверторе и розетке. ИИ называет суммарные потери ≈ 12–18 % в системе "панель → АКБ → розетка". И я уэ не говорю о возможной замене панели раньше 25-30 лет.
Щось з цифрами не грає....
1 Теплотворна властивість газу
39мДж /м3 при ККД 40% це 39*0,4/3,6(1квт*год=3,6Мдж)=4,3квт*год
Таким чином для генерації 1000квт*год треба 240м3 газу
Тобто 1260 м3газу дасть 20квт*год
Вугілля-перерахуй сам.
2 За 400 доларів в рік комплект 1квт генеруючої панелі дасть 1000 Квт*год... це СТАТИСТИЧНІ данні існуючих на сьогодні 50000 станцій.
3 Акамулятор або БУДЕ використовуватись як накопичувач, або НЕ БУДЕ , просто його наявність збільшує можливості АЕС, бо в нього можна залити нічну енергію з АЕС і віддати в ранковий пік , а потім заливати денну сонячну щоб видати в вечірній пік.
4 Сьогоднішні літій-ферум акамулятори мають показники 6000+/- циклів ...ДО ВТРАТИ 20% ємності...
6000циклів=6000днів/365 днів=16,4 роки до втрати 20% ємності і ще 16,4 роки до втрати 40% ємності...
Тобто це не викидати акамулятор через 16,4 роки , а докупити 20% щоб повернути ємність на попередній рівень (витрати для комплекту+4 долари в рік )
таким чином ще раз вивчи табличку і може зрозумієш
СЬОГОДНІШНІ встановлені сонячні панелі ВЖЕ сьогодні економлять 260м3 газу або 500 кг вугілля В РІК на кожен 1квт генеруючої потужності
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27547
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 21:03

Для ЛАДа
Ще раз глянь табличку
І поясни
Чому це СВІТ вирішив встановлювати і світу вигідно
А рашеміровцям чомусь не вигідно
рік_ _______ Світ Квт _ Зекономили млрд м3 газу _або_ млн тонн Вугілля
2000 ______ 755697 ______ 0,189 __________ 0,302
2001 ______ 1022790 ______ 0,256 __________ 0,409
2002 ______ 1341023 ______ 0,335 __________ 0,536
2003 ______ 1847500 ______ 0,462 __________ 0,739
2004 ______ 2915000 ______ 0,729 __________ 1,166
2005 ______ 4390000 ______ 1,098 __________ 1,756
2006 ______ 5912000 ______ 1,478 __________ 2,365
2007 ______ 8266000 ______ 2,067 __________ 3,306
2008 _____ 14445000 ______ 3,611 __________ 5,778
2009 _____ 22484000 ______ 5,621 __________ 8,994
2010 _____ 39732000 ______ 9,933 __________ 15,893
2011 _____ 70189000 ______ 17,547 __________ 28,076
2012 _____ 99010000 ______ 24,753 __________ 39,604
2013 ____ 134040000 ______ 33,510 __________ 53,616
2014 ____ 172169000 ______ 43,042 __________ 68,868
2015 ____ 219262000 ______ 54,816 __________ 87,705
2016 ____ 290560000 ______ 72,640 __________ 116,224
2017 ____ 384050000 ______ 96,013 __________ 153,620
2018 ____ 477680000 ______ 119,420 __________ 191,072
2019 ____ 578980000 ______ 144,745 __________ 231,592
2020 ____ 709090000 ______ 177,273 __________ 283,636
2021 ____ 851790000 ______ 212,948 __________ 340,716
2022 ___ 1044310000 ______ 261,078 __________ 417,724
2023 ___ 1400620000 ______ 350,155 __________ 560,248
2024 ___ 1852350000 ______ 463,088 __________ 740,940

І глянь на три останніх стрічки
Бачиш як виросла економія по газу від початку війни?
А тепер нагадай мені і собі
А скількі імпортувала педерація газу в ЄС
І чому після того як газ імпортуватись перестав - в ЄС не виникло потреби в тих 200млрд м3 які перестали імпортуватись
Звідки вони зявились на СВІТОВОМУ ринку та ще й так щоб ЄС його змогла отримати
Газ (трубопровідний) це тобі не нафта, багато не навозишся
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27547
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

С добычей газа в Украине проблем(кроме ракет КN23) нет
Газа полно
Жги не хочу
Только у ТЭС проблемы есть и само собой у подстанций
Кстати если газа всё таки маловато, то можно его и у лаптеногих купить.
За юани.
А лучше выменять на окорочка с картохой и водочку, без которой их жизнь не имеет смыслу.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5526
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 21:22

  барабашов написав:С добычей газа в Украине проблем нет
Газа полно
Жги не хочу
.


А жолудів достатньо заготував?
Де графік, по якому будемо тебе лякати?
Hotab
 
Повідомлень: 17349
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 21:28

prodigy

чергова маячня ….
акумулятори не мають шкоди


Я з вами згодний. Але ЛАД сказав «шкоду від аккумів ми вже зʼясували», то я вже не став. Зʼясовували вони , то зʼясували.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 гру, 2025 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 17349
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Ви пробиваєте дно.


так а що це в перше?
ну не буде тепер у дідуся якогось доступу до медецини, от люди такі радіються.
тепер потрібно щоб у дідуся було обовязкого хтось з першої лінії хто може допомогти легалізувати його, що теж не просто.
І навіть в такому випадку:
А якщо дідусю потрібна ОПІКА? ось ще люди позловтішаються з чужого горя.

інше діло працездатне населення, яке і так працює, красота))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 411
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:12

  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:Ви пробиваєте дно.


так а що це в перше?
ну не буде тепер у дідуся якогось доступу до медецини, от люди такі радіються.
тепер потрібно щоб у дідуся було обовязкого хтось з першої лінії хто може допомогти легалізувати його, що теж не просто.
І навіть в такому випадку:
А якщо дідусю потрібна ОПІКА? ось ще люди позловтішаються з чужого горя.

інше діло працездатне населення, яке і так працює, красота))

А Польща зараз клондайк для укр пенсіонерів? Де вони там живуть? На які гроші їдять? На 800 злотих?
Hotab
 
Повідомлень: 17349
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:12

  prodigy написав:
  Hotab написав:ЛАД
Я ніколи не топив за зелений тариф)
Я завжди кажу «для власного споживання») .і обовʼязково з аккумами. Бо це дозволяє домогосподарству ще і вночі влітку бути автономним (не споживати мережу).


ЗТ гарна річ до 2022 року, це як депо в валюті під 20-25% річних

а зачий рахунок цей атракціон нєвіданой щєдрості? Ви тут дуже за ринкові механізми то з якого тарифи для "зеленої" генерації мав бути не ринковим?
Тепер наступне Ви кажете що сес можно врівноважути гес? Правда? І як ви собі бачите врівноваження кожної малої сонячної станції?
Ви коло кожної побудуєте міні гідроакумулючу електростанцію?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4221
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:16

Banderlog

Тепер наступне Ви кажете що сес можно врівноважути гес? Правда? І як ви собі бачите врівноваження кожної малої сонячної станції?
Ви коло кожної побудуєте міні гідроакумулючу


Ні, не так. СЕС і так коло споживача . А от потужні АЕС в цей час з вивільненою дякуючи СЕС енергією качають воду гідроакумулюючої.

Але батареї все ж корисніше. Денний надлишок залишається тут, де він і треба вночі. І не гнати його з ГАЕС

а зачий рахунок цей атракціон нєвіданой щєдрості?


Зараз мабуть за рахунок держбюджету
Але вони і купляли обладнання, коли вони було максимально дорогим
Hotab
 
Повідомлень: 17349
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 16196161971619816199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 170996
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 367565
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1062422
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.