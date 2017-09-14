RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:29

  Hotab написав:Banderlog

Ні, не так. СЕС і так коло споживача . А от потужні АЕС в цей час з вивільненою дякуючи СЕС енергією качають воду гідроакумулюючої.

це неможливо .
Можливо з застереженнями тільки з великими сес і то правильно включеними а не де кому заманулось.)
Я розумію що більшості тут лінь вникати, що таке енергосистема.
Тому давайте по простому, сподіваюсь пояснювати чому не можно де завгодно включати в систему додаткову нагрузку очевидно? :oops:
такж само не можно створювати де попало додаткову генерацію особливо нестабільну і трудно регульовану.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:31

  Hotab написав:
  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:Ви пробиваєте дно.


так а що це в перше?
ну не буде тепер у дідуся якогось доступу до медецини, от люди такі радіються.
тепер потрібно щоб у дідуся було обовязкого хтось з першої лінії хто може допомогти легалізувати його, що теж не просто.
І навіть в такому випадку:
А якщо дідусю потрібна ОПІКА? ось ще люди позловтішаються з чужого горя.

інше діло працездатне населення, яке і так працює, красота))

А Польща зараз клондайк для укр пенсіонерів? Де вони там живуть? На які гроші їдять? На 800 злотих?

Там поки є і житло і медицина для неспроможних верств, багато їхало туристами лікувати рак. А хто працює - тим пофіг, в них і так є легалізація і медицина.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:35

Banderlog

це неможливо .


Що саме?
В селі 500 дворів, є 10 СЕС . СЕС скидають вдень зайве в мережу села, решта 490 дворів з промислової мережі через сільську підстанцію менше висмокчуть. Якщо ці 10 СЕС по факту мережу села не поклали , то куди ж тоді по твоєму їх енергія ділась? Сусіди зʼїли ж. А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:46

  budivelnik написав:.........
А скількі імпортувала педерація газу в ЄС
І чому після того як газ імпортуватись перестав - в ЄС не виникло потреби в тих 200млрд м3 які перестали імпортуватись
Звідки вони зявились на СВІТОВОМУ ринку та ще й так щоб ЄС його змогла отримати
Газ (трубопровідний) це тобі не нафта, багато не навозишся
А вы не смотрели данные, на сколько увеличились поставки СПГ в Европу из США и др. стран? В т.ч. из РФ?Честно признаюсь, я не смотрел. А было бы интересно.
Как вы думаете, для чего это:
Хорватия (о. Крк): Действующий плавучий терминал, введен в эксплуатацию в 2021 году, снабжает Балканы и Украину.
Германия: Активно строит несколько плавучих и наземных СПГ-терминалов (например, в Вильhelmshaven, Brunsbüttel), чтобы компенсировать потерю российского газа.
Греция: Плавучий терминал у берегов, должен был заработать к концу 2023 года, для поставок в Украину, Молдову и Болгарию.
Нидерланды (Роттердам): Крупнейший порт Европы, где сосредоточено несколько терминалов и планируются расширения, как наземных, так и плавучих, включая проекты Gate и новый терминал Energiehaven.
Другие страны: Проекты развиваются в Польше, Финляндии, Литве и странах Балтии для укрепления региональной газовой инфраструктуры.
.....
Увеличение мощности: Общие мощности СПГ-терминалов в ЕС к 2030 году могут достичь 100 млрд кубометров в год, что значительно повысит импортные возможности.


За последние несколько лет Европейский союз заметно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива после неоправданного и ничем не спровоцированного вторжения России в Украину и использования ею энергетических ресурсов в качестве оружия.

Импорт трубопроводного газа из России сократился , в то время как объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) от надежных партнеров, таких как США и Норвегия, увеличились.
.............
Доля России в импорте трубопроводного газа в ЕС снизилась с более чем 40% в 2021 году до примерно 11% в 2024 году . В совокупности на трубопроводный газ и СПГ приходилось менее 19% от общего объема импорта газа в ЕС в 2024 году.

Это снижение стало возможным главным образом благодаря резкому увеличению импорта СПГ и общему сокращению потребления газа в ЕС.
.........
В 2024 году Норвегия была крупнейшим поставщиком газа в ЕС, обеспечивая более 33% всего импорта газа.

В число других поставщиков входили США, Алжир, Катар, Великобритания, Азербайджан и Россия.
...........
В 2024 году ЕС импортировал более 100 миллиардов кубометров (млрд кубометров) сжиженного природного газа.

Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, на их долю приходилось почти 45% от общего объема импорта СПГ. Импорт из США в 2024 году более чем вдвое превысил показатель 2021 года.
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/where-does-the-eu-s-gas-come-from/

Ещё о перспективах газа в Европе можно посмотреть, например, здесь - https://www.zeroprepaidfinancial.com/articles/novosti/stroitelstvo-spg-terminalov-v-evrope-dolgosrochnaya-perspektiva/
Повідомлень: 38068
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:56

  Hotab написав:Banderlog

це неможливо .


Що саме?
В селі 500 дворів, є 10 СЕС . ......

А потом "внезапно" Португалия такая "ой, а как это у нас так вышло?"...
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:03

  Hotab написав:Banderlog

це неможливо .


Що саме?
А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія

Складно з вами. Так куда ділась енергія яка не надійшла в село? :wink:
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:20

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog

це неможливо .


Що саме?
А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія

Складно з вами. Так куда ділась енергія яка не надійшла в село? :wink:


Дивлячись де село.
Якщо недалеко від кордону, то не купили у капіталістів 😅
Якщо далеко від кордону, то у сусідньому селі увімкнули раніше ніж планували
Сьогодні загалом вмикали значно раніше ніж по графікам. Можливо бо сонце було десь. У Києві не було

https://www.facebook.com/share/p/1CqTkU ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А вы не смотрели данные, на сколько увеличились поставки СПГ в Европу из США и др. стран? В т.ч. из РФ?Честно признаюсь, я не смотрел. А было бы интересно.
1 Є обєм світового ринку.
2 Якщо експорт в Європу скоротився на 170 млрд і нікуди не виріс - то яким чином СВІТОВИЙ ринок знайшов додаткових 170 млрд м3 газу
3 Чи не здається дивним те що цифра теоретичної економії газу від введення додаткових потужностей зеленої генерації співпадає з цифрою зменшення експорту газу росією?

Світовий ринок не може за рік збільшити видобуток щоб замістити випадаючий трубопровідний...
А от замістити видобуток
рік_ _______ Світ Квт _ Зекономили млрд м3 газу _або_ млн тонн Вугілля

2022 ___ 1044310000 ______ 261,078 __________ 417,724
2023 ___ 1400620000 ______ 350,155 __________ 560,248
2024 ___ 1852350000 ______ 463,088 __________ 740,940
Ні на які думки не підштовхує?
Втратили 170млрд
Теоретично Зекономили 463-263=200 млрд ???
  Hotab написав:Складно з вами. Так куда ділась енергія яка не надійшла в село? :wink:

Дивлячись де село.
Якщо недалеко від кордону, то не купили у капіталістів 😅
Якщо далеко від кордону, то у сусідньому селі увімкнули раніше ніж планували
Сьогодні загалом вмикали значно раніше ніж по графікам. Можливо бо сонце було десь.

Все. Я здаюсь. Це безнадійно.
Чисто про всяк випадок запитаю. Що буде як таке село відрубати від загальної енергосистеми? хочаб б в денний час коли сес дають надлишкову генерацію?
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:54

Banderlog

Ну так ясно що селу не вистачить 10 СЕС, тим більше без стабілізації від grid навіть якщо б і було вдосталь СЕС, це не спрацює.
Промислова мережа є основою. А СЕС доповнюють і економлять основну
