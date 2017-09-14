|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:02
ЛАД написав: Water написав: Banderlog написав:
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.
В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО
. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?
А що ж це?
Наприклад за вступ до тайожного союзу не було запєрєчєнь, чи потрібно було вступать? Бо вже й грошей були дали.
Water
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 248 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:03
budivelnik написав:
...
3 Акамулятор або БУДЕ використовуватись як накопичувач, або НЕ БУДЕ , просто його наявність збільшує можливості АЕС, бо в нього можна залити нічну енергію з АЕС і віддати в ранковий пік , а потім заливати денну сонячну щоб видати в вечірній пік.
4 Сьогоднішні літій-ферум акамулятори мають показники 6000+/- циклів ...ДО ВТРАТИ 20% ємності...
Насколько знаю, на сегодня аккумуляторы (типа, как самолеты) законтрактованы крупными потребителями (напр., для производимых ими электромобилей и пр. средств) на несколько лет наперед (ЕСЛИ только Маск не сделает революцию в энергетике своими алюминиевыми аккумуляторами, о чем раструбили по новостям), а то что продают на "али" или в "тему" (или еще где) в розницу по-штучно или собранными ячейками - переборка б/у или отбракованых блоков/партий.
Миша-клиент
Повідомлень: 861
З нами з: 02.11.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 101 раз.
1
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:11
Hotab написав:Banderlog
це неможливо .
Що саме?
В селі 500 дворів, є 10 СЕС . СЕС скидають вдень зайве в мережу села, решта 490 дворів з промислової мережі через сільську підстанцію менше висмокчуть. Якщо ці 10 СЕС по факту мережу села не поклали , то куди ж тоді по твоєму їх енергія ділась? Сусіди зʼїли ж. А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія
Вы, по-моему, слишком упрощаете.
Я не знаком с работой энергосистемы, поэтому утверждать ничего не могу.
Но вы рассматриваете ситуацию практически как систему сообщающихся сосудов для жидкости В одной хате больше - перетекло в другую, в сосуде всего села воды (ээ) много - туда из общей системы не притекло.
Думаю, тут процессы несколько сложнее.
Я в viewtopic.php?p=5915994#p5915994
привёл цитату о зелёном тарифе не для того, чтобы показать недостатки именно зелёного тарифа. Там бОльшая часть относится вообще к СЭС. Вы почему-то не поняли или решили, что это именно о зелёном тарифе и читать не стали.
Вот другая цитата просто об Австралии. Получится простыня, на ради вас...
☀️ Основные проблемы солнечной энергетики в Австралии
1️⃣ Перепроизводство днём («solar glut»)
- В середине дня солнечные станции и миллионы крышных панелей дают больше электроэнергии, чем нужно системе.
- В ряде штатов (Южная Австралия, Виктория, Новый Южный Уэльс):
-- оптовые цены днём падают до нуля или отрицательных значений,
-- солнечные станции вынуждены ограничивать генерацию (curtailment).
📌 Парадокс: солнца много, но энергия «лишняя».
2️⃣ Проблема вечернего пика («duck curve»)
- После захода солнца:
-- солнечная генерация резко падает,
-- потребление остаётся высоким (кондиционеры, готовка, освещение).
- Это создаёт резкий скачок нагрузки, который:
-- сложно балансировать,
-- требует резервных мощностей (газ, ГЭС, батареи).
3️⃣ Перегрузка распределительных сетей
- Австралия — мировой лидер по крышной солнечной генерации.
- Сети:
-- проектировались для одностороннего потока (от станции к потребителю),
-- не готовы к массовой обратной подаче энергии в сеть.
- Следствия:
-- локальные перегрузки,
-- скачки напряжения,
-- ограничения на подключение новых панелей,
-- удалённое отключение инверторов в часы пика.
4️⃣ Недостаток накопителей энергии
- Аккумуляторов всё ещё недостаточно, чтобы:
-- сохранить избыток днём,
-- использовать его вечером и ночью.
- Большие батареи (Tesla Big Battery и аналоги) строятся, но:
-- их пока мало,
-- они дороги,
-- не закрывают весь объём солнечного профицита.
5️⃣ Экономические проблемы для инвесторов
- Из-за отрицательных цен:
-- солнечные электростанции теряют доходы,
-- окупаемость проектов ухудшается.
- Новые проекты без батарей или долгосрочных контрактов (PPA):
-- становятся финансово рискованными.
6️⃣ Зависимость от погоды и сезонов
- Облачность, дым от лесных пожаров, пыльные бури:
-- резко снижают выработку,
-- делают прогнозирование сложнее.
- Лесные пожары также повреждают инфраструктуру.
7️⃣ Регуляторные и рыночные ограничения
- Национальный рынок электроэнергии (NEM):
-- создавался для угольных и газовых станций,
-- плохо приспособлен к доминированию ВИЭ.
- Вводятся экстренные меры:
-- принудительное ограничение генерации,
-- новые правила подключения,
-- требования к инверторам и управлению мощностью.
📉 Кратко в одном абзаце
Главная проблема солнечной энергетики Австралии — её слишком много днём и слишком мало вечером, при сетях и рынке, которые к этому не готовы. Это приводит к отрицательным ценам, перегрузке сетей, снижению доходности солнечных станций и необходимости срочно развивать аккумуляторы, гибкие сети и газовые/гидрорезервы.
🔧 Что делают для решения
- Массовое строительство больших батарей,
- стимулирование домашних аккумуляторов,
- развитие гидроаккумулирующих станций (Snowy 2.0),
- переход к динамическим тарифам,
- управление спросом (умные кондиционеры, электромобили).
Это всё ответ ИИ на вопрос: "проблемы с солнечной энергетикой в Австралии".
Жирный шрифт от ИИ.
То, на что я хотел обратить ваше внимание, подчёркнуто.
Многое из подчёркнутого то ли вообще невозможно для частных домохозяйств, то ли пока таких возможностей не существует у нас.
ЛАД
Повідомлень: 38076
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
2
2
6
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:20
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
-----------------------------Banderlog
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.
-----------------------------
В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО
. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?
А що ж це?
Наприклад за вступ до тайожного союзу не було запєрєчєнь, чи потрібно було вступать? Бо вже й грошей були дали.
У вас какие-то перепады.
Порой такие, что воспринимается просто как желание потроллить.
Какая связь между вступлением в НАТО и вступлением в ТС?
Это, вроде, совершенно разные вопросы.
ЛАД
Повідомлень: 38076
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
2
2
6
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:21
ЛАД
Так а ви не думали, що більшість цих проблем якраз і створює цей чудовий зелений тариф? А не сама зелена енергетика .
Канєш, якщо населенню платити за виробництво тоді, коли енергія не треба, вони будуть качати і далі в мережу , це ж жива копійка. І навпаки, хто ж буде вкидати енергію в мережу без вихлопу для кишені? Власники домашніх СЕС будуть або:
- не приймати з власного поля зайву енергію (зменшувати генерацію примусово )
- піклуватись самі про її збереження. Наприклад гріти бойлер чи прання /посудомийка вдень, а не коли зручно ( адже при скиданні зайвої е/е вдень , іі можна безкоштовно взяти ж ввечері)
Hotab
Повідомлень: 17354
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
6
6
4
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:24
ЛАД написав:
Сжигание 1260 м3 газа даёт примерно 1260*10 = 12600 квт·ч.
Сжигание 3,68 т угля даёт примерно 3,68*7 = 25,76 МВт·ч = 25760 КВт·ч.
С учётом кпд ТЭС примерно 35%, 1 т угля даёт 25760*0,35 = 9000 КВт·ч эл-энергии.
Надо бы посчитать сколько КВт·ч даст комплект панель+аккум. за 400 долл. за время службы, но лень. И это не так просто. Надо учитывать замену аккумулятора (срок службы ниже, чем у панели), круговой кпд аккум. примерно 90% и потери в инверторе и розетке. ИИ называет суммарные потери ≈ 12–18 % в системе "панель → АКБ → розетка". И я уэ не говорю о возможной замене панели раньше 25-30 лет.
Я тут сьогодні випадково поспілкувався зі знайомим, який трішки в темі стосовно модернізації в рамках так-би мовити всієї країни.
1. Дєнєг нєт.
2. Дуже цікавий проект, але я колись чув у срср шось подібне були зробили у якомусь військовому містечку і воно працювало. Так ось, одна всесвітньо відома фірма-виробник зробила таке собі підземне сховище теплоносія, вони тупо влітку за допомогою теплообмінника накопичують тепло, нагріваючи теплоносій і зберігаючи у чомусь. Потім цей теплоносій гріє гарячу воду, яка йде на опалення в осінньо-зимовий період, а також круглий рік власне гаряча вода.
3. Чи буде в нас реалізовано і де саме він не знає, бо див. п.1. Також це ще тільки перший рік як запустили. Якщо воно піде, в них є ідеї влітку охолоджувать, але це поки-що складно, поки-що тільки нагрів.
Water
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 248 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:24
budivelnik написав:
........
Світовий ринок не може за рік збільшити видобуток щоб замістити випадаючий трубопровідний...
......
Во-первых, не за год, а постепенно за 4 года.
Во-вторых, "за рік збільшити видобуток щоб замістити випадаючий трубопровідний" не может. Но и заместить его СЭС за год, наверное, тоже не может.
ЛАД
Повідомлень: 38076
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
2
2
6
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:34
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
А що ж це?
Наприклад за вступ до тайожного союзу не було запєрєчєнь, чи потрібно було вступать? Бо вже й грошей були дали.
У вас какие-то перепады.
Порой такие, что воспринимается просто как желание потроллить.
Какая связь между вступлением в НАТО и вступлением в ТС?
Это, вроде, совершенно разные вопросы.
Ні, це також позаблоковий статус. Чи нам тут дозволено вступать, а там- зась? Ким дозволено?
Water
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 248 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:36
Banderlog написав:
такж само не можно створювати де попало додаткову генерацію особливо нестабільну і трудно регульовану.
А як німці дозволяють тупо в розетку ткнуть генерацію на 800 Ватт, тільки попередивши енергокомпанію, без усіляких дозволів, договорів/протоколів? Якщо лічильник не того, прийде електрик і замінить, без додаткових оплат.
Water
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 248 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:39
Water написав:
Я тут сьогодні випадково поспілкувався зі знайомим, який трішки в темі стосовно модернізації в рамках так-би мовити всієї країни.
1. Дєнєг нєт.
2. Дуже цікавий проект, але я колись чув у срср шось подібне були зробили у якомусь військовому містечку і воно працювало. Так ось, одна всесвітньо відома фірма-виробник зробила таке собі підземне сховище теплоносія, вони тупо влітку за допомогою теплообмінника накопичують тепло, нагріваючи теплоносій і зберігаючи у чомусь. Потім цей теплоносій гріє гарячу воду, яка йде на опалення в осінньо-зимовий період, а також круглий рік власне гаряча вода.
3. Чи буде в нас реалізовано і де саме він не знає, бо див. п.1. Також це ще тільки перший рік як запустили. Якщо воно піде, в них є ідеї влітку охолоджувать, але це поки-що складно, поки-що тільки нагрів.
нічосє які в тебе опілки в голові...
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 484
З нами з: 21.05.23
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 35 раз.
