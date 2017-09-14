Я з вами згодний. Але ЛАД сказав «шкоду від аккумів ми вже зʼясували», то я вже не став. Зʼясовували вони , то зʼясували.
Мне казалось, что в прошлый раз таки зʼясували. Там, по-моему, были достаточно убедительные аргументы. И не только мои, но и других участников. Или вы настолько увлеклись троллингом, что перестали воспринимать нормальный разговор? По-моему, вы вполне способны понять, что если график вводится для ограничния нагрузки в сети, то включение аккум. этому мешает. Как не помню кто писал, если можно включить 8 лаки-групп, то включение аккум. уменьшает это количество до 7. Или ещё меньше, если аккум. много. По-моему, для вас это должно быть более, чем понятно. Вроде, элементарно. То, что при недостатке генерации включение аккум. приносит вред тоже вызывает сомнения? Вред, понятно, не тому, у кого есть аккум., а тем, у кого его нет. Если количество энергии ограничено, то тот, кто запасает её в аккум. фактически ворует её у тех, кто аккум. не пользуется. Сумма-то постоянная, если у кого-то стало ээ больше и он может пользоваться ээ круглосуточно, то у кого-то её стало меньше. В реальности ужесточится график - уменьшатся периоды включения и увеличатся отключения. Срабатывает основной закон физики - закон сохранения энергии.
Якраз сума не постійна. У вас є 100 кВт генерації, вдень використовують всі 100, ви ще обмежуєте, бо обстрілами пошкоджено обладнання. Звісно якщо в час пік заряджать АКБ, то це тільки шкодить. А якшо вночі споживання 50 кВт, то ви шо вимушені зробить? Звісно- зменшити генерацію, якщо це можливо. А тут раз і на ці 50 кВт люди заряджають свої АКБ і користуються коли електрика обмежена.
А як німці дозволяють тупо в розетку ткнуть генерацію на 800 Ватт, тільки попередивши енергокомпанію, без усіляких дозволів, договорів/протоколів? Якщо лічильник не того, прийде електрик і замінить, без додаткових оплат.
Ссылку можно? А так это похоже на то, за что вы нападаете на акурта на параллельной ветке.
Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.
Там є дещо, що його нагадує. Я ж вам приводив приклад ЧГ. Якщо я вдень скидаю, я створюю особистий позитивний баланс. Ввечері (коли мені зручно і треба) беру з мережі . У нас те саме. Тільки за позитивний баланс по фінішу у нас доплатять. У них він згорить. Так от саме такий підхід не стимулює використовувати енергію тоді, коли є зайва. А стимулює «коли зручно». Те саме і з електромобілями. Навіщо думати коли його заряджати при наявності СЕС, якщо я краще енергію скину, а візьму заряджати коли захочу. І інше питання, якби у мене її в обід не приймають. Мабуть я б заряджався в обід,
Как раз "такий підхід стимулює". Чем скидывать днём в сеть слишком много энергии, которая будет не оплачена, разумный человек поставит на зарядку электроавтомобиль.
Гугліть Balkonkraftwerk Перше попавше посилання: https://www.balkonkraftwerk-fachhandel. ... 0%E2%82%AC. Наші міні-фотоелектричні системи plug-and-play оптимально використовують нове встановлене законодавством обмеження потужності живлення 800 Вт – для максимальної економії та спрощеної реєстрації.
Я ні на кого не нападаю, просто не люблю відверту брехню.